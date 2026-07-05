Arden las posiciones de la F1 tras el GP de Gran Bretaña: la fuerte pelea por el título y el puesto que alcanzó Colapinto

Franco Colapinto completó una impresionante actuación en Silverstone al terminar noveno en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. El argentino escaló diez posiciones para sumar dos puntos con Alpine, que también tuvo a Pierre Gasly en la 10° plaza. Charles Leclerc ganó por primera vez en el año con su Ferrari y Andrea Kimi Antonelli cedió terreno en la pelea por el título: George Russell y Lewis Hamilton completaron el podio.

El italiano de Mercedes aspiraba a sumar una nueva victoria en la temporada al quedar en una buena posición para superar a Leclerc, pero un daño en la suspensión delantera de su monoplaza lo obligó a ingresar a boxes en varias oportunidades. A esto se sumó una penalización de cinco segundos por superar en reiteradas oportunidades los límites de pista, algo que posteriormente lo relegó al 16° lugar por el Safety Car. Esto es lo que benefició a Alpine para cosechar más unidades.

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Con este panorama, George Russell y Lewis Hamilton aprovecharon para recortar importantes unidades al finalizar segundo y tercero, respectivamente. Antonelli lidera con 179 unidades, mientras que su compañero de Mercedes recortó a 25 puntos al quedar con 154. El británico de Ferrari marcha tercero con 147.

Charles Leclerc se quedó con su primera victoria en el año —cortó una larga racha sin ganar, ya que en todo el 2025 no logró imponerse— y escaló varias posiciones en la tabla de pilotos: se asentó en la cuarta plaza con 108 puntos, por delante de Lando Norris (97) y Oscar Piastri. El último campeón de la F1 terminó cuarto, mientras que el australiano de McLaren tuvo problemas en la largada y quedó 11°. Uno de los grandes perdedores de la jornada fue Max Verstappen (76), quien se ubicaba tercero en el momento en el que perdió el control de su Red Bull y provocó el ingreso de un auto de seguridad que perduró hasta la bandera a cuadros.

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El top ten del GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1 (@F1)

Luego de iniciar el fin de semana con bastantes complicaciones, Alpine culminó su actividad en Silverstone con tres puntos clave para el campeonato. Colapinto escaló diez lugares tras largar 19° y sumó dos unidades al finalizar noveno, en lo que fue una de sus mejores carreras en la categoría. Además, logró vencer a su compañero Gasly (10°) luego de un tenso cruce en el inicio de la competición. Este resultado le permitió alcanzar a Oliver Bearman (Haas) en el 13° puesto de la tabla de pilotos con 18 puntos.

La mala noticia para Alpine es que su rendimiento fue considerablemente inferior al de Racing Bulls y Audi. Liam Lawson (6°) y Arvid Lindblad (7°) sumaron importantes puntos para recortar las distancias en la pelea por el quinto puesto en el Campeonato de Constructores: el equipo satélite de Red Bull alcanzó la línea de las 59 unidades y quedó a un punto del equipo francés, que suma 60.

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Mercedes acentuó su dominio y lidera con tranquilidad con 333 puntos, aunque Ferrari dio un golpe a cosechar bastantes unidades en Silverstone y llegar a los 255. McLaren se asentó en la tercera plaza con 179 y mantiene la ventaja sobre Red Bull (128). La próxima carrera de la Fórmula 1 será en el mítico Spa-Francorchamps con el Gran Premio de Bélgica del 17 al 19 de julio.

TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE LA FÓRMULA 1 TRAS EL GP DE GRAN BRETAÑA

Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 179 George Russell - Mercedes: 154 Lewis Hamilton - Ferrari: 147 Charles Leclerc - Ferrari: 108 Lando Norris - McLaren: 97 Oscar Piastri - McLaren: 82 Max Verstappen - Red Bull: 76 Isack Hadjar - Red Bull: 52 Pierre Gasly - Alpine: 42 Liam Lawson - Racing Bulls: 39 Arvid Lindblad - Racing Bulls: 14 Oliver Bearman - Haas: 18 Franco Colapinto - Alpine: 18 Gabriel Bortoleto - Audi: 6 Carlos Sainz - Williams: 6 Alex Albon - Williams: 5 Esteban Ocon - Haas: 3 Fernando Alonso - Aston Martin: 1 Nico Hulkenberg - Audi: 0 Valtteri Bottas - Cadillac: 0 Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0 Lance Stroll - Aston Martin: 0

TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE LA FÓRMULA 1 TRAS EL GP DE GRAN BRETAÑA

Mercedes: 333 Ferrari: 255 McLaren: 179 Red Bull: 128 Alpine: 60 Racing Bulls: 59 Haas: 21 Williams: 11 Audi: 6 Aston Martin: 1 Cadillac: 0