Meta lanza Pocket: nueva app para crear videojuegos móviles con IA y vibe coding

Meta entró al mundo de los videojuegos móviles con Pocket, una app de vibe coding. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

Meta ingresó al mercado de los videojuegos móviles con el lanzamiento de Pocket, una aplicación de vibe coding, programación mediante instrucciones en lenguaje natural, que permite generar minijuegos y gadgets interactivos a partir de prompts de inteligencia artificial.

Pocket se describe como “una plataforma creativa para hacer y compartir gizmos”, que es el nombre que la aplicación da a las pequeñas experiencias interactivas que los usuarios pueden construir.

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Entre los ejemplos que circulan en su página de Google Play figuran puzles, cámaras para selfies y cajas de música. La plataforma también incluye un feed de descubrimiento donde los usuarios pueden explorar y probar los gizmos que crearon otros.

Pocket se define como "una plataforma creativa para hacer y compartir gizmos". (Meta / Pocket)

“La aplicación Pocket aún no está disponible en todas partes. Si está disponible para ti, es posible que algunas funciones aún no lo estén en tu zona”, agrega Meta.

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Cómo empezar a usar Pocket

Pocket es la nueva aplicación de Meta que permite crear, compartir y descubrir experiencias interactivas generadas por inteligencia artificial (llamadas gizmos) sin necesidad de escribir código.

Para usarla, el usuario debe iniciar sesión con una cuenta de Meta existente o crear una nueva.

Qué es un gizmo y cómo interactuar con eso

Un gizmo es una experiencia interactiva y jugable generada por IA. Pocket incluye un feed donde aparecen gizmos creados por otros usuarios: para empezar a jugar, basta con seguir las instrucciones que aparecen en el propio gizmo o tocarlo. Las formas de interacción varían según el tipo de experiencia:

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Un gizmo es una experiencia interactiva y jugable generada por IA. (Meta / Pocket)

Tocar, deslizar o arrastrar elementos en pantalla.

Inclinar o agitar el dispositivo para controlar el movimiento dentro del gizmo.

Escuchar música y efectos de sonido durante la experiencia.

Usar la cámara, con permiso previo, y guardar fotos en el teléfono.

Hablar por micrófono, también con permiso previo.

Cómo crear un gizmo propio

Cualquier usuario puede crear su propio gizmo describiendo en texto lo que quiere generar. La aplicación usa IA para construir la experiencia interactiva a partir de esa descripción. Cuanto más específica sea, mejor será el resultado. Los pasos son:

Abrir Pocket y pulsar Crear en la parte inferior. Describir la experiencia deseada. Pulsar Siguiente. Activar o desactivar la opción Permitir remezcla. Pulsar Publicar.

La app tiene un feed con gizmos creados por otros usuarios. (Meta / Pocket / Play Store)

Al publicar, el usuario puede elegir si permite que otros modifiquen su gizmo y publiquen sus propias versiones.

Si habilita la remezcla, cualquier persona podrá remezclar la publicación y su contenido multimedia, y compartir esas versiones dentro y fuera de los productos de Meta. Eliminar la publicación original no elimina las remezclas existentes.

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Los gizmos también se pueden compartir mediante un enlace directo: las personas que lo reciban no necesitan tener la aplicación instalada para ver el contenido.

Cómo Meta usa la información del usuario en Pocket

Al iniciar sesión con una cuenta de Meta, la compañía utiliza los datos del usuario para personalizar la experiencia y aplicar sus controles de seguridad.

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Al iniciar sesión con una cuenta de Meta, la compañía usa los datos del usuario para personalizar la experiencia y aplicar controles de seguridad. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo//File Photo

La información que puede emplearse incluye los datos de inicio de sesión, el ID de cuenta, el nombre y nombre de usuario, la foto de perfil, la biografía, la edad y el historial de infracciones a las normas de la comunidad o de propiedad intelectual.

Las interacciones con los gizmos se usan para mejorar los modelos de IA de Meta. Si la IA no puede responder a una consulta, Meta puede compartir los mensajes enviados y datos generales con socios seleccionados.

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Según la región, esas interacciones también pueden utilizarse para personalizar contenido y anuncios. El uso de Pocket se rige por los Términos de Servicio y la Política de Privacidad de Meta.

Cuál es el origen de Pocket

Pocket es el resultado de la compra que Meta realizó a principios de 2026 del equipo detrás de Gizmo, una plataforma de vibe coding con mecánicas similares.

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Según datos del proveedor de inteligencia de aplicaciones Appfigures, Gizmo acumuló 635.000 instalaciones en iOS y Google Play a lo largo de su vida útil, con un índice de sentimiento positivo del 98%.

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