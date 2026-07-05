República Dominicana

Fuerza de Tarea de Estados Unidos reconoce al Gobierno dominicano por desmantelar redes de narcotráfico

El organismo JIATFS destacó los operativos ejecutados en abril y mayo, con incautaciones, arrestos y la ubicación de corredores usados por estructuras internacionales, tras una integración de inteligencia y vigilancia aérea, marítima y terrestre

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La Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos reconoció al Gobierno de la República Dominicana por su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
La Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos reconoció al Gobierno de la República Dominicana por su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

La Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATFS), organismo de los Estados Unidos especializado en la lucha contra el crimen organizado transnacional, otorgó un reconocimiento al Gobierno de la República Dominicana por los resultados obtenidos en la disrupción y el desmantelamiento de redes dedicadas al narcotráfico. Este reconocimiento se fundamenta en las operaciones realizadas durante los meses de abril y mayo del año en curso, periodo en el que las autoridades dominicanas lograron avances destacados en la interceptación de cargamentos ilícitos y la identificación de rutas empleadas por organizaciones criminales internacionales.

La comunicación oficial, remitida al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, resalta el desempeño sostenido de los equipos dominicanos. El contralmirante Jeffrey K. Randall, director de la JIATFS, subrayó que los logros alcanzados reflejan una integración efectiva de inteligencia, la colaboración regional y una actitud proactiva ante las amenazas transnacionales. El documento detalla que la sinergia entre la DNCD, la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea y las agencias de inteligencia estatales permitió fortalecer los mecanismos de patrullaje y vigilancia.

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Varias piñas tropicales abiertas muestran paquetes ocultos en su interior sobre una mesa metálica. Hay cajas de cartón, precintos y una cinta azul de la DNCD.
Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana inspeccionan piñas tropicales con paquetes ocultos, incautadas durante un operativo antidrogas en un aeropuerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la información oficial, la plataforma dominicana de patrullaje aéreo, marítimo y terrestre superó el 90 % de efectividad en la detección de actividades ilícitas durante el periodo evaluado. Este resultado fue atribuido a la implementación de alertas tempranas, el monitoreo de movimientos críticos y la rápida respuesta de los equipos operativos. La eficacia de estas acciones se tradujo en la incautación de importantes volúmenes de drogas y la detención de individuos vinculados a organizaciones criminales internacionales.

La JIATFS destacó que la coordinación entre las diferentes ramas de seguridad dominicanas representa un modelo de integración interagencial e interinstitucional en la región. Se puntualizó que el intercambio de información y el trabajo conjunto han sido determinantes para debilitar las estructuras criminales que operan en el Caribe y Centroamérica.

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El reconocimiento de Estados Unidos responde, además, al compromiso sostenido del gobierno dominicano en el fortalecimiento de la cooperación internacional. El vicealmirante Cabrera Ulloa expresó, en nombre de la administración nacional, su agradecimiento al contralmirante Randall por las felicitaciones recibidas y reafirmó la voluntad del país de consolidar los lazos de colaboración con las autoridades estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Mesa con paquetes de drogas incautadas en filas. Dos agentes de la Policía Nacional de República Dominicana con uniforme oscuro y chalecos al fondo. Logo policial a la izquierda.
Agentes de la Policía Nacional de República Dominicana presentan una mesa cubierta con múltiples paquetes de drogas incautadas, destacando el éxito de una operación contra el narcotráfico en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las operaciones que motivaron este reconocimiento incluyeron acciones autónomas de la DNCD, así como la puesta en marcha de mecanismos de intercambio de inteligencia con organismos extranjeros. Los resultados operacionales positivos abarcaron no solo la incautación de estupefacientes, sino también la identificación y desmantelamiento de rutas empleadas para el tráfico marítimo y aéreo. La colaboración regional, según expuso la JIATFS, fortalece la seguridad hemisférica y contribuye a reducir la influencia de las organizaciones criminales en la región.

El informe de la JIATFS enfatiza que la experiencia dominicana puede servir como referencia para otras naciones que enfrentan desafíos similares vinculados al tráfico de drogas y delitos conexos. El organismo estadounidense reiteró la importancia de mantener una postura activa y la integración de estrategias multilaterales para enfrentar las amenazas comunes a la seguridad de la región.

La Dirección Nacional de Control de Drogas reiteró su compromiso de continuar con la implementación de protocolos de vigilancia, el desarrollo de capacidades tecnológicas y la capacitación continua del personal involucrado en la lucha contra el narcotráfico. Las autoridades dominicanas expresaron que la cooperación con Estados Unidos resulta clave para sostener y ampliar los logros alcanzados hasta el momento.

Las autoridades de República Dominicana detuvieron a ocho hombres de distintas nacionalidades implicados en el decomiso de más de 1,700 kilos de cocaína. (Foto cortesía DNCD)
Las autoridades de República Dominicana detuvieron a ocho hombres de distintas nacionalidades implicados en el decomiso de más de 1,700 kilos de cocaína. (Foto cortesía DNCD)

La distinción otorgada por la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur refuerza el posicionamiento de la República Dominicana como uno de los países con mayor efectividad en el combate al tráfico ilícito de drogas en la región del Caribe.

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