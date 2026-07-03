Condenaron al asesino del nene de 8 años que murió en medio de una balacera entre familias de San Juan

Familiares y vecinos de Emir Barboza reclamaron justicia tras el crimen en el barrio Valle Grande

A nueve meses del crimen que conmocionó a la provincia de San Juan, la justicia dictó sentencia en el caso de Emir Barboza, el niño de siete años que perdió la vida durante una balacera en el barrio Valle Grande. Gonzalo Santander fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión tras asumir la autoría del disparo mortal.

El conflicto tuvo su origen en una pelea entre menores que involucró inicialmente a tres familias: los Limolle, los Carrizo y, finalmente, los Barboza. La disputa escaló y derivó en una balacera en la Manzana 16 del barrio, donde Emir Barboza fue alcanzado por una bala mientras permanecía ajeno al altercado principal.

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De acuerdo con Tiempo de San Juan, la prueba de absorción atómica y los estudios genéticos resultaron determinantes: el análisis indicó restos de pólvora en la mano de Santander y en la prenda que vestía la noche del hecho, además de confirmar que el perfil genético del imputado coincidía con el hallado en el arma homicida. La pericia balística, por su parte, estableció que el proyectil que terminó con la vida de Emir Barboza fue disparado con el revólver calibre .22 incautado a Santander.

Gonzalo Santander fue condenado por el homicidio de Emir Barboza, ocurrido en octubre de 2025

La resolución judicial llegó tras un acuerdo entre la defensa del acusado y la fiscalía, sustentado en pruebas periciales que resultaron clave para establecer la responsabilidad penal. El tribunal colegiado, integrado por Irene Mabel Moya, Gerardo Fernández Caussi y Eugenio Barbera, homologó el acuerdo entre el fiscal Francisco Nicolía y el defensor Marcelo Abarca.

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Entre los imputados inicialmente señalados por la justicia se encontraban, además de Santander, Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guajardo, Jonathan Javier Carrizo y Gabriel Jesús Orostizaga, todos ellos vecinos del mismo sector. El fallo del tribunal también implica el posible sobreseimiento de estos imputados, quienes quedarían desvinculados de la causa.

Emir Barboza tenía 8 años y murió tras recibir un disparo en el pecho durante una balacera en el barrio Valle Grande

Tras la decisión judicial, la querella, representada por Adolfo Holeywell, expresó su desacuerdo con la pena y anticipó que recurrirá al Tribunal de Impugnación. Holeywell señaló que solicitarán una revisión del fallo, con el objetivo de que se imponga una sanción mayor para el acusado Gonzalo Santander.

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La pelea entre las familias

El crimen sucedió el 14 de octubre de 2025 e involucró a varias familias del barrio Valle Grande. Horas antes de la balacera, una integrante de la familia Barbosa fue agredida, situación que desató un conflicto con la familia Carrizo.

Los acusados inicialmente por la balacera en Valle Grande resultaron sobreseídos tras la condena a Gonzalo Santander

Luego de un primer enfrentamiento y la intervención policial, la tensión se reactivó pasada la medianoche, cuando Roberto Barbosa, padre de la víctima, y un amigo regresaban de un kiosco y pasaron cerca de la vivienda de los Carrizo.

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Según la reconstrucción fiscal, Dante Carrizo llamó a Barbosa desde el interior de la casa. Al poco tiempo se acercaron otros miembros de la familia Barbosa, incluida la pareja del padre, la madre y varios menores, entre ellos Emir Barboza. Ante la negativa de Roberto Barbosa a acercarse a la vivienda, Gonzalo Santander, junto a Dante y Hernán Carrizo, salieron y comenzaron a disparar contra el grupo familiar.

Uno de los proyectiles impactó en el pecho de Emir Barboza, quien logró correr unos metros hasta su domicilio, donde cayó gravemente herido. Su familia lo trasladó al Hospital Marcial Quiroga, pero llegó sin signos vitales debido a las lesiones internas provocadas por el disparo.

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Aunque la sentencia intenta cerrar el caso, la querella considera que la condena acordada entre la defensa y la fiscalía resulta insuficiente frente a la gravedad de los hechos y la pérdida irreparable sufrida por la familia de la víctima. Mientras tanto, la comunidad de San Juan mantiene el reclamo de justicia por la muerte de Emir Barboza.