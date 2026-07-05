Encuentra el menú oculto de tu Smart TV y mejora el HDMI: así se hace en Samsung, LG y más

Los menús ocultos de los Smart TV permiten consultar información técnica, activar funciones avanzadas y diagnosticar fallas de conexión como las de los puertos HDMI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los usuarios desconoce que su televisor inteligente ofrece mucho más de lo que muestra a primera vista. Los menús ocultos de los Smart TV pueden revelar información técnica, activar funciones avanzadas o ayudar a diagnosticar problemas de conexión, en especial con puertos HDMI.

Qué es el menú oculto de tu Smart TV y para qué sirve

El menú oculto es una sección reservada, normalmente pensada para profesionales o el servicio técnico, donde se pueden consultar datos internos, realizar diagnósticos, ajustar parámetros avanzados y activar funciones especiales como el llamado “modo hotel”.

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Estos menús ocultos no aparecen por casualidad: su acceso está restringido para evitar cambios accidentales que puedan afectar el funcionamiento del dispositivo. Por ejemplo, desde aquí se pueden verificar los puertos HDMI, comprobar si reciben señal correctamente, identificar errores de sincronización o incompatibilidades y, en algunos casos, recalibrar el sistema.

Esta capacidad resulta útil si el televisor no reconoce un dispositivo conectado por HDMI, como una consola o un ordenador, o si la calidad de la imagen no es la esperada.

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Los Smart TV restringen el acceso al menú oculto para evitar cambios accidentales que puedan afectar el funcionamiento del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El menú oculto es una herramienta de diagnóstico y ajuste avanzada en televisores inteligentes, que permite acceder a información técnica y realizar pruebas sobre conexiones como HDMI, así como modificar parámetros avanzados que no están disponibles en los menús convencionales.

Cómo acceder al menú oculto en televisores Samsung

En el caso de los televisores Samsung, que funcionan con el sistema Tizen OS y la interfaz One UI, el menú estándar ya ofrece una gama muy amplia de ajustes. Sin embargo, acceder al menú oculto abre la puerta a diagnósticos más detallados y configuraciones avanzadas. La forma de entrada depende del modelo y del mando a distancia:

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Con la TV encendida: presiona en secuencia los botones Mute + 1 + 1 + 9 + Enter.

Con la TV apagada: prueba combinaciones como Display/Info + P.STD + Mute + Power; P.STD + Help + Sleep + Power; o P.STD + Menú + Sleep + Power.

Otras secuencias posibles incluyen Sleep + P.STD + Mute + Power y Display/Info + Help + Mute + Power.

Estos menús resultan especialmente útiles si el televisor no detecta correctamente un dispositivo HDMI, ya que permiten identificar si el fallo está en el puerto, el cable o el aparato externo.

En los televisores Samsung con Tizen OS y One UI, el menú oculto se abre con secuencias de botones que varían según el modelo y el mando a distancia. (Imágen ilustrativa Infobae)

Cómo acceder y usar el menú oculto en LG

Los televisores LG utilizan el sistema operativo webOS. Para quienes buscan mejorar la experiencia HDMI u obtener información técnica, existen varias vías:

Para un test rápido de HDMI, basta con mantener presionado el botón 9 del mando unos segundos, lo que activa la función Ayuda rápida (Quick Help). Desde ahí, en Check Items, se puede seleccionar Check RF / HDMI y luego Start Diagnosis para ver el estado de la conexión HDMI.

Para acceder al menú Host Diagnostics, hay que ir a Ajustes > Todos los ajustes > General > Canales y pulsar cinco veces seguidas el botón 1 del mando. Este menú ofrece información técnica detallada, incluyendo Wi-Fi Status y DVI/HDMI Status, donde es posible profundizar aún más seleccionando More.

Hay menús adicionales a los que se accede manteniendo pulsados los botones OK, Settings o Home, dependiendo del modelo. Cuando el televisor pida un código de cuatro cifras, se pueden probar combinaciones como 0000, 7777, 0413, 8741, 8878, 8743, 1147, 2008, 1234, 2200, 1111 o 0110.

Menú oculto y diagnóstico HDMI en televisores Hisense

Para los usuarios de televisores Hisense, el procedimiento es diferente y se centra en la configuración de audio:

Enciende el televisor y entra en Ajustes > Sonido > Configuración avanzada de audio > Balance.

Presiona en el mando la secuencia 1 + 9 + 6 + 9. Aparecerá una “M” en la esquina de la pantalla.

A continuación, pulsa el botón de menú de configuración rápida para acceder a las opciones ocultas.

En los televisores Hisense, el acceso al menú oculto se activa desde la configuración avanzada de audio con la secuencia 1 + 9 + 6 + 9 en el mando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menú oculto en televisores Xiaomi y dispositivos Android TV

Los televisores Xiaomi y los dispositivos con Android TV siguen una lógica distinta, pues no cuentan con un menú oculto propio de la marca, sino que aprovechan el menú de opciones de desarrollador de Android:

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Ve a Ajustes > Configuración del dispositivo > Acerca de.

Busca Número de compilación y presiona varias veces el botón central del mando hasta que se active el modo Desarrollador.

Regresa al menú anterior, donde aparecerá la opción Opciones de desarrollador.