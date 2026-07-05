Sociedad

Intentó pasar por un boquete que hizo en un techo y murió asfixiado: investigan si buscaba entrar a robar

El hecho sucedió en un depósito industrial a las afueras de Mar del Plata. La víctima, con antecedentes penales y de 28 años, quedó atrapada en el agujero

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Un edificio de estructura de vidrio con techo a dos aguas, un camino de tierra, árboles, tendido eléctrico y un cartel parcialmente visible
El galpón industrial donde se produjo la muerte del joven (La Capital de Mar del Plata)

Un hombre de 28 años murió luego de quedar atrapado en un boquete que él mismo había realizado en el techo de un depósito industrial, ubicado en la ruta 88 a las afueras de Mar del Plata, mientras intentaba ingresar al predio supuestamente con fines delictivos.

El episodio sucedió ayer por la mañana cuando el joven, cuya identidad en un primer momento se desconocía, fue hallado enganchado en el agujero. El hecho generó la movilización de efectivos policiales y de rescate de la zona.

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Según informó La Capital de Mar del Plata, la víctima fue identificada como Gianfanco Fresco quien fue hallada sin vida tras un aviso al 911 que señalaba la presencia de un hombre en un predio, a la altura del kilómetro 3,5 de la mencionada ruta. Al arribar, el personal del Comando de Patrullas se encontró con una escena inusual: el joven permanecía incrustado en una abertura de chapa lateral, que habría sido realizada para acceder al interior del galpón.

El operativo de rescate requirió la intervención de una dotación especial, junto a personal de la comisaría decimoprimera, el Grupo Táctico Operativo (GTO) y Policía Científica, quienes trabajaron para retirar el cuerpo del techo y preservar la escena para las pericias. El fallecido no presentaba lesiones visibles en la parte superior del cuerpo ni portaba documentación al momento del hallazgo, lo que demoró en su identificación.

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Más tarde, las autoridades confirmaron que se trataba de Fresco, un joven con antecedentes penales. El caso fue caratulado como “Averiguación de causales de muerte”, mientras la principal hipótesis de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1, a cargo de la fiscal Florencia Salas sostiene que el deceso habría ocurrido en el contexto de un intento de robo.

Hasta hoy las pericias no detectaron indicios de participación de terceras personas. La Fiscalía dispuso la reconstrucción de los movimientos previos de la víctima.

Según el mismo medio, la autopsia reveló que la muerte de Fresco se produjo por “una asfixia causada por la compresión del tórax y la luxación de los dos hombros”.

La Policía bonaerense detuvo al líder de una banda que intentó ejecutar un robo boquetero en la sede del Banco Provincia de la localidad de Baradero

En la misma modalidad de ingreso a través de un boquete, aunque en este caso con una gran sofisticación, uno de los últimos antecedentes se produjo el mes pasado, también en la provincia de Buenos Aires. La Policía Bonaerense detuvo a doce personas, entre ellas once hombres y una mujer, acusados de intentar robar mediante un boquete la sucursal del Banco Provincia de Baradero. El operativo incluyó la intervención de la Superintendencia de Investigación de Delitos Complejos, el Grupo Halcón y la DUOF Morón de la Policía Federal Argentina (PFA). El caso quedó a cargo del Juzgado Federal N°2 de Morón, conducido por el juez Jorge Rodríguez.

La banda, que había sido investigada durante veinte días, tenía como posibles objetivos la sucursal de Baradero o la de Morón. Según la investigación, los sospechosos utilizaban una casa contigua al banco para maniobrar y varios fueron encontrados con barro en sus ropas.

Algunos detenidos cuando se preparaba el robo a un banco a través de un boquete
Algunos detenidos cuando se preparaba el robo a un banco a través de un boquete

La policía secuestró herramientas como palas, amoladoras, mazas, alicates, bolsas de escombros, dos pistolas, cuatro celulares y dos camionetas. Una de las camionetas, una Iveco Daily blanca, estaba vinculada a un hombre dedicado al negocio inmobiliario y presentaba una deuda en infracciones de tránsito.

Entre los arrestados figura Carlos Maidana, presunto expolicía de la Federal, señalado como líder de la banda, junto a otros como Ignacio Cárdenes, Cristian Rojas, Wilmar Pedraja (ciudadano uruguayo), y Karen Dahiana Giménez, la única mujer del grupo.

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