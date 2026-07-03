Moody’s mantiene la calificación B1 de Honduras y advierte riesgos por inseguridad y polarización política

Remesas y consumo sostienen la economía hondureña, según Moody’s. (FOTO: Diario El País)

La agencia internacional Moody’s Ratings ratificó la calificación soberana de Honduras en B1 con perspectiva estable, una decisión que refleja la estabilidad del perfil crediticio del país, aunque también identifica importantes desafíos relacionados con la seguridad, la gobernabilidad y el crecimiento económico.

El análisis forma parte del informe regional de América Latina y el Caribe correspondiente al período 2026-2027, en el que la calificadora evalúa el comportamiento económico y financiero de las principales economías de la región.

De acuerdo con Moody’s, Honduras mantiene condiciones que le permiten conservar su actual calificación, pero continúa enfrentando riesgos estructurales que podrían afectar su desempeño económico en el futuro.

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La agencia señaló que la inseguridad, el crimen organizado y la polarización política representan algunos de los principales desafíos para la estabilidad institucional y la confianza de los inversionistas.

<b>Calificación se mantiene estable</b>

La nota B1 con perspectiva estable significa que Moody’s no prevé cambios en la calificación soberana de Honduras durante los próximos 12 meses, siempre que no se produzcan alteraciones significativas en las condiciones económicas o políticas.

La calificadora explicó que esta evaluación refleja la capacidad del país para mantener estabilidad financiera, aunque persisten vulnerabilidades relacionadas con la gobernanza, la institucionalidad y la situación económica.

Los analistas indicaron que la estabilidad de la nota también depende del manejo fiscal y de la capacidad del Gobierno para mantener políticas económicas sostenibles.

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<b>Seguridad e inversión, entre los principales retos</b>

Uno de los principales señalamientos del informe está relacionado con el deterioro de la seguridad y el impacto del crimen organizado.

Moody’s considera que estos factores afectan directamente el clima de inversión, incrementan los costos para el Estado y debilitan la confianza en las instituciones.

Moody’s mantiene la calificación B1 de Honduras y advierte riesgos por inseguridad. (FOTO: Proceso HN)

El informe también menciona que la preocupación por la seguridad y el costo de vida ha influido en recientes cambios políticos en algunos países de la región, incluido Honduras.

Según la calificadora, estas condiciones han generado un mayor respaldo a propuestas orientadas al fortalecimiento de las políticas de seguridad.

<b>Centroamérica mantiene crecimiento</b>

Pese a las dificultades estructurales, Moody’s prevé que las economías centroamericanas continúen mostrando resiliencia durante los próximos años.

La agencia destacó que la región seguirá beneficiándose del dinamismo del consumo interno, el turismo, la inversión extranjera y el flujo de remesas.

Estos factores permitirán sostener parte del crecimiento económico regional, incluso en un contexto internacional de desaceleración.

El informe también señala que América Latina crecerá por debajo del promedio de otras economías emergentes debido a limitaciones relacionadas con la inversión y la productividad.

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<b>Remesas continúan siendo un soporte</b>

En el caso hondureño, Moody’s resaltó la importancia de las remesas familiares para la economía nacional.

La calificadora indicó que, pese a las políticas migratorias más estrictas en Estados Unidos y a la aplicación de nuevos impuestos sobre determinadas remesas desde 2026, los envíos de dinero hacia Centroamérica se mantienen sólidos.

La agencia internacional mantiene estable la calificación soberana de Honduras. (FOTO: Diario Tiempo)

Esto reduce el riesgo de una caída importante en uno de los principales motores de la economía hondureña.

Las remesas continúan representando una fuente fundamental de ingresos para miles de hogares y un importante soporte para el consumo interno.

<b>Fortalecer instituciones, la principal recomendación</b>

Finalmente, Moody’s concluye que la estabilidad crediticia de Honduras dependerá de la capacidad del país para fortalecer sus instituciones, mejorar la seguridad y mantener la disciplina fiscal.

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La agencia considera que la generación de condiciones favorables para la inversión y el crecimiento económico sostenible será clave para mantener la estabilidad financiera durante los próximos años.

Asimismo, advierte que los avances en gobernanza, institucionalidad y seguridad serán determinantes para mejorar la percepción internacional sobre el país y reducir los riesgos que actualmente enfrenta la economía hondureña.