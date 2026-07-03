República Dominicana

Instituciones y diputados unen esfuerzos para renovar las reglas de calidad y comercio en República Dominicana

La comisión de Industria y Comercio evaluó el proyecto sobre acreditación, normalización y protección al consumidor en la República Dominicana

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Acuerdo en el Congreso: Diputados y expertos consensúan la nueva ley de calidad (SIDOCAL) (Foto cortesía Cámara de Diputados)
Acuerdo en el Congreso: Diputados y expertos consensúan la nueva ley de calidad (SIDOCAL) (Foto cortesía Cámara de Diputados)

La Comisión Permanente de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados dio un nuevo paso este jueves en el análisis del proyecto de ley que propone reorganizar el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL), una iniciativa que busca modernizar el marco institucional en materia de calidad, acreditación, normalización y protección al consumidor en la República Dominicana.

La reunión, celebrada en el salón Hugo Tolentino Dipp, estuvo encabezada por Charles Mariotti, presidente de la comisión, quien enfatizó la disposición del organismo para recibir y evaluar las observaciones técnicas de las instituciones vinculadas.

Según informó el propio Mariotti, “todas las sugerencias serán evaluadas antes de rendir el informe correspondiente”, e instó a los representantes presentes a remitir por escrito cualquier aporte adicional que pudiera fortalecer la pieza legislativa. Se mencionó que la sesión reunió a diversos actores del sector, incluidos representantes de entidades técnicas y organismos estatales.

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Durante la jornada, las entidades invitadas expusieron sus valoraciones en torno al proyecto. Gianna Franjul, viceministra de Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y secretaria general del Consejo Dominicano para la Calidad (CODOCA), agradeció la apertura de la comisión y destacó que desde 2022 su equipo ha participado de manera activa en la elaboración de la iniciativa.

“Nuestras recomendaciones han sido tomadas en cuenta, lo que evidencia la disposición de los diputados para construir una legislación consensuada”, afirmó Franjul, según relató Infobae.

La funcionaria subrayó la importancia de que el texto final refleje las necesidades técnicas y operativas del sistema de calidad nacional.

Cuatro personas con polos azul claro, con banderas de República Dominicana, en un supermercado. Un cartel rojo dice "PRECIOS JUSTOS".
Agentes de la República Dominicana verifican precios y productos en un supermercado para asegurar el respeto a los consumidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por parte del Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC), la asesora Parissa Acosta puso el foco en la relevancia de incorporar de forma precisa los aspectos relacionados con la acreditación dentro del proyecto. “Es fundamental que el nuevo marco legal contemple los procesos de acreditación como un pilar para el fortalecimiento del SIDOCAL”, sostuvo Acosta, de acuerdo con lo recogido por Infobae.

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El director ejecutivo del ODAC, Ángel David Taveras, también compartió su satisfacción con la conducción del proceso, valorando la apertura al diálogo y el consenso alcanzado durante las discusiones en la comisión.

El proyecto de reorganización del SIDOCAL apunta a elevar los estándares nacionales y facilitar la inserción del país en los mercados internacionales, en línea con las exigencias de comercio exterior y protección al consumidor.

Según detallaron fuentes consultadas por Infobae, la modernización del sistema busca dotar al país de un marco normativo adaptado a las nuevas demandas de calidad y competitividad.

A la sesión asistieron, además, representantes de diversas entidades vinculadas al sector productivo y de la sociedad civil, entre ellos Maylin Peña, Tayche Zarzuela, Luisana Valdez, Flor Ogando, Carlos Pérez, Fanny Fernández y Karilyn Rodríguez. Todos coincidieron en la necesidad de mantener espacios de consulta y participación para garantizar que la nueva legislación sea integral y efectiva.

Buscan modernizar el sistema de calidad en RD para competir con éxito en mercados internacionales (Foto cortesía Cámara de Diputados)
Buscan modernizar el sistema de calidad en RD para competir con éxito en mercados internacionales (Foto cortesía Cámara de Diputados)

La comisión permanente continuará el estudio del proyecto en las próximas sesiones, con el objetivo de consolidar un informe que refleje las prioridades institucionales y sectoriales. Se espera que el debate incorpore nuevos aportes técnicos y contribuya a fortalecer la transparencia y legitimidad del proceso legislativo.

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