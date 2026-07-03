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Guatemala retira subsidio a combustibles tras alcanzar objetivos, según autoridades

La medida expirará a las 24 horas del 2 de julio y, según el comunicado oficial, la resolución se sustenta en la disponibilidad presupuestaria asignada para mantener los precios estabilizados

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Cuatro boquillas de combustible de colores amarillo, rojo, morado y negro, con sus mangueras negras, cuelgan en un dispensador blanco y rojo.
La Ley de Apoyo Temporal a los Combustibles fue creada para responder al alza internacional del petróleo y sus derivados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) comunicó, este jueves, que el apoyo temporal que permitió mantener más bajos los precios de los combustibles finalizará este jueves 2 de julio a las 24 horas. Esta decisión responde a la disponibilidad presupuestaria asignada y marca el cierre de una etapa durante la cual los consumidores accedieron a valores subsidiados.

Según un video publicado por la institución, “El Ministerio de Energía y Minas informa que, debido a la disponibilidad presupuestaria asignada, el apoyo temporal que ayudó a mantener más bajos los precios de los combustibles llegará a su fin este jueves 2 de julio a las veinticuatro horas”.

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El mismo detalla que en las estaciones de servicio se mantendrán los precios de referencia únicamente hasta agotar los inventarios adquiridos bajo el amparo de la Ley de Apoyo Temporal a los Combustibles, por lo que en los días siguientes los precios regresarán a los valores normales de mercado.

El Ministerio de Energía y Minas anunció que el subsidio temporal a los combustibles terminará el 2 de julio a las 24h en todo Guatemala. (Cortesía: Ministerio de Energía y Minas)

El MEM destacó la importancia de la fiscalización para asegurar que la transición se realice de manera ordenada y en beneficio de la población. “El Ministerio de Energía y Minas continuará realizando inspecciones en las estaciones de servicio para verificar que los precios se apliquen correctamente en beneficio de la población”, indicó la entidad en su mensaje oficial.

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La Ley de Apoyo Temporal a los Combustibles fue creada en respuesta al aumento internacional de los precios del petróleo y sus derivados, con el objetivo de proteger a los consumidores del impacto directo de esas variaciones. Durante su vigencia, las estaciones de servicio pudieron ofrecer precios regulados a partir de los inventarios adquiridos bajo el marco legal que dispuso el subsidio temporal.

El Ministerio reiteró su compromiso con la transparencia y la protección de los usuarios, a través de controles permanentes en las estaciones de servicio. La autoridad recordó que las inspecciones se mantendrán para garantizar que la aplicación de los nuevos valores se realice conforme a la normativa y sin afectaciones indebidas para la población.

Vista aérea de una calle con múltiples carriles, vehículos de diversos tipos, autobuses, camiones, obras de construcción en el centro, y edificios a los lados.
El Ministerio de Energía y Minas mantendrá inspecciones en las estaciones de servicio para controlar la transición de los precios de los combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La finalización del apoyo temporal revela la exposición de los precios locales a las condiciones del mercado internacional. Organizaciones de consumidores han manifestado su interés en que se refuercen los mecanismos de monitoreo y sanción ante posibles aumentos desmedidos, mientras que las autoridades insisten en la importancia de mantener la vigilancia y el cumplimiento estricto de la ley.

Finaliza el subsidio a los combustibles en Guatemala

El subsidio consistía en una reducción de Q8 por galón en el precio del diésel (aproximadamente USD 1) y de Q5 por galón en las gasolinas superior y regular (alrededor de USD 0.63), lo que se reflejaba directamente en el costo final para los consumidores en todo el país.

Jonathan Menkos, ministro de Finanzas Públicas de Guatemala, explicó el miércoles que esta medida se implementó con el objetivo de apoyar la actividad económica, proteger el empleo y resguardar el bienestar de las familias. Hasta el 21 de junio, la ejecución del subsidio alcanzó los objetivos previstos. Menkos agregó que, debido a que los precios futuros del petróleo permanecen en niveles manejables para la economía nacional, no será necesario mantener el subsidio ni implementar uno nuevo.

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