Dónde ver Colombia vs. Ghana en línea sin usar Pelota Libre o Roja Directa

Luis Díaz es el líder del combinado sudamericano que quiere seguir invicto en el torneo. (Foto: Kai Pfaffenbach-Paul Childs/REUTERS)

La última jornada de los 16vos de final del Mundial 2026 se disputa este viernes 3 de julio, y uno de los encuentros centrales enfrenta a las selecciones de Colombia y Ghana.

Ante la alta demanda para seguir el partido, muchos fanáticos buscan alternativas en línea para ver el encuentro, pero algunos optan por sitios piratas como Pelota Libre o Roja Directa, sin considerar los riesgos asociados.

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El acceso a transmisiones gratuitas en plataformas no oficiales ha ganado popularidad, sobre todo en eventos deportivos de alcance global. El problema surge cuando esos portales, que prometen acceso sencillo y sin costo, traen peligros para la ciberseguridad y la integridad personal de los usuarios.

Dónde ver Colombia vs Ghana en línea sin riesgos

Solo determinadas plataformas tienen los derechos de transmisión del Mundial 2026. (Foto: REUTERS/Thomas Mukoya)

Para la mayoría de Latinoamérica, una forma segura de ver el partido de Colombia vs. Ghana es a través de plataformas autorizadas como DGO que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026.

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El análisis de INTERPOL advierte que los sitios piratas representan un riesgo claro para la seguridad de los usuarios. La organización internacional ha documentado que muchos portales que ofrecen contenido deportivo de forma ilegal, incluyendo transmisiones de fútbol, pueden contener malware y virus.

Estos programas maliciosos pueden dañar el dispositivo de quien accede, comprometer información personal o incluso propagarse a otras computadoras conectadas a la misma red.

Una vez infectado el dispositivo, el malware puede utilizarse como vía para el robo o falsificación de identidad, o bien para afectar operaciones críticas en redes empresariales o domésticas. El riesgo no se limita al daño técnico, sino que puede derivar en la pérdida de datos bancarios, contraseñas y otra información confidencial.

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Cuáles consecuencias legales puede enfrentar un usuario de apps piratas

La ley sanciona la piratería con multas y hasta penas de prisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acceder a transmisiones deportivas a través de sitios piratas no solo supone un riesgo informático, puede acarrear consecuencias legales importantes.

Según autoridades como INTERPOL, la distribución o descarga de contenido protegido sin autorización puede llevar a acciones judiciales, multas económicas e incluso penas de prisión, dependiendo de la legislación local.

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Además, el uso de servidores proxy o la suscripción a servicios ilegales incrementa la exposición a procesos legales, porque en algunos casos estos servidores han sido empleados en delitos informáticos como ataques de denegación de servicio.

Cómo pueden afectar los sitios piratas a la economía personal

Uno de los principales atractivos de los portales piratas es la gratuidad o los precios bajos, pero esa aparente ventaja suele esconder riesgos financieros.

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Los métodos de pago en sitios web piratas no son seguros y pueden robar información sensible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

INTERPOL señala que los métodos de pago ofrecidos en estas plataformas no suelen ser seguros, lo que facilita fraudes con tarjetas de crédito y otras estafas financieras. Las consecuencias pueden incluir cargos no autorizados, robo de datos bancarios y pérdidas económicas difíciles de revertir.

Los consumidores que intentan ahorrar recurriendo a estos servicios pueden terminar enfrentando gastos inesperados y problemas para recuperar su dinero.

Asimismo, la falta de soporte al cliente y la opacidad de estos portales dificultan cualquier intento de reclamo o restitución, lo que deja a los usuarios en una situación vulnerable.

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Qué otros peligros existen al descargar software o aplicaciones de sitios piratas

INTERPOL advierte que los productos obtenidos de manera ilegal suelen carecer de actualizaciones y parches de seguridad, lo que incrementa la exposición a nuevas amenazas.

Las aplicaciones descargadas de sitios piratas pueden venir acompañadas de programas espía o configuraciones alteradas que permiten el acceso remoto al dispositivo.

Los portales fraudulentos carecen de soporte técnico y pueden causar varios errores en el dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

La ausencia de soporte técnico y la imposibilidad de actualizar el software de forma segura agravan el problema. Esto puede derivar en fallos de funcionamiento, pérdida de datos y un incremento en la vulnerabilidad frente a nuevas formas de ataque cibernético.

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Cómo se relacionan los sitios piratas y el crimen organizado

De acuerdo con INTERPOL, los sitios web que ofrecen transmisiones deportivas de manera ilegal suelen estar vinculados a organizaciones delictivas.

Las ganancias obtenidas a través de estos portales pueden financiar actividades como el juego ilegal, la explotación sexual en línea, el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas y el blanqueo de capitales.

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A diferencia de la percepción común, el uso de estos servicios no es un delito menor ni una infracción sin víctimas. La conexión con redes delictivas internacionales convierte una acción aparentemente inocua en un eslabón de actividades mucho más graves.