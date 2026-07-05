EEUU define una estrategia con Siria para impedir que Irán envíe armas a Hezbollah a través de su territorio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario sirio, Ahmad al-Sharaa, durante un encuentro bilateral en la Casa Blanca

Altos funcionarios de Estados Unidos afirmaron este domingo que Siria está colaborando con Washington para impedir que el régimen de Irán vuelva a utilizar su territorio como vía de suministro de armas para el grupo terrorista Hezbollah, un asunto que será tratado entre el presidente Donald Trump y su par sirio, Ahmed al Sharaa, durante la cumbre de la OTAN en Ankara.

Según explicaron durante una conferencia telefónica previa al viaje del mandatario a Turquía, la administración estadounidense considera que cortar las rutas de abastecimiento utilizadas por Teherán es una prioridad para reducir la capacidad operativa del grupo terrorista libanés y reforzar la estabilidad en Medio Oriente. En ese contexto, remarcaron que el diálogo con las nuevas autoridades sirias incluye medidas concretas para impedir el traslado de armamento hacia Hezbollah.

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Una de las prioridades que Washington mantiene en sus conversaciones con Damasco es evitar que Irán vuelva a emplear territorio sirio como vía de suministro de armas hacia Hezbollah.

Las fuentes indicaron que Washington observa una disposición de Damasco a cooperar en cuestiones vinculadas con la seguridad regional y sostuvo que ese trabajo conjunto forma parte de un esfuerzo más amplio para limitar la influencia militar iraní fuera de sus fronteras.

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El presidente de Siria, Ahmad al-Sharaa, durante una reunión oficial

El objetivo de Estados Unidos es impedir que Irán restablezca los corredores logísticos que durante años utilizó para abastecer al grupo asentado en el Líbano.

Los altos funcionarios también señalaron que la administración estadounidense seguirá evaluando la cooperación siria sobre la base de resultados verificables. En ese sentido, indicaron que Washington espera comprobar en el terreno que las medidas adoptadas contribuyan efectivamente a frenar el traslado de armamento.

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La reunión se desarrollará en el marco de la cumbre de la OTAN que comenzará esta semana en Ankara y reunirá a los principales líderes de la Alianza Atlántica. Además de los asuntos relacionados con la seguridad europea y la guerra en Ucrania, Medio Oriente ocupará un espacio importante en las conversaciones bilaterales que mantendrá Trump.

Durante la misma conferencia, altos funcionarios estadounidenses explicaron que el presidente aprovechará el encuentro para abordar otros temas vinculados con la estabilidad regional y la cooperación en materia de seguridad. También señalaron que Estados Unidos continúa trabajando con distintos socios para fortalecer la protección de las rutas marítimas y garantizar la libre navegación en una zona considerada estratégica para el comercio internacional.

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Erdogan reafirmó ante Zelensky la importancia de mantener el diálogo para terminar la guerra con Rusia

En paralelo, Trump mantendrá reuniones con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y con el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, además de participar en las sesiones de trabajo con los líderes de la OTAN.

La Casa Blanca también anticipó que la cumbre servirá para impulsar nuevos acuerdos de cooperación en materia de defensa entre Estados Unidos y sus aliados. Altos funcionarios estadounidenses afirmaron que esperan anuncios por miles de millones de dólares vinculados con la adquisición de sistemas militares, proyectos de coproducción industrial y la expansión de la capacidad de fabricación de armamento.

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Respecto de Siria, los funcionarios insistieron en que Washington considera que existe una oportunidad para avanzar en cuestiones de interés común vinculadas con la seguridad regional. Entre ellas, destacaron el bloqueo de las rutas empleadas por Irán para abastecer a Hezbollah, un objetivo que, según señalaron, seguirá formando parte de los contactos entre ambos gobiernos.

“La OTAN es y siempre será una alianza transatlántica, pero debemos reequilibrarla para mejor (…). En estrecha colaboración con Estados Unidos, los aliados europeos y Canadá están asumiendo mayor responsabilidad en materia de defensa convencional en Europa”, señaló el secretario general de la Alianza, Mark Rutte.

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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una conferencia de prensa en Berlín antes de la cumbre de la Alianza en Ankara (REUTERS)

En la reunión también se evaluará el compromiso alcanzado el año pasado para que los aliados destinen el 5% de su PIB a defensa antes de 2035, una meta sobre la que Washington viene presionando desde hace meses.

Asimismo, los aliados debatirán un nuevo paquete de apoyo militar para Ucrania, mientras los países europeos y Canadá continúan incrementando la compra de equipamiento estadounidense.

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