El Salvador

El cacao salvadoreño arrancó 2026 con su mejor dato en años y un salto de 37.4% en exportaciones

Entre enero y mayo, las ventas al exterior llegaron a 4.2 millones de dólares y marcaron el registro más alto para ese lapso desde 2020, con una mejora de más de un millón frente a 2025

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Chocolate y derivados en las ventas externas de El Salvador: el dato que reconfiguró el rubro entre enero y mayo de 2026 (Foto cortesía CENTA).
Chocolate y derivados en las ventas externas de El Salvador: el dato que reconfiguró el rubro entre enero y mayo de 2026 (Foto cortesía CENTA).

Las exportaciones de cacao y sus preparaciones de El Salvador sumaron USD 4.2 millones entre enero y mayo de 2026, según el Banco Central de Reserva (BCR). El monto fue 37.4% mayor que en el mismo período del año anterior y marcó el registro más alto para ese lapso desde 2020.

En 2021, la variación acumulada fue de 10.5%; en 2022, de 4.8%; y en 2023, de 3%. En 2024 llegó a 18%, mientras que en 2025 hubo una contracción de 0.5%.

El valor exportado hasta mayo de 2026 superó en más de USD 1 millón al del mismo período de 2025.

Predominio del chocolate y los derivados

El análisis por partidas arancelarias muestra que el chocolate y preparaciones alimenticias que contienen cacao, de la partida 1806, concentraron la mayor parte de las exportaciones, con USD 4.1 millones y 1.5 millones de kilogramos entre enero y mayo de 2026.

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Las exportaciones de cacao y sus preparaciones de El Salvador sumaron USD 4,2 millones entre enero y mayo de 2026, lo que indica un crecimiento del 37,4% respecto al mismo período del año anterior, según el Banco Central de Reserva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cacao en grano, entero o partido, de la partida 1801, aportó USD 0,1 millones y una fracción mínima en volumen. El cacao en polvo no registró exportaciones relevantes en el período evaluado.

Esta composición muestra que la oferta exportable se concentró en productos procesados frente al cacao en grano.

Volumen exportado y variación mensual

Entre enero de 2020 y mayo de 2026, el volumen mensual exportado de cacao y sus preparaciones osciló entre 0,1 y 0,5 millones de kilogramos. Hubo picos en algunos meses, en particular en el segundo semestre de 2020 y en el primer trimestre de 2025 y 2026.

En los últimos meses reportados, los volúmenes se mantuvieron cerca de 0.4 millones de kilogramos mensuales.

El detalle por partidas arancelarias muestra una concentración marcada, con un volumen mensual cercano a 0,4 millones de kilogramos y un giro hacia productos con mayor transformación industrial (Foto cortesía CENTA).
El detalle por partidas arancelarias muestra una concentración marcada, con un volumen mensual cercano a 0,4 millones de kilogramos y un giro hacia productos con mayor transformación industrial (Foto cortesía CENTA).

La tasa de variación mensual de los volúmenes exportados mostró alta volatilidad durante el período. En algunos meses hubo aumentos de más de 100%, seguidos por caídas también pronunciadas. A partir de 2023, las fluctuaciones se moderaron y el ritmo de crecimiento se estabilizó, aunque se mantuvo cierta estacionalidad, propia de los productos agrícolas y sus derivados.

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Principales destinos

La distribución por mercados muestra que Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones salvadoreñas de cacao y sus preparaciones, con compras por USD 1.5 millones entre enero y mayo de 2026.

Guatemala ocupó el segundo lugar con USD 1 millón, seguido de Honduras con USD 0.9 millones y Nicaragua con USD 0,6 millones. Belice y Costa Rica registraron volúmenes y valores marginales.

En mayo de 2026, Estados Unidos, Honduras y Nicaragua compartieron un volumen similar, cercano a 0,1 millones de kilogramos cada uno.

Exportaciones de cacao y sus derivados: repunte histórico en el periodo de enero a mayo de 2026 en El Salvador. (Gráfica Infobae, fuente BCR).
Exportaciones de cacao y sus derivados: repunte histórico en el periodo de enero a mayo de 2026 en El Salvador. (Gráfica Infobae, fuente BCR).

Tendencias hasta mayo de 2026

Según el Banco Central de Reserva, el comportamiento de 2026 coincidió con un mayor peso de los bienes procesados dentro de la canasta exportadora del rubro.

La entidad señaló que el sector enfrenta retos por la estabilidad de los volúmenes exportados, vinculados con la estacionalidad agrícola y las variaciones en la demanda externa, aunque los datos recientes muestran una mejora frente a 2025.

El Banco Central de Reserva detalló que la información analizada refleja tendencias hasta mayo de 2026 y está sujeta a actualizaciones conforme se publiquen los datos del segundo semestre.

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