Qué dijo Colapinto sobre la polémica maniobra de Gasly en el inicio del GP de Gran Bretaña de Fórmula 1

Luego del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, Franco Colapinto analizó su gran labor en el emblemático Autódromo de Silverstone, en Inglaterra. También lanzó una alerta al rendimiento de Alpine y se refirió a la polémica maniobra de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Luego de la largada y mientras se cumplía la primera vuelta, al llegar a una curva a la izquierda el francés le cerró el radio de giro al argentino. Gasly tenía espacio para poder doblar manteniendo su marcha por el centro o el lado derecho de la pista, pero le tiró de forma brusca su Alpine A526 sobre el del bonaerense. “Vean la cámara a bordo. Estuvo muy cerca, pero lo hablaremos después”, sentenció Colapinto.

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“Fue una carrera buena. Hice una muy buena largada y carrera. Tuve un buen ritmo con las gomas medias. A veces la injusticia en algún punto llega a su fin y tenemos buena suerte y de un par para nuestro lado”, contó Franco en una entrevista con ESPN.

*La polémica maniobra de Gasly con Colapinto

Luego el corredor bonaerense reveló un particular inconveniente con la visión: “No veía de un ojo porque no sé qué pasó con la capucha y me tendré que acomodar la peluca para la próxima”.

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Tampoco desvió la atención del verdadero rendimiento de los autos de su equipo y cómo avanzaron sus rivales directos: “Es una limitación de daños para lo que hicieron los Racing Bulls y los Audi este fin de semana. Fue un día positivo para el equipo, pero mucho por entender y mejorar porque estamos complicados con respecto a esos equipos”.

Cabe recordar que estos cambios entre escuderías y más de las de mitad de tabla, pueden darse en una temporada con el drástico cambio en el reglamento técnico. Más allá de las mejoras que lleven los equipos, están todos en fase de experimentación.

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Este domingo el argentino cumplió una gran labor ya que ganó diez posiciones: largó en el 19º puesto y terminó noveno. Sumó dos puntos y fue la quinta vez que lo hace en nueve eventos del presente ejercicio.

Franco hizo una notable largada en la que ganó posiciones y luego tuvo un buen ritmo y gestión de neumáticos. Si bien se favoreció por el abandono de Max Verstappen por un despiste con su Red Bull y también la penalización de cinco segundos a Kimi Antonelli por superar los límites de la pista, el competidor bonaerense hizo su mérito para volver a cosechar unidades con un Alpine que ya no es el de la primeras seis fechas, aunque también hay que reconocer el avance de Racing Bulls y de Audi, como admitió el propio pilarense.

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Colapinto pudo remontar en carrera luego de una clasificación en la que estuvo cerca de meterse en la segunda instancia (Q2), pero un despiste se lo impidió mientras buscaba su mejor tiempo. Luego Franco reveló que tuvo un problema en el piso de su auto y Alpine reconoció el inconveniente en diálogo con Motorsport.

La temporada continuará en dos semanas con otra tradicional carrera, el Gran Premio de Bélgica en el emblemático Autódromo de Spa-Francorchamps, el más extenso de la temporada con siete kilómetros.

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