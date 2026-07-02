Congreso Nacional juramenta a autoridades interinas del Consejo Nacional Electoral en Honduras

El Congreso Nacional juramentó a Eduardo Fuentes y Aixa Zelaya como autoridades interinas del Consejo Nacional Electoral. Eduardo Fuentes sustituirá temporalmente a Cossette López, quien asumirá funciones como embajadora de Honduras ante la OEA. (Foto: Congreso Nacional)

El Congreso Nacional juramentó este miércoles a las nuevas autoridades interinas del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), quienes asumirán sus funciones mientras permanezcan vigentes las licencias otorgadas a los funcionarios que fueron temporalmente separados de sus cargos.

Durante la sesión legislativa, Eduardo Fuentes, quien hasta ahora se desempeñaba como comisionado de la UFTF, fue juramentado como consejero interino del CNE para sustituir a Cossette López, quien dejará temporalmente el organismo electoral tras ser designada como embajadora de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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Por su parte, la abogada Aixa Zelaya también asumió de manera interina como integrante del pleno del CNE en sustitución de Ana Paola Hall. La juramentación se realizó mediante la plataforma Zoom, debido a que la funcionaria se encuentra fuera del país.

La abogada Aixa Zelaya fue juramentada de manera virtual al encontrarse fuera del país. Durante la sesión legislativa, diputados de Libre protestaron y calificaron de "ilegales" las nuevas designaciones interinas. (Foto: Congreso Nacional)

<b>Sesión estuvo marcada por protestas</b>

La juramentación de las nuevas autoridades se desarrolló en medio de manifestaciones por parte de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Mientras se realizaba el acto protocolario, varios diputados oficialistas comenzaron a gritar “ilegales”, en rechazo a las licencias concedidas por el Congreso Nacional a Cossette López y Ana Paola Hall, argumentando que no reconocen la legalidad del procedimiento.

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Pese a las protestas, la directiva legislativa continuó con la sesión y procedió a oficializar la incorporación de los funcionarios interinos.

<b>También nombran nuevo comisionado en la UFTF</b>

Como parte de la misma jornada legislativa, el Congreso Nacional juramentó a Pablo Hernández como comisionado interino de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, en sustitución de Eduardo Fuentes, quien pasó a integrar temporalmente el pleno del CNE.

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Pablo Hernández asumió como comisionado interino de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización. Las nuevas autoridades permanecerán en funciones mientras estén vigentes las licencias aprobadas por el Congreso Nacional. (Foto: Congreso Nacional)

Las nuevas autoridades permanecerán en sus cargos únicamente mientras continúen vigentes las licencias aprobadas por el Congreso Nacional para los funcionarios sustituidos.

El Legislativo no precisó la duración de estas designaciones temporales, las cuales dependerán del tiempo que permanezcan vigentes las autorizaciones otorgadas.

<b>Piden avanzar con las reformas electorales</b>

Al concluir la ceremonia de juramentación, el coordinador de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, exhortó a los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral a iniciar de inmediato el análisis de las reformas electorales que continúan pendientes de discusión.

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El congresista señaló que existen temas prioritarios dentro del sistema electoral que requieren atención antes de los próximos procesos democráticos, por lo que instó a las nuevas autoridades a trabajar desde el inicio de sus funciones.

La juramentación se desarrolló en medio de un ambiente de tensión política dentro del hemiciclo legislativo. Antonio Rivera Callejas instó a los nuevos integrantes del CNE a avanzar en las reformas electorales pendientes. (Foto: Congreso Nacional de Honduras)

Rivera Callejas enfatizó la importancia de avanzar en las reformas para fortalecer el marco jurídico electoral y brindar mayor certeza a los futuros procesos organizados por el CNE.

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La juramentación de los funcionarios interinos ocurre en un contexto de debate político sobre el funcionamiento del organismo electoral y la necesidad de impulsar modificaciones al sistema electoral hondureño.