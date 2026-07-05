El presidente Bernardo Arévalo supervisa el avance del nuevo hospital nacional de Chiquimula

Bernardo Arévalo supervisó el avance del nuevo Hospital Nacional de Chiquimula, que Guatemala prevé terminar en diciembre y poner en marcha hasta marzo de 2027. (Diario de Centroamerica)

El presidente Bernardo Arévalo supervisó el avance del nuevo Hospital Nacional de Chiquimula, que registra un avance físico del 63.36% en su segunda fase y cuya infraestructura estaría concluida y equipada en diciembre de este año.una obra que el Gobierno de Guatemala prevé terminar en diciembre y poner en marcha de forma gradual hasta marzo de 2027 para ampliar la atención médica especializada en el oriente del país y reforzar la Red Hospitalaria Nacional.

Con una inversión de Q34 millones, el complejo tendrá 215 camas en total: 189 censables, 25 no censables y 25 cunas para neonatos. Durante el recorrido oficial también se indicó que esa capacidad supone un incremento del 90% frente al hospital actual, que dispone de 115 camas.

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Arévalo presentó el proyecto como una pieza central del fortalecimiento del sistema público de salud en el departamento. “El nuevo hospital de Chiquimula acercará más y mejores servicios de salud a las familias guatemaltecas. Con obras como esta protegemos el bienestar de nuestra gente y construimos un país con más oportunidades para todos”, dijo el mandatario.

Bernardo Arévalo supervisó el avance del nuevo Hospital Nacional de Chiquimula, que Guatemala prevé terminar en diciembre y poner en marcha hasta marzo de 2027. (Diario de Centroamerica)

El hospital concentrará diagnóstico, cirugía, cuidados intensivos y atención maternoinfantil

El nuevo centro hospitalario contará con áreas de emergencia, consulta externa, laboratorio clínico, imagenología, quirófanos, labor y parto, unidad neonatal, cuidados intensivos, hospitalización y servicios de apoyo. La obra se organiza en cuatro módulos con funciones diferenciadas para atención clínica, administración y operación.

En el módulo de ingreso y administración se incluyeron áreas administrativas, archivos, lavandería, almacenes, auditorio, sala de reuniones y espacios de apoyo para el funcionamiento general. El diseño prevé circulación por rampas y conexiones horizontales internas.

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El segundo módulo concentrará servicios de diagnóstico y apoyo clínico. Allí funcionarán imagenología, laboratorio y banco de sangre, con dos salas de rayos X, una tomografía de 32 cortes, una resonancia magnética, una mamografía, un ultrasonido, farmacia de 24 horas, psicología, jefaturas médicas y de enfermería, una clínica para atención de violencia sexual y áreas de encamados de traumatología para hombres, mujeres y pediatría.

El módulo C tendrá cinco salas de operaciones, central de esterilización, salas de parto, neonatología y áreas de recuperación quirúrgica para hombres y mujeres. El módulo D reunirá medicina interna, cirugía, cuidados intermedios e intensivos, encamamiento gineco-obstétrico y pediátrico, además de cocina, lavandería, morgue, mantenimiento, vestidores y un elevador montacamillas.

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Entre las especialidades previstas figuran medicina interna, pediatría, ginecología y obstetricia, cardiología, neurología, endocrinología, gastroenterología, cirugía general y cirugía ortopédica y traumatología. El proyecto también contempla estaciones de enfermería digitalizadas para monitorear alertas y condiciones de los pacientes.

Bernardo Arévalo supervisó el avance del nuevo Hospital Nacional de Chiquimula, que Guatemala prevé terminar en diciembre y poner en marcha hasta marzo de 2027. (Diario de Centroamerica)

La obra incorporará resonancia magnética, tomografía y sistemas de soporte hospitalario

Durante el recorrido transmitido por el canal de Gobierno, el personal técnico explicó que el hospital tendrá equipo de alta complejidad para evitar traslados de pacientes a la capital. Entre los dispositivos confirmados figuran una resonancia magnética, un tomógrafo helicoidal de 32 cortes, equipos de rayos X, ultrasonidos generales, gineco-obstétricos y portátiles, bombas de infusión, electroencefalógrafo, electrocardiógrafo y resucitadores neonatales.

Uno de los funcionarios a cargo de la explicación indicó que la incorporación de esos equipos reducirá tiempos de espera y costos para los usuarios, al permitir estudios y procedimientos dentro del mismo hospital. También señaló que parte del equipamiento ya fue entregado y permanece resguardado en áreas climatizadas mientras concluyen las instalaciones requeridas por norma y seguridad.

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El proyecto incluye sistemas RIS/PACS para gestión de imágenes y un sistema de datos destinado al expediente clínico de los pacientes. En la visita se explicó que la red informática permitirá consolidar la información médica para su consulta dentro del sistema de atención.

La infraestructura de soporte abarcará planta de tratamiento de aguas residuales, calderas, planta eléctrica, cisterna y bombeo de agua potable, sistema contra incendios, agua caliente, agua osmotizada, climatización integral, gas GLP y distribución de oxígeno, aire médico y vacío. El personal técnico también detalló que cada módulo tendrá cuarto eléctrico propio para mantener autonomía operativa en caso de fallas aisladas.

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El diseño arquitectónico incorpora patios internos, alerones y soluciones para facilitar la circulación del aire y bajar la temperatura interior, además de climatización en las áreas sensibles. Según se explicó en el recorrido, la resonancia magnética requerirá un cuarto especializado, control térmico y una jaula de Faraday ya ingresada al hospital.

Arévalo también recorrió áreas de internación donde se proyectan habitaciones con seis espacios, cada uno con oxígeno y equipos para signos vitales. El personal técnico sostuvo que esa distribución responde a normas de espacio para atención segura y para la instalación del equipamiento necesario alrededor de cada paciente.

Las autoridades prevén que, una vez concluida la construcción en diciembre, comience una etapa de puesta en marcha que incluirá instalación final de equipos, capacitación del personal e inicio gradual de la atención. Esa fase terminaría en marzo de 2027, cuando el nuevo Chiquimula sume plenamente sus servicios a la red pública de salud de Guatemala.

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