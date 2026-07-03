El Gobierno eliminó el Ministerio del Interior y Santilli absorberá sus funciones bajo la Jefatura de Gabinete

Santilli absorberá el Ministerio del Interior, cartera que administraba previo a la renuncia de Adorni

La salida de Manuel Adorni y el nombramiento de Diego Santilli como jefe de Gabinete obligó al Gobierno a realizar una reestructuración profunda en la administración nacional. Tal como había anticipado Infobae, se oficializó la eliminación del Ministerio del Interior, cuyas funciones serán absorbidas por el ministro coordinador.

De esta manera, la nueva estructura de la Jefatura de Gabinete contempló una conducción tripartita. En este sentido, Santilli pasará a tener a cargo dos vicejefaturas: una de Gabinete y otra que corresponderá a las tareas abordadas por Interior. Los cambios quedaron asentados en el Decreto N° 571/2026 del Boletín Oficial.

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Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, Ignacio Devitt asumirá como vicejefe de Gabinete, mientras que Gustavo Coria ocupará la vicejefatura de Interior. Ambos son funcionarios de confianza de Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, quien logró ganar terreno dentro de la interna oficialista que se disputa con Santiago Caputo.

Al igual que los cambios estructurales oficializados esta madrugada, tanto Coria como Devitt fueron designados formalmente a sus nuevas funciones. Mientras que mediante el Decreto N° 575/2026 actualizaron el estatus de secretario a vicejefe de Interior, el Decreto N° 574/2026 hizo lo propio con el pase de Devitt desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos a la Vicejefatura de Gabinete.

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Javier Milei y Diego Santilli durante el juramento como nuevo jefe de Gabinete

Respecto a la medida, los voceros de la Casa Rosada detallaron que la reorganización buscaría una mayor eficiencia y coordinación entre las diferentes áreas de Nación. Además, no se trataría de la primera vez que se pone en funcionamiento el esquema, ya que se trató del modelo que utilizó Guillermo Francos cuando asumió la titularidad de la Jefatura de Gabinete.

Por otro lado, varios cambios claves se dieron en la órbita que responde directamente a la Presidencia de la Nación, que absorbió a las áreas relacionadas con la comunicación del Poder Ejecutivo. Así, contará con la Secretaría General, comandada por su hermana, Legal y Técnica, Inteligencia de Estado, Vocería Presidencial, Comunicación y Medios, y Cultura.

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Dentro de este rediseño, la Vicejefatura de Gabinete concentrará las secretarías de Innovación y Ciencia, Asuntos Estratégicos y estrenará una nueva secretaría que unificará a Turismo, Ambiente y Deportes. Esta última integración representará, sin dudas, un cambio en el enfoque de políticas públicas.

Por su parte, la Vicejefatura de Interior tendrá a su cargo la relación política y administrativa con las provincias, los municipios y el Congreso de la Nación. Además, a partir de la modificación, esta área absorberá funciones clave que desempeñaba el extinto Ministerio del Interior.

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De esta forma, quedarán bajo su órbita Asuntos Políticos, Enlace Parlamentario, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Relación con las Provincias, la Relación con los Municipios, la Reforma Política, la Dirección Nacional Electoral (DINE), el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la Corporación Puerto Madero y los Parques Nacionales. El rediseño contempló la sumatoria de nuevas funciones para la Secretaría Legal y de Administración, ya que tendrá a su cargo la gestión legal y administrativa de toda la Jefatura de Gabinete. Además, la Secretaría Ejecutiva asumirá responsabilidades en la evaluación presupuestaria, la coordinación interministerial y la supervisión de la Oficina Nacional de Contrataciones. PUBLICIDAD Un primer vistazo de cómo comenzará a funcionar la nueva estructura nacional se dio el miércoles de esta semana, cuando la secretaria general de la Presidencia convocó a los diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) para presentar a su nueva mesa chica de trabajo. Así, logró consolidarse como “el Jefe” de un esquema de poder que pretenderá centralizar las decisiones políticas. Karina Milei junto a su nueva mesa política Luego de haber brindado un discurso que tuvo como foco la causa que investiga al ex jefe de Gabinete, la hermana del Presidente invitó a pararse junto a ella a los funcionarios elegidos para conformar el equipo político del oficialismo. En la lista figuraron Santilli, Devitt, sumado al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vocero presidencial, Adrián Ravier; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el asesor de comunicación del bloque legislativo, Ariel Ferrentino; y la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich. PUBLICIDAD Según pudo saber Infobae, Karina determinó que Santilli, Devitt y los Menem tomen la posta en lo que se refiere a las negociaciones con los gobernadores. El principal objetivo sería allanar el terreno para lograr la reforma política y eliminar las PASO. Hasta el momento, la mitad de los mandatarios provinciales le dieron el visto bueno al nuevo jefe de Gabinete, quien ya inició con su agenda y se reunió con el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres. “Tuvimos una muy buena reunión con Diego Santilli, donde acordamos avanzar en el decreto que habilitará la licitación del nuevo Acueducto de Comodoro Rivadavia la próxima semana: una obra esperada durante años por todos los vecinos del sur de la provincia”, anunció el mandatario chubutense en la red social X. Además, confirmó que planean crear una mesa de negociación para trabajar en la futura concesión de la Central Hidroeléctrica Futaleufú. PUBLICIDAD Compartir nota: