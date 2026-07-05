El truco de la papelera oculta: cómo hacer que WhatsApp vuelva a ir rápido si se te congela

Cómo limpiar la “papelera oculta” de WhatsApp y recuperar espacio en el móvil - (Foto: WhatsApp)

WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas en el mundo, pero también una de las que más rápido puede saturar la memoria interna del teléfono y afectar su rendimiento. La acumulación de archivos, fotos y videos genera lentitud en el sistema, descarga más lenta de mensajes y, en casos extremos, bloqueos o congelamientos de la app. Por esto, saber cómo limpiar la “papelera oculta” puede ser la clave para recuperar la velocidad original de tu dispositivo.

En plena era digital, el móvil es el centro de la comunicación diaria, y cualquier retraso o fallo en WhatsApp genera frustración. Los problemas de espacio y rendimiento afectan especialmente a quienes reciben y envían muchos archivos multimedia, y la solución no siempre está en eliminar mensajes desde la interfaz principal.

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WhatsApp puede seguir guardando archivos borrados, así se vacía la carpeta Media - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Primeros pasos para solucionar problemas de WhatsApp

Antes de buscar soluciones más técnicas, es recomendable:

Verificar la conexión a internet: Cambia entre wifi y datos móviles o desplázate si la señal es débil.

Actualizar WhatsApp: Descarga la última versión desde Google Play para asegurarte de que cuentas con las correcciones más recientes.

Reiniciar el dispositivo: Apagar y encender suele resolver errores temporales.

Cerrar y reabrir la app: Puede ayudar a restablecer el funcionamiento.

Borrar la caché: Desde los ajustes de Android, limpiar la caché de WhatsApp libera memoria temporal y puede mejorar la velocidad.

El problema de la acumulación invisible: la papelera oculta

Eliminar mensajes, imágenes o videos desde WhatsApp no siempre libera espacio automáticamente. Muchos archivos permanecen almacenados en carpetas internas del dispositivo, ocupando memoria sin que el usuario lo note. Esta “papelera oculta” suele ser la causa principal de que la aplicación se congele o funcione con lentitud, especialmente en móviles con poca capacidad de almacenamiento.

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¿Dónde está la papelera oculta de WhatsApp?

WhatsApp no dispone de una papelera visible en su menú, pero los archivos eliminados permanecen en rutas internas. Para encontrarlos es necesario utilizar un gestor de archivos, como “Archivos” o “Gestor de archivos”, presente en la mayoría de los Android.

La ruta habitual es: Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media

Dentro de la carpeta “Media” se encuentran subcarpetas como Imágenes, Videos, Audios y Documentos, que agrupan todo el contenido generado o recibido en WhatsApp. Allí es frecuente encontrar archivos que ya no aparecen en la app, pero siguen ocupando espacio.

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Cómo limpiar la papelera oculta y liberar espacio

En Android, el contenido eliminado suele permanecer en rutas del sistema dentro de com.whatsapp, con subcarpetas de imágenes, audios y documentos, por lo que una limpieza manual con gestor de archivos ayuda a acelerar el teléfono - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para recuperar el rendimiento de WhatsApp, sigue estos pasos:

Abre el gestor de archivos del teléfono. Navega a la carpeta mencionada: Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media. Revisa las subcarpetas (Imágenes, Videos, Audios, Documentos). Selecciona los archivos innecesarios y usa la función de selección múltiple para eliminar varios a la vez. Pulsa “Eliminar” para borrarlos de forma irreversible.

Antes de eliminar, revisa cuidadosamente los archivos para no borrar fotos, videos o documentos importantes. Haz una copia de seguridad de los datos relevantes para restaurarlos en caso de eliminación accidental.

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Herramientas integradas para gestionar el almacenamiento

WhatsApp también incluye opciones integradas para administrar el espacio ocupado por archivos. Accede a: Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento

Desde este menú, la aplicación agrupa los archivos por tamaño y frecuencia de reenvío, facilitando la identificación de videos, imágenes y documentos que más espacio consumen. Allí puedes eliminar selectivamente memes, videos virales y otros contenidos innecesarios, sin recorrer manualmente cada carpeta.

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Recomendaciones adicionales para mantener WhatsApp ágil

Cinco pasos rápidos para mejorar WhatsApp antes de borrar archivos del sistema - REUTERS/Dado Ruvic

Realiza esta limpieza de forma periódica , especialmente si el móvil muestra señales de lentitud.

Evita descargar automáticamente todos los archivos recibidos; configura la app para aprobar manualmente cada descarga.

Desinstala y reinstala WhatsApp solo como último recurso , tras realizar una copia de seguridad.

Mantén actualizado el sistema operativo del dispositivo para asegurar compatibilidad y mejor rendimiento.

Liberar la “papelera oculta” de WhatsApp es el truco más eficaz para restablecer la velocidad de la app, evitar congelamientos y conservar espacio en el móvil. Adoptar esta rutina de limpieza mejora la experiencia y protege el funcionamiento general del dispositivo.