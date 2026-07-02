Panamá

Por los delitos de robo en grado de tentativa y homicidio condenan en Panamá a un adolescente a 16 años de prisión

Dos personas adultas se encuentran actualmente cumpliendo sus penas por este hecho punible

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Un adolescente de espaldas en una celda con paredes de bloques, ventana con barrotes, puerta con barrotes y dos camas con colchón.
Condenado, un adolescente verá pasar sus días en una celda de una prisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía Regional de Chiriquí consiguió que un adolescente fuera condenado a 16 años de prisión por tentativa de robo y homicidio contra un comerciante asiático en la provincia panameña de Chiriquí, por un ataque ocurrido el 25 de noviembre de 2023 en Potrerillos Abajo.

Según la Procuraduría General de la Nación, el caso se remontó a un asalto frustrado en el que varias personas llegaron al local de la víctima con la intención de robar y le causaron la muerte tras herirlo con un arma de fuego.

La condena se dictó después de que la Fiscalía presentara pruebas materiales, documentales, testimoniales y periciales, y la juez penal de adolescentes estableciera su responsabilidad.

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Dos personas adultas ya habían sido condenadas por el mismo expediente y, de acuerdo con el Ministerio Público, ya cumplen su pena en un centro penitenciario.

Ese dato ubicó el fallo contra el menor dentro de una causa en la que la investigación alcanzó a varios implicados.

Siluetas oscuras de un hombre y una mujer en una discusión acalorada, con un fondo naranja rojizo y un papel roto en el suelo que dice 'Orden de Alejamiento'.
Siluetas de un hombre y una mujer discutiendo vehementemente, con una orden de alejamiento rota en el suelo, simbolizando el conflicto y la separación en casos de violencia doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sentencia respondió a un hecho concreto: un grupo atacó a un comerciante en su negocio en Potrerillos Abajo, en Chiriquí, y el comerciante murió por una herida de arma de fuego.

La consecuencia judicial inmediata fue la imposición de 16 años de cárcel al adolescente hallado culpable en el juicio oral.

La Procuraduría General de la Nación sostuvo que el conjunto de evidencias permitió confirmar tanto la comisión del delito como la culpabilidad del acusado. Esa base probatoria abrió paso a la condena por robo en grado de tentativa y homicidio.

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En la provincia de Darién, fronteriza con Colombia, las autoridades también obtuvieron detención provisional para un hombre investigado por presunta violencia doméstica contra su expareja y madre de su hija.

En la audiencia, la Fiscalía acreditó los cuatro riesgos procesales y el Tribunal de Apelaciones en pleno confirmó la medida cautelar.

Martillo de madera con base, esposas de metal plateado, pila de documentos blancos atados con cinta roja, y libro encuadernado en marrón.
Un martillo de juez y unas esposas acompañan documentos legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese caso correspondió a hechos de mayo de 2026 en la comunidad de Bella Vista, distrito de Garachiné, donde el imputado hostigó y agredió a la víctima en distintas partes del cuerpo. Medicatura Forense le otorgó seis días de incapacidad.

Las autoridades además lograron detención provisional para tres ciudadanos en causas vinculadas con presunta violencia psicológica.

Uno de los expedientes surgió de una audiencia de apelación en la que el Ministerio Público se opuso al cambio de la medida por otra menos rigurosa, con el argumento de que persistía el peligro para la víctima, a quien el imputado amenazó de muerte y agredió con un arma de fuego. Ese caso ocurrió el 17 y 18 de julio de 2025 en un supermercado de Don Bosco, Veranillo, en el corregimiento de Belisario Porras.

En otro expediente, un hombre quedó detenido por un hecho del 30 de mayo de 2026 en Don Bosco, Veranillo, y por una nueva agresión perpetrada el 31 de mayo.

Un tercer ciudadano compareció ante el Juzgado de Garantías por un hecho registrado el 8 de mayo de 2026 en el sector El Papa, en Pan de Azúcar, corregimiento de Amelia Denis de Icaza. También fue aprehendido durante una diligencia de allanamiento.

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