Condenaron a 16 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de la hija de su pareja en Santa Fe

Un hombre fue condenado a 16 años de prisión por abusar sexualmente de la hija menor de edad de su pareja en Santa Fe (Imagen Ilustrativa)

Un hombre fue condenado a 16 años de prisión efectiva tras ser hallado responsable de abuso sexual agravado contra la hija menor de edad de su pareja, en un caso que conmocionó a la comunidad de Rafaela en la provincia de Santa Fe.

El proceso judicial, que se desarrolló bajo modalidad de juicio abreviado, permitió una sentencia rápida a partir del reconocimiento de culpa del acusado y la conformidad de todas las partes involucradas.

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El condenado, Cristian Esteban Matías Lezcano, admitió haber cometido los delitos en reiteradas ocasiones durante el año 2024. La fiscal Favia Burella, de la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS) de la Fiscalía Regional 5, condujo la investigación que permitió esclarecer los hechos y presentar las pruebas ante el tribunal.

La sentencia fue dictada por el juez Nicolás Stegmayer en los tribunales de Rafaela, donde quedó acreditado que Lezcano abusó de la menor en el contexto de una familia ensamblada.

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Según informó la fiscal, los abusos se repitieron en un número indeterminado de ocasiones a lo largo de 2024, en momentos en que la niña —que cursaba los últimos años de la escuela primaria— quedaba a cargo de Lezcano. La funcionaria judicial remarcó que el condenado actuó con pleno conocimiento y voluntad de perpetrar los hechos mientras ejercía el rol de cuidador.

Durante la investigación, se estableció que Lezcano no solo aprovechaba la situación de convivencia para cometer los ilícitos, sino que además presionó a la víctima para que guardara silencio. Según detalló la fiscal, el acusado la obligó a no contar lo sucedido y la instó a mentir, sugiriéndole que responsabilizara a un compañero de la escuela.

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En el marco del juicio abreviado, el acusado reconoció expresamente su responsabilidad penal por los delitos que se le imputaron. El tribunal consideró probada la autoría y la gravedad de los hechos, calificando la conducta como abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia, en perjuicio de una menor de 13 años.

La fachada del edificio de Tribunales de Rafaela, provincia de Santa Fe donde fue dictada la sentencia (mpa.santafe.gov.ar)

El proceso judicial contó con la intervención de todas las partes involucradas, quienes manifestaron su conformidad con el trámite abreviado y la sanción impuesta. La fiscal Burella enfatizó que tanto el condenado como su defensa aceptaron la calificación legal y el monto de la pena, renunciando a instancias recursivas.

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El juez Stegmayer, al dictar la sentencia, remarcó la gravedad de los hechos y la posición de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima durante el tiempo en que se cometieron los abusos. Sostuvo que el vínculo de confianza existente entre el condenado y la niña agravó la situación y justificó la severidad de la condena.

La condena de 16 años de prisión para Lezcano representa una de las penas más altas impuestas recientemente en la jurisdicción por delitos contra la integridad sexual de menores. El fallo busca enviar un mensaje claro sobre la intolerancia de la Justicia ante este tipo de conductas y la prioridad de proteger a las víctimas más vulnerables.

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