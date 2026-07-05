Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo supervisa el avance del nuevo hospital nacional de Chiquimula

La visita oficial se centró en constatar el progreso de la construcción, prevista para concluir en diciembre, y en revisar que el proyecto cumpla los estándares, junto con el gobernador Luis Compá y técnicos

Guardar
Google icon
Un grupo de personas con cascos blancos de seguridad y chalecos reflectantes en una habitación. Un hombre señala hacia la derecha, se ven cables en la pared
Bernardo Arévalo supervisó el avance del nuevo Hospital Nacional de Chiquimula, que Guatemala prevé terminar en diciembre y poner en marcha hasta marzo de 2027. (Diario de Centroamerica)

El presidente Bernardo Arévalo supervisó el avance del nuevo Hospital Nacional de Chiquimula, que registra un avance físico del 63.36% en su segunda fase y cuya infraestructura estaría concluida y equipada en diciembre de este año.una obra que el Gobierno de Guatemala prevé terminar en diciembre y poner en marcha de forma gradual hasta marzo de 2027 para ampliar la atención médica especializada en el oriente del país y reforzar la Red Hospitalaria Nacional.

Con una inversión de Q34 millones, el complejo tendrá 215 camas en total: 189 censables, 25 no censables y 25 cunas para neonatos. Durante el recorrido oficial también se indicó que esa capacidad supone un incremento del 90% frente al hospital actual, que dispone de 115 camas.

PUBLICIDAD

Arévalo presentó el proyecto como una pieza central del fortalecimiento del sistema público de salud en el departamento. “El nuevo hospital de Chiquimula acercará más y mejores servicios de salud a las familias guatemaltecas. Con obras como esta protegemos el bienestar de nuestra gente y construimos un país con más oportunidades para todos”, dijo el mandatario.

Edificios modulares blancos en construcción, con un techo a la vista. Terreno de tierra, dos trabajadores con cascos y chalecos. Árboles verdes al fondo
Bernardo Arévalo supervisó el avance del nuevo Hospital Nacional de Chiquimula, que Guatemala prevé terminar en diciembre y poner en marcha hasta marzo de 2027. (Diario de Centroamerica)

El hospital concentrará diagnóstico, cirugía, cuidados intensivos y atención maternoinfantil

El nuevo centro hospitalario contará con áreas de emergencia, consulta externa, laboratorio clínico, imagenología, quirófanos, labor y parto, unidad neonatal, cuidados intensivos, hospitalización y servicios de apoyo. La obra se organiza en cuatro módulos con funciones diferenciadas para atención clínica, administración y operación.

En el módulo de ingreso y administración se incluyeron áreas administrativas, archivos, lavandería, almacenes, auditorio, sala de reuniones y espacios de apoyo para el funcionamiento general. El diseño prevé circulación por rampas y conexiones horizontales internas.

PUBLICIDAD

El segundo módulo concentrará servicios de diagnóstico y apoyo clínico. Allí funcionarán imagenología, laboratorio y banco de sangre, con dos salas de rayos X, una tomografía de 32 cortes, una resonancia magnética, una mamografía, un ultrasonido, farmacia de 24 horas, psicología, jefaturas médicas y de enfermería, una clínica para atención de violencia sexual y áreas de encamados de traumatología para hombres, mujeres y pediatría.

El módulo C tendrá cinco salas de operaciones, central de esterilización, salas de parto, neonatología y áreas de recuperación quirúrgica para hombres y mujeres. El módulo D reunirá medicina interna, cirugía, cuidados intermedios e intensivos, encamamiento gineco-obstétrico y pediátrico, además de cocina, lavandería, morgue, mantenimiento, vestidores y un elevador montacamillas.

Entre las especialidades previstas figuran medicina interna, pediatría, ginecología y obstetricia, cardiología, neurología, endocrinología, gastroenterología, cirugía general y cirugía ortopédica y traumatología. El proyecto también contempla estaciones de enfermería digitalizadas para monitorear alertas y condiciones de los pacientes.

Edificio blanco modular, techo metálico, pila de grava, furgoneta blanca, todoterreno negro, camioneta pickup negra en estacionamiento de tierra
Bernardo Arévalo supervisó el avance del nuevo Hospital Nacional de Chiquimula, que Guatemala prevé terminar en diciembre y poner en marcha hasta marzo de 2027. (Diario de Centroamerica)

La obra incorporará resonancia magnética, tomografía y sistemas de soporte hospitalario

Durante el recorrido transmitido por el canal de Gobierno, el personal técnico explicó que el hospital tendrá equipo de alta complejidad para evitar traslados de pacientes a la capital. Entre los dispositivos confirmados figuran una resonancia magnética, un tomógrafo helicoidal de 32 cortes, equipos de rayos X, ultrasonidos generales, gineco-obstétricos y portátiles, bombas de infusión, electroencefalógrafo, electrocardiógrafo y resucitadores neonatales.

Uno de los funcionarios a cargo de la explicación indicó que la incorporación de esos equipos reducirá tiempos de espera y costos para los usuarios, al permitir estudios y procedimientos dentro del mismo hospital. También señaló que parte del equipamiento ya fue entregado y permanece resguardado en áreas climatizadas mientras concluyen las instalaciones requeridas por norma y seguridad.

El proyecto incluye sistemas RIS/PACS para gestión de imágenes y un sistema de datos destinado al expediente clínico de los pacientes. En la visita se explicó que la red informática permitirá consolidar la información médica para su consulta dentro del sistema de atención.

La infraestructura de soporte abarcará planta de tratamiento de aguas residuales, calderas, planta eléctrica, cisterna y bombeo de agua potable, sistema contra incendios, agua caliente, agua osmotizada, climatización integral, gas GLP y distribución de oxígeno, aire médico y vacío. El personal técnico también detalló que cada módulo tendrá cuarto eléctrico propio para mantener autonomía operativa en caso de fallas aisladas.

El diseño arquitectónico incorpora patios internos, alerones y soluciones para facilitar la circulación del aire y bajar la temperatura interior, además de climatización en las áreas sensibles. Según se explicó en el recorrido, la resonancia magnética requerirá un cuarto especializado, control térmico y una jaula de Faraday ya ingresada al hospital.

Arévalo también recorrió áreas de internación donde se proyectan habitaciones con seis espacios, cada uno con oxígeno y equipos para signos vitales. El personal técnico sostuvo que esa distribución responde a normas de espacio para atención segura y para la instalación del equipamiento necesario alrededor de cada paciente.

Las autoridades prevén que, una vez concluida la construcción en diciembre, comience una etapa de puesta en marcha que incluirá instalación final de equipos, capacitación del personal e inicio gradual de la atención. Esa fase terminaría en marzo de 2027, cuando el nuevo Chiquimula sume plenamente sus servicios a la red pública de salud de Guatemala.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloMinisterio de Salud Pública y Asistencia Social

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de 129 mil menores han sido deportados a Honduras desde 2014

Más de 129 mil niñas, niños y adolescentes han sido deportados a Honduras desde 2014, según datos de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes y sus Derechos (Coiproden), que advierte sobre el impacto de la migración infantil en el país.

Más de 129 mil menores han sido deportados a Honduras desde 2014

Nueva ola de violencia en Guatemala deja tres muertos y un herido en ataques armados

Los tiroteos se registraron en Villa Nueva, la zona 18 y la zona 7 de la capital, mientras los cuerpos de socorro confirmaron los decesos y las autoridades iniciaron diligencias para esclarecer los hechos

Nueva ola de violencia en Guatemala deja tres muertos y un herido en ataques armados

Panamá lidera propuesta para garantizar el acceso a sueros anti venenos en Centroamérica

La escasez de sueros antiofídicos, antiescorpiónicos, anti venenos y otros antídotos es evidente en la región

Panamá lidera propuesta para garantizar el acceso a sueros anti venenos en Centroamérica

La justicia ordena la prisión preventiva para cinco acusados por el decomiso de 100 frascos de ketamina en Nicaragua

El juez Francisco Mairena dispuso la medida cautelar en Managua para cinco personas de Rivas detenidas en Chontales, mientras la Fiscalía investiga una presunta estructura criminal ligada a sustancias controladas

La justicia ordena la prisión preventiva para cinco acusados por el decomiso de 100 frascos de ketamina en Nicaragua

Finales de Mundiales coinciden con altos reportes de violencia intrafamiliar en Costa Rica

Según estadísticas oficiales, en la definición de Rusia 2018 hubo 439 registros y en Qatar 2022 la cifra llegó a 443

Finales de Mundiales coinciden con altos reportes de violencia intrafamiliar en Costa Rica

TECNO

Todos los pasos para limpiar la pantalla del televisor en vacaciones: solo toma 5 minutos

Todos los pasos para limpiar la pantalla del televisor en vacaciones: solo toma 5 minutos

Por qué abrir la puerta del refrigerador puede ser el motivo del alto costo de tu factura de luz

Borrar el historial no protege nunca el celular si no añades este cambio: contraseñas y PIN para cambiar

Encuentra el menú oculto de tu Smart TV y mejora el HDMI: así se hace en Samsung, LG y más

WhatsApp Web no abre en un PC conectado internet: cómo solucionar el error

ENTRETENIMIENTO

“Fast Forever” está en marcha: el video con el que Vin Diesel adelanta la última película de “Rápidos y Furiosos”

“Fast Forever” está en marcha: el video con el que Vin Diesel adelanta la última película de “Rápidos y Furiosos”

Harry Styles se convirtió en el artista con más shows en Wembley: superó las marcas de Coldplay y Taylor Swift

Así sería la luna de miel de Taylor Swift y Travis Kelce: un tour por cuatro continentes

Mick Jagger cuenta cómo entrena para aguantar dos horas de show y llegar a los 83 años en plena forma

El profesor favorito de Taylor Swift murió el mismo día de su boda con Travis Kelce

MUNDO

Antes de su viaje a Estados Unidos, Netanyahu afirmó que con Trump comparten “los mismos objetivos respecto a Irán”

Antes de su viaje a Estados Unidos, Netanyahu afirmó que con Trump comparten “los mismos objetivos respecto a Irán”

El Servicio de Salud británico utilizará una herramienta de triaje con IA para asesorar a pacientes y reducir tiempos de espera

Irán y Qatar reanudaron el comercio marítimo y la OPEP+ elevó la producción tras la tregua regional

Rusia importó una cifra récord de gasolina de Bielorrusia en medio de la crisis energética provocada por los ataques ucranianos

Ucrania atacó una base aérea rusa clave en Crimea en medio de contactos diplomáticos con Trump