El debut de SpaceX en la bolsa impulsa una ola de compras de viviendas de lujo en el sur de California

El ingreso de grandes fortunas del sector aeroespacial comienza a modificar el panorama de las propiedades exclusivas en el sur de California (Magnific)

La salida a bolsa de SpaceX el 12 de junio generó una ola de nuevos millonarios en el sur de California, fenómeno que ya impacta en el mercado de viviendas de lujo, según Los Angeles Times.

El efecto de la operación y la concentración de beneficiarios en zonas estratégicas contribuyen a una demanda inédita en segmentos de alto valor, en un contexto donde la oferta es limitada y los precios figuran entre los más altos de Estados Unidos.

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Cifras históricas y distribución del nuevo capital

El debut en el mercado de valores de SpaceX, liderada por Elon Musk, marcó un récord global. La compañía recaudó USD 75.000 millones al colocar 555 millones de acciones a USD 135 cada una, elevando su valuación a USD 1,77 billones. Esta cifra superó ampliamente el registro de Saudi Aramco en 2019, según datos compilados por Bloomberg.

De acuerdo con el Los Angeles Times, al menos 4.000 empleados y ex empleados de SpaceX se convirtieron en millonarios tras la operación, y unos 400 acumularon patrimonios por encima de USD 100 millones.

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Empleados de diferentes áreas celebran transformaciones patrimoniales que abren la puerta a estilos de vida antes inalcanzables (REUTERS/Brendan McDermid//File Photo)

La política de compensación de la empresa priorizó la entrega de acciones por encima de salarios, extendiendo el beneficio a personal no técnico y de servicios generales.

Andrew Benson, director ejecutivo de la plataforma de inversión Hill.com, explicó que el impacto excede a los altos cargos: “La riqueza no solo se concentra en la cúpula directiva”, afirmó a Los Angeles Times.

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Este nuevo grupo de compradores con poder adquisitivo configura un escenario inédito en el mercado inmobiliario de lujo.

La compañía fundada por Elon Musk marca un hito financiero y se convierte en protagonista central de los cambios en el mercado de lujo (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Áreas de mayor impacto y perfil de la demanda

La mayor parte de los empleados de SpaceX se ubica en Hawthorne, al sur de la autopista 105. Por eso, el efecto inicial del IPO se siente especialmente en los mercados de South Bay y el corredor tecnológico de Silicon Beach, que incluye Venice y Santa Monica. Estas zonas ya mostraban alta demanda antes del debut bursátil.

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El corredor inmobiliario Cory Weiss, de Douglas Elliman, indicó que “la gente está empezando a buscar”, con operaciones proyectadas por encima de USD 5 millones.

Un comprador de SpaceX, según Weiss, siguió durante meses una propiedad privada valuada en USD 32 millones en Brentwood.

El atractivo de Venice se potencia con el renovado interés de compradores dispuestos a invertir sumas millonarias en propiedades únicas (Magnific)

Melissa Pilon, agente de Compass en South Bay, relató que recibió la consulta de un empleado el mismo día de la salida a bolsa por una vivienda en el norte de Redondo Beach. “No estoy segura de cómo se desarrollará esto, pero creo que los agentes inmobiliarios se sienten optimistas”, aseguró a Los Angeles Times. “Habrá un aumento, aunque no sé si será sostenible. Podrían verse precios inflados superficialmente”.

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La demanda apunta a casas con vista al mar, piscina y al menos cuatro dormitorios, una combinación escasa en el inventario disponible.

Además, compradores desplazados por el incendio de Palisades también buscan mudarse a viviendas definitivas, lo que eleva la competencia.

Familias afectadas por recientes siniestros buscan alternativas definitivas y se suman al renovado dinamismo de la demanda inmobiliaria (Ethan Swope/AP)

Plazos y restricciones para la venta de acciones

El efecto pleno en el mercado inmobiliario se espera para el próximo año. El especialista Paul Habibi, de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), explicó que la mayoría de los beneficiarios enfrenta un período de “lockup” que restringe la venta de acciones por varios meses. Solo podrán realizar ventas parciales bajo un esquema escalonado hasta que el bloqueo expire.

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Habibi estima que el auge comprador alcanzará su mayor intensidad a comienzos del próximo año, cuando finalicen las restricciones y los nuevos millonarios dispongan libremente de sus activos. Mientras tanto, algunos bancos y agentes diseñan mecanismos para adelantar operaciones inmobiliarias empleando las ganancias proyectadas como garantía.

“Un lugar como Manhattan Beach tiene unas 11.000 unidades habitacionales, así que podría observarse un efecto considerable si muchos deciden instalarse allí”, explicó Habibi. “Estos mercados ya están entre los más costosos del sur de California y la tendencia podría continuar”.

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La experiencia de la salida a bolsa de Snap Inc. en 2017, que impactó en Venice y Santa Monica, sirve de referencia. El fenómeno provocó un alza temporal de precios en barrios de alta demanda tras la rápida valorización de la tecnológica.

El calendario impuesto tras la apertura bursátil condiciona el ritmo de acceso a liquidez de los nuevos accionistas (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Repercusiones fiscales y expansión hacia otras zonas

La magnitud de la operación de SpaceX, junto con los próximos debuts bursátiles de firmas tecnológicas como OpenAI y Anthropic, anticipa un flujo millonario en recaudación por impuesto a las ganancias de capital para el estado de California.

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Según Los Angeles Times, la previsión de ingresos fiscales ya creció este año por el alza de acciones tecnológicas, sin contar los efectos directos de estas ofertas públicas.

En promedio, las ganancias de capital tributan el 10% en el estado, lo que supone ingresos relevantes a medida que los accionistas liquiden participaciones próximamente.

El auge de las tecnológicas anticipa futuras inyecciones de capital que podrían replicar el efecto SpaceX en el mercado inmobiliario (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El fenómeno inmobiliario no se limita a Los Ángeles. Agentes como Kristina Quesada, de Del Mar y copropietaria del equipo Yost Quesada en Douglas Elliman, anticipan que el condado de San Diego recibirá nuevos compradores de alto poder adquisitivo.

Las zonas más cotizadas se extienden al oeste de la Interestatal 5, en comunidades como Carlsbad, Encinitas, Del Mar, La Jolla y Coronado Island, donde el precio de entrada ronda los USD 2 millones.

El auge de la riqueza tecnológica en San Francisco podría influir indirectamente en el sur de California, ya que profesionales optan por mudarse en busca de propiedades frente al mar. “Muéstrame un gran mercado laboral y te mostraré un mercado inmobiliario fuerte”, sostuvo el agente Butch Haze de Compass a Los Angeles Times.

Carlsbad emerge como uno de los destinos favoritos para quienes buscan residencias frente al mar y exclusividad (Magnific)

Precios, inventario limitado y perspectivas en el mercado de lujo

El precio promedio de una vivienda unifamiliar en California supera los USD 930.000, mientras que en Los Ángeles ronda el USD 1.000.000, según la California Association of Realtors. Sin embargo, las operaciones de alto nivel exceden ampliamente estos valores y la oferta resulta escasa.

El flujo de compradores con nuevo capital generó preocupación por la competencia en el segmento de lujo, lo que podría restringir aún más el inventario y elevar los precios, un riesgo advertido por varios agentes inmobiliarios.

Al cierre de la semana posterior al debut bursátil, las acciones de SpaceX cotizaban a USD 153,23, un aumento superior al 13% respecto del valor inicial. Para empleados y exempleados con acciones u opciones, la valorización patrimonial sigue siendo positiva pese a la volatilidad.

Analistas, corredores y autoridades fiscales observan de cerca cómo la mayor operación bursátil de la historia reciente puede transformar el consumo, la movilidad y la riqueza en el mercado inmobiliario más dinámico de Estados Unidos.