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Trump calificó de “ridícula” la relación de Estados Unidos con la OTAN y volvió exigir que Europa aumente el gasto militar

A pocos días de la cumbre de la alianza, el presidente estadounidense reiteró sus cuestionamientos al compromiso de los países europeos con la defensa colectiva. “¡Ellos no estuvieron ahí para nosotros!”, escribió en referencia a la respuesta de varios aliados europeos durante la guerra en Irán

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Trump calificó de “ridícula” la relación de Estados Unidos con la OTAN y volvió exigir que Europa aumente el gasto militar (REUTERS)
Trump calificó de “ridícula” la relación de Estados Unidos con la OTAN y volvió exigir que Europa aumente el gasto militar (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes de “ridícula” la relación de su país con la OTAN, afirmó que el vínculo es “unilateral” y volvió a reclamar que los aliados europeos asuman una mayor responsabilidad en materia de defensa, a pocos días de la cumbre de la alianza que se celebrará el 7 y 8 de julio en Ankara, Turquía.

Trump publicó su mensaje en la red social Truth Social, donde cuestionó el compromiso de los países europeos con la alianza. “¡Ellos no estuvieron ahí para nosotros!”, escribió el mandatario. Además, sostuvo que la relación entre Washington y la OTAN “no es recíproca” y consideró “ridícula” la continuidad de un esquema que definió como “unilateral” para Estados Unidos.

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El mandatario volvió a apuntar contra los aliados europeos por su respuesta a la guerra en Irán. En distintas ocasiones cuestionó que varios países restringieran el uso de bases militares por parte de las fuerzas estadounidenses y reiteró que Europa debe asumir el liderazgo de su propia defensa, mientras Washington reduce parte de sus compromisos militares en el continente.

Trump acompañó su publicación con un gráfico sobre el gasto militar de los miembros de la OTAN, en el que mostró que Estados Unidos destina una inversión ampliamente superior a la de varios países de la alianza.

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Las declaraciones llegaron menos de una semana antes de la cumbre de la OTAN en Ankara, donde los líderes de los 32 Estados miembros debatirán el futuro de la seguridad europea, el reparto de responsabilidades dentro de la alianza y el fortalecimiento de las capacidades militares.

Trump acompañó su publicación con un gráfico sobre el gasto militar de los miembros de la OTAN (REUTERS)
Trump acompañó su publicación con un gráfico sobre el gasto militar de los miembros de la OTAN (REUTERS)

En ese contexto, el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, reforzó el mensaje de la Casa Blanca y reclamó que todos los aliados aceleren el cumplimiento del compromiso de elevar el gasto en defensa al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2035.

“Algunos aliados están haciendo más que otros, y tenemos países como Polonia, los países nórdicos, los bálticos y Alemania a la cabeza”, afirmó Whitaker ante periodistas.

Sin embargo, advirtió que “tenemos algunos que se están quedando atrás, que o bien no están gastando lo suficiente en este momento o no tienen una vía creíble para llegar al compromiso de defensa de La Haya”.

El diplomático recordó que los líderes de la OTAN acordaron el año pasado aumentar el gasto relacionado con la defensa hasta el 5% del PIB para 2035, una meta impulsada por Trump.

Whitaker sostuvo que el presidente estadounidense “espera plenamente que todos los aliados den un paso al frente de inmediato y se pongan en el camino hacia el cinco por ciento, y que lo hagan con urgencia”.

El embajador también aseguró que las diferencias recientes entre Washington y algunos socios europeos respondieron al deterioro de las relaciones personales entre dirigentes y afirmó que “esos tiempos ya pasaron”.

El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker (REUTERS)
El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker (REUTERS)

Además, señaló a España por haber “decepcionado” a Trump debido a su postura respecto de la guerra en Irán y por su “falta de voluntad para demostrar un camino creíble hacia el cinco por ciento” del PIB en gasto de defensa.

Pese a esas críticas, Whitaker indicó que no espera un enfrentamiento entre Trump y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante la cumbre.

El funcionario estadounidense también sostuvo que el aumento del gasto debe traducirse en capacidades militares concretas. “El objetivo es claro: seguir trasladando la responsabilidad de la defensa convencional de Europa a nuestros aliados de la OTAN”, afirmó. Asimismo, agregó: “Estados Unidos no va a desaparecer, pero tenemos responsabilidades a nivel mundial”.

Otro de los temas previstos para la reunión será el fortalecimiento de la industria de defensa a ambos lados del Atlántico. Whitaker expresó el respaldo de Washington a los esfuerzos de la Unión Europea para ampliar la producción militar, aunque advirtió sobre iniciativas que puedan excluir a empresas estadounidenses.

“Desde luego, no apoyamos el lenguaje proteccionista que a menudo incluyen muchas de las iniciativas de defensa europeas, que excluiría a los aliados”, señaló. Por último, sostuvo: “Ese es un tema que podría surgir durante la cumbre y esperamos poder llegar a un acuerdo sobre ese desafío”.

(Con información de AFP)

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