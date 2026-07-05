Guatemala: La asociación Poder Ciudadano inicia la recolección de 5.000 firmas para impulsar una reforma judicial

Voluntarios de Poder Ciudadano Guatemala asisten a ciudadanos en un puesto de información habilitado bajo una carpa en un espacio público. (Asociación Poder Ciudadano Gt)

Poder Ciudadano comenzó este 4 de julio la recolección de 5.000 firmas con las que busca presentar ante el Congreso de la República una reforma constitucional para cambiar el sistema de justicia en Guatemala, un plan que apunta a eliminar las comisiones de postulación, modificar la elección de magistrados y quitar al poder político capacidad de incidencia sobre cortes y autoridades clave.

La asociación inició la nueva etapa después de cerrar el período de comentarios al primer borrador de su propuesta. Según explicó el abogado constitucionalista Edgar Ortiz, uno de sus promotores, el grupo reunió 2.500 firmas en cuatro horas durante el arranque de la campaña y prevé mantener la recolección durante los próximos dos meses para superar el mínimo constitucional.

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El requisito surge del artículo 277 de la Constitución, que permite a 5.000 ciudadanos presentar una propuesta de reforma. La organización anunció que, una vez reunido ese respaldo, convocará una marcha desde la Plaza de la Constitución hasta el Congreso para entregar formalmente la iniciativa.

Poder Ciudadano inició el 4 de julio la recolección de 5.000 firmas para presentar en el Congreso una reforma constitucional del sistema de justicia en Guatemala. (Asociación Poder Ciudadano Gt)

La propuesta busca quitar al Congreso y a las comisiones de postulación de la elección judicial

El núcleo del proyecto consiste en desmontar el mecanismo actual de integración de las cortes. Ortiz afirmó en declaraciones difundidas por la agrupación que la reforma plantea cambios “concretos” y “puntuales” a alrededor de 25 artículos de la Constitución para “arreglar la justicia de Guatemala”.

El primer eje es la eliminación de las comisiones de postulación. Eso dejaría fuera de la selección de cortes a la Universidad de San Carlos, al Colegio de Abogados y a las universidades privadas, actores que hoy intervienen en ese proceso.

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El segundo punto apunta a retirar al Congreso de la República de la elección de magistrados de la Corte de Apelaciones. Ortiz sostuvo que el modelo vigente es “una anomalía absoluta que solo promueve la corrupción”.

En ese marco, la agrupación sostiene que en Guatemala el Congreso designa casi 300 magistrados en una sola sesión cada cinco años. El proyecto intenta cortar ese vínculo en el caso de los magistrados de apelaciones y reducir el peso de los ciclos partidarios sobre la integración de los tribunales.

El plan incluye renovaciones parciales, períodos más largos y un nuevo esquema para remover autoridades

Otro de los cambios centrales es el fin de la renovación simultánea de las altas cortes cada cinco años. La organización cuestiona que hoy se reemplace al mismo tiempo a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los 10 magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

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Frente a ese esquema, propone nombramientos escalonados. Como ejemplo, plantea renovaciones por grupos de cuatro cada cuatro años, en lugar de sustituciones en bloque, con la idea de introducir recambios parciales y disminuir el impacto político de cada relevo.

El proyecto incorpora además la eliminación de los magistrados suplentes en la Corte de Constitucionalidad. Ortiz cuestionó que esos suplentes ejerzan la magistratura de forma parcial mientras mantienen actividad privada como abogados durante el resto de la jornada.

La iniciativa también propone ampliar el período de los magistrados de las altas cortes, que hoy es de cinco años. Según el abogado, ese plazo es el más corto de América Latina junto con el de Nicaragua, y extenderlo permitiría alejar los nombramientos judiciales de los tiempos políticos del Congreso y de la presidencia.

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Para el caso del Fiscal General, la propuesta elimina la facultad presidencial de destituirlo por “causa justificada debidamente establecida”. La agrupación considera que esa fórmula funciona como un mecanismo de presión y plantea que el cargo quede sometido al régimen uniforme del artículo 206 bis.

Las jornadas de firmas seguirán en Santa Rosa y en la capital

La recolección continuará el domingo 5 de julio de 9:00 a 16:00 en los cascos urbanos de Chiquimulilla, Taxisco y Guazacapán, en el departamento de Santa Rosa. En la capital, la jornada se realizará en la zona 4, en el restaurante Georgina’s Goods, de 10:00 a 13:00.

Ortiz indicó que el inicio de la campaña fue apenas “el banderazo de salida” y mencionó actividades en Guatemala, Mazate, Xela, Cobán, Chiquimula y Escuintla, entre otros puntos. También remarcó que el esfuerzo depende de trabajo voluntario y donaciones, y que quienes quieran sumarse pueden hacerlo a través del sitio poderciudadano.gt.

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