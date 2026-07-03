Cómo abrir WhatsApp Web en tu celular en menos de 1 minuto

Utilizar WhatsApp Web directamente en un teléfono es un recurso práctico cuando no se desea instalar la aplicación. REUTERS/Dado Ruvic

Abrir WhatsApp Web en el celular es una opción sencilla y rápida para quienes necesitan acceder a sus mensajes sin instalar la aplicación en un dispositivo adicional. Esta alternativa resulta útil para revisar conversaciones desde un teléfono secundario o cuando no es posible usar la app por cualquier motivo.

En menos de un minuto, es posible tener la versión web de WhatsApp funcionando en otro móvil, gracias a un procedimiento que requiere solo unos pocos pasos. Además, existe otra vía oficial que permite utilizar la misma cuenta en dos teléfonos de manera simultánea, facilitando la gestión de mensajes en ambos dispositivos.

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Cómo acceder a WhatsApp Web desde el navegador del móvil

Utilizar WhatsApp Web directamente en un teléfono es un recurso práctico cuando no se desea instalar la aplicación o se necesita acceder de forma puntual. Aunque WhatsApp Web fue diseñado para computadoras, puede abrirse en un dispositivo móvil siguiendo una serie de pasos muy simples.

El método denominado “modo compañero” se encuentra incorporado en la aplicación oficial y permite sincronizar los chats entre ambos teléfonos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primero, es necesario ingresar a la dirección web.whatsapp.com desde el navegador del teléfono donde se quiere abrir la cuenta. De forma predeterminada, la página suele dirigir al usuario a la versión móvil o pedir la descarga de la aplicación. Para evitar esto, se debe modificar la visualización del sitio solicitando la versión de escritorio.

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En navegadores como Google Chrome, esto se logra a través del menú de opciones, seleccionando “Sitio para computadoras” o alguna variante similar. En Safari, la función se encuentra bajo el ícono “aA”.

Una vez activada esta vista, la página recargará y mostrará el código QR característico de WhatsApp Web. El siguiente paso es tomar el teléfono principal, abrir la aplicación y dirigirse a la sección de dispositivos vinculados, donde se elige la opción para vincular un nuevo dispositivo. Al escanear el código QR con el teléfono principal, el acceso a los mensajes quedará habilitado en el navegador del móvil secundario.

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Primero, es necesario ingresar a la dirección web.whatsapp.com desde el navegador del teléfono donde se quiere abrir la cuenta. REUTERS/Dado Ruvic

Hay que tener en cuenta que la experiencia puede no ser la más cómoda, ya que la interfaz web está optimizada para pantallas grandes y en un teléfono requiere hacer zoom para leer o escribir mensajes. Sin embargo, es una solución útil para casos en los que no se desea instalar la app o solo se necesita consultar mensajes de manera puntual.

Cómo usar la misma cuenta de WhatsApp en dos celulares

La plataforma de mensajería ha incorporado una función oficial que permite utilizar la misma cuenta en dos teléfonos diferentes, eliminando la necesidad de recurrir a trucos con el navegador. Este método, conocido como “modo compañero”, está integrado en la propia aplicación y facilita la sincronización de chats entre ambos dispositivos.

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Para activar esta función, basta con instalar la aplicación oficial de WhatsApp en el segundo teléfono y avanzar en la configuración inicial. Al llegar a la pantalla donde se solicita el número de teléfono, no es necesario ingresarlo.

En menos de un minuto, es posible tener la versión web de WhatsApp funcionando en otro móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su lugar, se accede al menú de opciones ubicado en la esquina superior derecha y se selecciona la alternativa para vincular el dispositivo como adicional. En pantalla aparecerá un código QR de gran tamaño.

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El proceso continúa en el teléfono principal, desde el cual se ingresa a la sección de dispositivos vinculados y se escanea el código QR que muestra el segundo teléfono. De esta manera, ambos dispositivos quedan conectados a la misma cuenta, permitiendo el envío y recepción de mensajes de forma simultánea.

Con esta funcionalidad, es posible mantener conversaciones en ambos teléfonos, con la ventaja de contar con la interfaz nativa de la aplicación en cada uno, lo que agiliza el uso y mejora la experiencia en comparación con la versión web en el navegador.

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El modo compañero permite mantener la sesión activa en dos teléfonos, con la sincronización de todos los chats. REUTERS/Dado Ruvic

Ventajas y limitaciones de cada método

El acceso a WhatsApp Web desde un navegador móvil ofrece una solución rápida para quienes no pueden instalar la aplicación o desean revisar mensajes de manera temporal. Este método es útil en situaciones puntuales, aunque la interfaz puede resultar incómoda en pantallas pequeñas.

Por otro lado, el modo compañero permite mantener la sesión activa en dos teléfonos, con la sincronización de todos los chats y la posibilidad de utilizar la aplicación en ambos dispositivos. Esta opción resulta más cómoda y funcional para quienes necesitan gestionar su cuenta de WhatsApp en varios teléfonos de forma permanente.

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Ambos métodos responden a necesidades distintas, pero comparten la facilidad de activación y la posibilidad de utilizar la misma cuenta en dispositivos diferentes. Elegir una u otra alternativa dependerá del uso que se le quiera dar y de las preferencias personales en cuanto a comodidad y funcionalidad.