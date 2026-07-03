Tecno

Cómo solucionar el fallo en Windows 11 que llena tu disco duro sin avisar

El parche KB5095093 soluciona el problema y está disponible en vista previa para las versiones más recientes del sistema operativo

Guardar
Google icon
El archivo CapabilityAccessManager.db-wal puede ocupar decenas de gigabytes en Windows 11 debido a un fallo de sistema. (Europa Press)
El archivo CapabilityAccessManager.db-wal puede ocupar decenas de gigabytes en Windows 11 debido a un fallo de sistema. (Europa Press)

Un servicio poco conocido de Windows 11 puede dejar tu computadora sin espacio de almacenamiento de forma repentina y hacer que el disco duro se llene sin previo aviso.

Decenas de usuarios han reportado que la causa se encuentra en el servicio Capability Access Manager, responsable de gestionar permisos de aplicaciones en el sistema operativo de Microsoft.

PUBLICIDAD

De acuerdo con reportes recogidos por Neowin, el archivo CapabilityAccessManager.db-wal, ubicado dentro de la carpeta ProgramData de Windows, comienza a ocupar espacio de manera desmesurada. Este archivo, vinculado al sistema de permisos del sistema operativo, puede alcanzar tamaños superiores a 70 GB en pocos días, según testimonios de la comunidad.

Donald Gibson fue uno de los primeros usuarios en hacer pública la magnitud del problema y explicó en los foros de ayuda de Microsoft que su disco duro se llenó sin motivo aparente.

PUBLICIDAD

Usuarios reportaron el crecimiento incontrolado del archivo en los foros de soporte de Microsoft. (Europa Press)
Usuarios reportaron el crecimiento incontrolado del archivo en los foros de soporte de Microsoft. (Europa Press)

La función principal del Capability Access Manager es controlar el acceso de las aplicaciones a recursos sensibles como la ubicación, la cámara, el micrófono y la captura de pantalla. En condiciones normales, el archivo asociado a este servicio debería mantener un tamaño reducido. Sin embargo, la falla detectada provoca que crezca sin límite, hasta consumir una parte significativa del almacenamiento disponible.

Reacción de Microsoft y la primera solución oficial

El equipo de soporte técnico de Microsoft no identificó de inmediato el motivo del fallo, pese a las consultas de los usuarios afectados. Tras varias semanas de análisis y acumulación de reportes, la compañía reconoció el error y lanzó una actualización para solucionarlo.

El parche KB5095093, disponible en vista previa para las versiones 24H2 y 25H2 de Windows 11, apunta a corregir el comportamiento anómalo del servicio.

Desactivar los permisos de ubicación en la configuración de privacidad ayuda a frenar el consumo de espacio mientras llega la actualización oficial. (Europa Press)
Desactivar los permisos de ubicación en la configuración de privacidad ayuda a frenar el consumo de espacio mientras llega la actualización oficial. (Europa Press)

Según lo publicado por el portal, instalar la actualización detiene el crecimiento incontrolado del archivo CapabilityAccessManager.db-wal y libera el espacio ocupado. La distribución del parche aún se encuentra en fase de prueba, por lo que algunos usuarios podrían tener que esperar su llegada mediante Windows Update.

Alternativa temporal antes del parche

Mientras la actualización oficial se implementa en todos los equipos, miembros de la comunidad técnica de Microsoft compartieron métodos para mitigar el problema. Un usuario documentó el proceso con el Monitor de procesos, una herramienta avanzada que permite identificar qué servicios escriben en tiempo real sobre los archivos del sistema. Así detectó que el responsable era camsvc, el propio servicio Capability Access Manager, ejecutado mediante svchost.exe.

La solución propuesta consiste en modificar la configuración de privacidad del sistema. El usuario recomendó acceder a Configuración > Privacidad y seguridad > Ubicación y desactivar tanto los servicios de ubicación como los permisos para que las aplicaciones accedan a esa información. Tras este ajuste, el archivo deja de aumentar su tamaño de forma acelerada, aunque pueden registrarse pequeñas variaciones asociadas a funciones como las capturas de pantalla.

Microsoft recomienda no eliminar manualmente archivos de sistema para evitar conflictos o daños en Windows 11. (Europa Press)
Microsoft recomienda no eliminar manualmente archivos de sistema para evitar conflictos o daños en Windows 11. (Europa Press)

En los foros también se enfatizó evitar la desactivación completa del servicio Capability Access Manager, ya que esa acción puede generar conflictos con otros permisos del sistema o afectar la conectividad de red. La recomendación general es aplicar la solución temporal hasta que sea posible instalar el parche KB5095093 de Microsoft.

Recomendaciones para los usuarios afectados

Quienes detecten una reducción inusual del espacio de su disco duro en equipos con Windows 11 deben revisar la carpeta ProgramData en busca del archivo CapabilityAccessManager.db-wal. Si se confirma que su tamaño supera lo habitual, se sugiere aplicar el ajuste en la configuración de privacidad y estar atentos a la disponibilidad de la actualización oficial.

Microsoft continúa monitoreando reportes y ofrece seguimiento en sus foros de soporte para quienes aún experimenten el fallo. La empresa no recomienda eliminar el archivo manualmente ni modificar componentes críticos del sistema sin respaldo técnico.

“Tras instalar el parche KB5095093, el archivo dejó de crecer y el espacio se liberó de inmediato”, compartió uno de los usuarios en el foro técnico, validando la eficacia de la actualización. La expectativa entre la comunidad es que la solución definitiva llegue a todos los dispositivos afectados en las próximas semanas.

Temas Relacionados

Windows 11MicrosoftComputadoraFallo de Windows 11Tecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Despidos por la IA afecta más a trabajadores con mayor nivel educativo

Las solicitudes de prestaciones por desempleo entre universitarios subieron más del 50 % tras la llegada de ChatGPT

Despidos por la IA afecta más a trabajadores con mayor nivel educativo

Ver partidos en Fútbol Libre TV: la URL que no debe estar en tu navegador

La mecánica de esta plataforma ilegal implica redirigir a los visitantes hacia portales de terceros o redes de intercambio P2P

Ver partidos en Fútbol Libre TV: la URL que no debe estar en tu navegador

Se acerca el fin de los discos y esta opción te ayudará a digitalizar tu colección

La nueva función permitirá a los jugadores acceder a su colección sin necesidad de insertar discos en la consola

Se acerca el fin de los discos y esta opción te ayudará a digitalizar tu colección

Convierte tu vieja instalación de antena en conexión Ethernet y despídete del Wi-Fi

En muchas casas, los cables de antena recorren las paredes, a veces a la vista, otras veces ocultos en tubos corrugados

Convierte tu vieja instalación de antena en conexión Ethernet y despídete del Wi-Fi

No más consumo de agua en centros de datos: Nvidia planea reemplazarla por energía nuclear

El sistema de refrigeración por helio elimina la necesidad de agua en los nuevos centros de datos impulsados por inteligencia artificial

No más consumo de agua en centros de datos: Nvidia planea reemplazarla por energía nuclear

DEPORTES

Los mejores memes de la polémica remontada de Portugal sobre Croacia en el Mundial: Cristiano Ronaldo y Luka Modrić, los elegidos

Los mejores memes de la polémica remontada de Portugal sobre Croacia en el Mundial: Cristiano Ronaldo y Luka Modrić, los elegidos

Aseguran que la Federación Alemana “invitó a irse” a Nagelsmann tras el fracaso en el Mundial: los millones en juego y su reemplazante

El gol de Cristiano Ronaldo que rompió una marca histórica y su gesto de fastidio cuando fue reemplazado en el triunfo de Portugal

El fuerte comunicado de Valverde tras la eliminación de Uruguay en el Mundial y la exposición de Bielsa: “Me hago cargo del fracaso”

“Argentina volverá a ganar el Mundial”: el concluyente pronóstico del técnico que mejor definió a La Scaloneta

TELESHOW

Maia Reficco habló por primera vez de su romance con Franco Colapinto: “Él ama lo que hace”

Maia Reficco habló por primera vez de su romance con Franco Colapinto: “Él ama lo que hace”

Pedro Alfonso y Laurita Fernández, juntos en La cena de los tontos: “A Paula Chaves no le gustaba”

Dalma Maradona relató su encuentro con Colin Farrell: “Papá, ¿te podés correr que me estoy sacando una foto con mi novio?”

Yanina Latorre arremetió contra Mauro Icardi: “¿No te da vergüenza que tu papá no tenga para comer?”

El emotivo recuerdo de Marta González con Ernestina Pais: “Gracias por regalarme tu amistad”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Ortega y Murillo elimina el pago de horas extras en el INSS y el Ministerio de Salud en Nicaragua

El régimen de Ortega y Murillo elimina el pago de horas extras en el INSS y el Ministerio de Salud en Nicaragua

Banco Central de Honduras mantiene sin cambios la tasa de política monetaria y destaca respaldo del FMI a la economía del país

En Panamá, la provincia de Colón abre diálogo sobre revitalización y desarrollo económico apostando a la apertura minera

El Salvador oficializa autorización de la venta de lácteos elaborados con leche en polvo reconstituida

Socorristas avanzan en La Guaira para llegar a Fabio, el niño de 9 años atrapado bajo los restos de un edificio de 12 pisos