Cuáles son los 2 tipos de puertos HDMI y para qué sirve cada uno en tu televisor

El puerto HDMI ARC facilita enviar el audio del televisor a barras de sonido o Home Theater. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conectividad en los televisores actuales ha evolucionado para ofrecer mayor calidad y comodidad, pero distinguir entre los diferentes tipos de puertos HDMI puede resultar confuso para muchos usuarios. Aunque estos puertos lucen iguales a simple vista, existen diferencias clave que influyen en la forma de disfrutar tanto del sonido como de la imagen en el hogar.

En la parte trasera de la mayoría de los televisores modernos, es común encontrar varios conectores HDMI que se diferencian solo por la información impresa junto a cada uno. Los puertos HDMI estándar suelen estar numerados (HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3) y están diseñados para recibir señales de dispositivos externos como consolas, computadoras o reproductores multimedia. Estos puertos permiten la entrada de audio y video, pero únicamente en dirección desde el dispositivo hacia el televisor.

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Uno de los conectores, por lo general el HDMI 2 o el HDMI 3, puede llevar una etiqueta adicional: HDMI (ARC) o HDMI eARC. El significado de ARC es Audio Return Channel, lo que señala que ese puerto tiene capacidades avanzadas para transmitir el audio generado por el televisor hacia un equipo de sonido externo, utilizando el mismo cable HDMI. Según Gemini, identificar correctamente este puerto es fundamental para aprovechar todas las funciones de sonido sin recurrir a conexiones adicionales.

Los puertos HDMI numerados están diseñados para conectar consolas, computadoras y reproductores multimedia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias técnicas: dirección del audio y el video

La distinción clave entre un HDMI común y un HDMI ARC reside en la dirección de la señal. El HDMI estándar opera como una vía de un solo sentido: transmite video y audio únicamente desde los dispositivos externos al televisor. Esto es ideal para conectar consolas de videojuegos, reproductores de streaming o computadoras, mostrando la imagen y reproduciendo el sonido a través de los altavoces internos del televisor.

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Por otra parte, el HDMI ARC funciona como una autopista de doble sentido para el sonido. Además de recibir señales de video y audio, permite que el televisor devuelva el audio hacia una barra de sonido, un Home Theater o un receptor externo. De este modo, se elimina la necesidad de utilizar cables ópticos u otras conexiones adicionales para obtener sonido envolvente o de mayor calidad.

Antes de la implementación de ARC, conectar sistemas de audio externos requería cables HDMI para el video y cables ópticos para el sonido. Con ARC, un solo cable HDMI es suficiente para ambas funciones, lo que simplifica la instalación y reduce el número de cables en el área de entretenimiento.

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Hay dispositivos inalámbricos que se pueden conectar en el puerto HDMI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas adicionales del HDMI ARC

El sistema ARC también incluye la tecnología HDMI-CEC, que da la posibilidad de controlar el volumen de la barra de sonido y encender o apagar el equipo de audio desde el mismo control remoto del televisor. Así, se centraliza el manejo de los dispositivos, aumentando la comodidad y evitando la necesidad de múltiples controles o configuraciones complejas.

Para que el sistema ARC funcione correctamente, es indispensable conectar el cable HDMI en el puerto ARC tanto del televisor como del equipo de sonido. Si se utiliza un puerto HDMI común, la función de retorno de audio no estará activa y será necesario recurrir a otros métodos menos prácticos para transmitir el sonido.

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Cuándo elegir cada tipo de puerto

La elección del puerto adecuado depende del tipo de dispositivo que se desea conectar y de las funciones que se buscan aprovechar. Los puertos HDMI estándar son la opción indicada para dispositivos que envían contenido al televisor, como consolas, computadoras o reproductores de streaming. Estos puertos transportan la imagen y el sonido hacia la pantalla y los altavoces internos, sin opciones adicionales de retorno de audio.

Identificar la etiqueta ARC en el televisor es clave para lograr una experiencia audiovisual más completa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El puerto HDMI ARC está reservado para la conexión de barras de sonido, sistemas Home Theater o receptores de audio. Utilizar este puerto garantiza que el audio generado por el propio televisor –por ejemplo, al ver series o películas en plataformas de streaming integradas– pueda enviarse directamente al equipo de sonido externo con un solo cable.

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Gemini resalta la importancia de conectar siempre el cable HDMI en el puerto ARC de ambos dispositivos para asegurar el funcionamiento adecuado de la función de retorno de audio. Si se ignora este detalle, el usuario perderá las ventajas de simplificación y control centralizado que ofrece la tecnología ARC.