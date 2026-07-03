Costa Rica presenta el nuevo Marchamo Digital: el sticker inteligente que transforma el trámite vehicular

La nueva etiqueta del Marchamo Digital incorpora tecnología UHF y mecanismos de seguridad para evitar fraudes. Crédito: INS

El Instituto Nacional de Seguros (INS) avaló y presentó oficialmente la nueva etiqueta del Marchamo Digital, que comenzará a implementarse a partir de noviembre de 2026 para vehículos con parabrisas en Costa Rica. Este innovador sistema busca simplificar los trámites, reducir el consumo de papel y plástico, y aumentar la protección contra fraudes gracias a un sticker dotado de tecnología avanzada.

Según lo informado por el INS, la nueva etiqueta fue revisada y cumple con los estándares técnicos establecidos en el proceso de contratación. En esta primera etapa, la transición al Marchamo Digital abarcará automóviles, buses y camiones, mientras que las motocicletas participarán en un plan piloto para validar la funcionalidad y la resistencia del sticker en condiciones más adversas.

PUBLICIDAD

El mayor cambio para los conductores será la eliminación del trámite anual presencial: la etiqueta, que debe adherirse al parabrisas tras una limpieza adecuada, se entrega solo una vez y tiene una vida útil de hasta 10 años. A partir de la segunda renovación, los pagos podrán realizarse en línea o por los canales habituales, sin necesidad de reemplazar el sticker. Solamente si el usuario pega mal la etiqueta, deberá acudir al INS para solicitar una reposición.

El nuevo sistema incluye tecnología UHF y mecanismos de seguridad que autodestruyen el dispositivo si se intenta despegar, lo que dificulta la falsificación y otros fraudes. A diferencia de lo que algunas personas han especulado, la etiqueta no contiene GPS ni monitorea la ubicación del vehículo, aclaró el INS en su comunicación oficial.

PUBLICIDAD

El sticker tendrá una vida útil de hasta 10 años y solo debe cambiarse si se daña al adherirse al parabrisas. Crédito: INS

El Marchamo Digital representa también un avance ambiental. Al reducir la necesidad de etiquetas nuevas cada año, se disminuye el consumo de recursos y se genera menos desecho de papel y plástico. Además, la digitalización del derecho de circulación hará que los conductores reciban el documento directamente en su correo electrónico tras realizar el pago. Si no fuera posible recibirlo por esta vía, el INS ofrecerá alternativas de descarga, asegurando que todos los usuarios tengan acceso a su documentación.

El cobro del Marchamo 2027 se iniciará el 2 de noviembre, siguiendo la normativa vigente.

La campaña informativa del INS, que comenzó el 1 de julio, busca aclarar dudas y orientar a los conductores sobre los pasos a seguir para la correcta adhesión y uso del Marchamo Digital. El organismo recomienda limpiar bien el parabrisas antes de pegar la etiqueta y consultar las plataformas oficiales para obtener información detallada sobre la transición.

PUBLICIDAD

El derecho de circulación continuará siendo un requisito obligatorio para los conductores costarricenses. El documento, antes entregado en formato físico, ahora se enviará en formato digital al correo registrado por el usuario. Durante controles o revisiones, los conductores deberán mostrar la documentación digital desde su teléfono móvil o en versión impresa si así lo prefieren.

El INS iniciará una campaña nacional para explicar la implementación y beneficios del Marchamo Digital. Cortesía: Panorama Digital

El INS enfatiza que, en caso de errores al adherir la etiqueta, será indispensable acudir a sus oficinas para efectuar la reposición correspondiente. El organismo recuerda que la colaboración de los usuarios es fundamental para el éxito de la implementación y para la reducción del fraude en el sistema de cobro vehicular.

PUBLICIDAD

La introducción del Marchamo Digital marca un antes y un después en la administración de los derechos de circulación en Costa Rica, posicionando al país como referente regional en la modernización de trámites vehiculares y la protección de datos de los ciudadanos.