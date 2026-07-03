Por qué le agradecemos a los autos al cruzar, según la inteligencia artificial

Gemini señala que el agradecimiento al conductor surge, en primer lugar, de una cuestión física elemental. (Gemini)

A diario, miles de peatones levantan la mano, asienten o sonríen a los conductores que les ceden el paso en un cruce. El gesto parece automático, pero detrás de esta acción cotidiana se esconden razones que van mucho más allá de la simple cortesía. Para indagar en los motivos de este comportamiento, se consultó a dos sistemas de inteligencia artificial, Gemini y ChatGPT, quienes ofrecieron explicaciones complementarias sobre las causas de este fenómeno urbano.

Gemini sostiene que “la costumbre de levantar la mano, asentir o sonreír al conductor que se detiene es un comportamiento social muy arraigado en muchas culturas”, y lo asocia tanto a cuestiones de supervivencia como a la necesidad de establecer una comunicación no verbal clara.

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Por su parte, ChatGPT plantea que agradecer al cruzar no es solo una cuestión de educación, sino una forma de reforzar la cooperación entre desconocidos. Ambas inteligencias artificiales coinciden en que este gesto ayuda a suavizar la convivencia en las calles y a promover comportamientos positivos tanto en peatones como en conductores.

Otra razón que destaca Gemini es la función de la comunicación no verbal. (Imagen ilustrativa Infobae)

El análisis de Gemini: supervivencia y comunicación

Gemini señala que el agradecimiento al conductor surge, en primer lugar, de una cuestión física elemental: el peatón, con un peso promedio de entre 60 y 80 kilogramos, se enfrenta a un automóvil que supera los 1.500 kilogramos y puede desplazarse a gran velocidad.

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Este simple hecho genera una percepción de vulnerabilidad que, a nivel psicológico, se traduce en una especie de reconocimiento tácito de la diferencia de poder entre ambos actores. “Le estamos agradeciendo al conductor por no usar su máquina para lastimarnos, a pesar de tener la capacidad física de hacerlo”, explica el sistema.

Otra razón que destaca la IA de Google es la función de la comunicación no verbal. El gesto de levantar la mano o sonreír cumple un propósito práctico: establece contacto visual entre peatón y conductor, permitiendo que ambos confirmen que se han visto mutuamente y que es seguro cruzar. Esta breve negociación silenciosa elimina la incertidumbre en un momento potencialmente riesgoso en la vía pública.

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Desde una perspectiva psicológica, Gemini menciona el refuerzo positivo como otro de los motivos detrás de este gesto. (Gemini)

El chatbot también introduce la idea del contrato social y la cortesía como elementos clave en la vida urbana. Las ciudades, a menudo estresantes y congestionadas, requieren de gestos que faciliten la convivencia. Agradecer al conductor se convierte en un lubricante social que reconoce el acto de cooperación cuando el vehículo frena de manera anticipada o amable, generando un ambiente más amable en las calles.

Desde una perspectiva psicológica, Gemini menciona el refuerzo positivo como otro de los motivos detrás de este gesto. Al recibir el agradecimiento, el conductor experimenta una pequeña recompensa social, lo que aumenta la probabilidad de que repita la acción en el futuro. Esta dinámica, según el análisis, contribuye a que la cortesía se propague en el entorno urbano.

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El enfoque de ChatGPT: reciprocidad, rutina social y comunicación no verbal

Para ChatGPT, el agradecimiento en los cruces responde a seis factores principales. El primero es la reciprocidad: cuando un conductor se detiene, el peatón interpreta el gesto como un pequeño favor y siente la necesidad de corresponder, siguiendo una norma social que valora devolver los actos amables. Levantar la mano, asentir o sonreír se convierten así en formas de retribuir la cortesía recibida.

Cuando un conductor se detiene, el peatón interpreta el gesto como un pequeño favor y siente la necesidad de corresponder. (Imagen ilustrativa Infobae)

El sistema también destaca que el gesto reconoce el esfuerzo del conductor, quien al detener el automóvil cede tiempo y modifica su ritmo de circulación. A través del agradecimiento, el peatón transmite que ha percibido y valorado ese esfuerzo, estableciendo una relación de respeto mutuo entre ambas partes.

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Otro aspecto central para la IA de OpenAI es la reducción de la tensión en las calles. El entorno urbano puede ser escenario de conflictos entre peatones y conductores; un simple gesto de agradecimiento contribuye a humanizar la interacción y a disminuir la sensación de confrontación. Esta pequeña muestra de cortesía tiene un efecto directo en la percepción del espacio compartido.

Desde la psicología del comportamiento, ChatGPT subraya que reconocer una acción amable refuerza la probabilidad de que se repita en el futuro. Un conductor que recibe un “gracias” con la mano puede sentirse más motivado a volver a ceder el paso a otros peatones, generando así un círculo virtuoso de comportamientos positivos en el tránsito.

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La comunicación no verbal es otro componente relevante en el análisis del chatbot. El gesto de agradecimiento indica al conductor que el peatón ha percibido su intención y que cruzará con seguridad, lo que reduce la incertidumbre para ambas partes y facilita la coordinación necesaria en un cruce.