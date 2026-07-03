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Empujones, insultos y tensión: el cruce entre la delegación de Egipto y la policía de Dallas antes de enfrentar a Australia

Un video viral muestra el momento en que Ibrahim Hassan, hermano del seleccionador Hossam Hassan, forcejea con un agente tras defender a un niño aficionado que pedía una foto a Trezeguet

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Un grupo de seguridad, incluyendo personal con uniformes negros y un oficial de la policía de Dallas, interactúa con varios integrantes de la delegación de Egipto a horas de su encuentro ante Australia por los 16avos de final del Mundial

Un altercado entre miembros de la delegación de la selección de Egipto y un oficial de la policía de Dallas dejó una imagen perturbadora en la antesala del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Australia, previsto para este viernes. El incidente, registrado en video y difundido con rapidez en redes sociales, ocurrió en el hotel de concentración del combinado africano y derivó en gritos, empujones e insultos entre ambas partes.

El detonante fue una situación cotidiana: el delantero Trezeguet se detuvo a fotografiarse con un niño aficionado que se le acercó en el hotel. Un agente de policía, que permanecía muy cerca del jugador, intervino de manera abrupta en la escena. Fue entonces cuando Ibrahim Hassan, hermano gemelo del seleccionador Hossam Hassan y segundo entrenador del equipo, reclamó al uniformado por su actitud. El oficial respondió a los gritos, ordenando repetidamente que se hiciera “para atrás”, y la discusión escaló al terreno físico con empujones entre ambos.

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"¡No me empujes!“, gritó Ibrahim Hassan al agente, según recogen las imágenes. Otro integrante del cuerpo técnico egipcio respondió con un “¿Estás loco?”. Cuando parecía que la tensión cedía, Hassan volvió a estallar con insultos y tuvo que ser retenido por sus propios compañeros para evitar que la situación se agravara.

El video muestra a integrantes de la delegación de Egipto discutiendo con policías de Dallas en la previa del encuentro ante Australia por los 16avos de final del Mundial

Miembros del staff de ambos bandos formaron una barrera humana para separar a los involucrados antes de que el episodio derivara en detenciones. Los reclamos cruzados continuaron a distancia, a la vista de otros viajeros presentes en el lugar. Hasta el momento, las autoridades de Dallas no informaron sobre arrestos ni sanciones relacionadas con el incidente.

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El video del altercado circuló de inmediato en plataformas digitales y encendió el debate sobre el comportamiento de los cuerpos de seguridad en las sedes del Mundial ubicadas en Estados Unidos. No es la primera vez que los elementos de seguridad de la Unión Americana reciben críticas durante el torneo por inspecciones excesivas y un trato calificado de hostil hacia delegaciones extranjeras, en contraste con la recepción que han ofrecido las sedes en México.

Egipto jugará ante Australia en busca de los octavos de final del Mundial 2026 (REUTERS/Matthew Childs)
Egipto jugará ante Australia en busca de los octavos de final del Mundial 2026 (REUTERS/Matthew Childs)

El episodio llega en un momento de celebración para el fútbol egipcio: los Faraones clasificaron por primera vez en su historia a la segunda ronda de una Copa del Mundo, al terminar segundos en su grupo. El ganador del duelo ante Australia avanzará a los octavos de final, fase en la que podría cruzarse con Argentina si vence en su encuentro ante Cabo Verde.

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