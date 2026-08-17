Microsoft retira su asistente de voz Mico a menos de un año del lanzamiento: lo convirtió ahora en un tutor

Microsoft retirará a Mico del modo de voz de Copilot y mantendrá disponible la función de voz sin ese personaje. (Foto: Microsoft)

Guardar

Microsoft retira a Mico del modo de voz de Copilot a menos de un año después de haberlo presentado como asistente virtual, una decisión con la que el personaje dejará de ser una función central de la plataforma y pasará a un papel educativo dentro de Learn Live, eventos en vivo y gratuitos de 45 a 60 minutos donde expertos guían a los asistentes.

La BigTech había introducido a Mico en octubre de 2025, como el asistente de voz de Copilot. Lo presentó como un personaje expresivo, cálido y personalizable, capaz de cambiar de forma, mostrar distintas expresiones faciales y recordar conversaciones anteriores y tareas pendientes.

PUBLICIDAD

La función de voz de Copilot seguirá habilitada, pero el personaje dejará de aparecer en esos chats una vez que se actualice la cuenta del usuario.

Mico pasará de asistente virtual de Copilot a tutor en Learn Live, la sección educativa de la plataforma. (Foto: Microsoft)

Qué pasará con el asistente Mico en el centro de Copilot

La compañía decidió trasladar a Mico a Learn Live, una sección de Copilot orientada a recursos educativos. Allí, el personaje actuará como “tutor”, un rol que ofrece un espacio más adecuado para su desarrollo.

PUBLICIDAD

La empresa sostuvo: “La función de voz en Copilot seguirá disponible. Podrás seguir hablando con Copilot, pero Mico no aparecerá en esas conversaciones tras la actualización de tu cuenta. Mico nos ayudó a comprender la calidez, la expresividad y cómo las personas prefieren interactuar con la IA”.

Agregó: “Estos aprendizajes están dando forma a Copilot en el futuro. Learn es donde el personaje tiene mayor potencial de crecimiento, con sesiones de tutoría que le brindan a Mico más oportunidades para interactuar y aprender”.

PUBLICIDAD

La depuración de funciones de inteligencia artificial en Copilot desplazó a Mico del papel central que ocupaba desde su debut. (Foto: Europa Press)

En su lanzamiento, Microsoft había destacado que el asistente de voz era solidario y empático con los usuarios, sin incurrir en adulación. Podía conectarse con servicios de la propia empresa y de terceros, entre ellos Outlook y Gmail.

La decisión de apartarlo del modo de voz forma parte de una depuración más amplia de funciones impulsadas por inteligencia artificial dentro de la aplicación de Copilot. El personaje no desaparece, pero deja de ocupar el lugar principal que había tenido desde su debut.

PUBLICIDAD

Cuáles cambios trae Microsoft para usuarios de Windows 11

La actualización mensual de agosto de 2026 para Windows 11 ya está disponible para todas las versiones del sistema operativo. Entre los cambios incluidos aparecen ajustes en el Explorador de archivos, mejoras de accesibilidad y modificaciones visuales.

La actualización de agosto de 2026 para Windows 11 incorpora cambios visuales en el Explorador de archivos y nuevas opciones para abrir carpetas en pestañas. (Foto: Europa Press)

Uno de los cambios más visibles afecta la forma en que se muestra el tamaño de los archivos, que ahora aparece en KB, MB o GB según corresponda. Se añade la opción de abrir carpetas en una pestaña nueva al presionar el botón central del ratón desde la barra de direcciones o desde la página de inicio.

PUBLICIDAD

La búsqueda del sistema recibe modificaciones para tolerar mejor errores al escribir el nombre de un archivo o consultas incompletas. Tras instalar el parche, el buscador puede localizar aplicaciones instaladas con solo unas cuantas letras y prioriza los ajustes de configuración más importantes cuando la consulta está relacionada con el sistema.

En accesibilidad, Microsoft incorpora Aislamiento de voz, una función que reduce el ruido de fondo y filtra otras voces para mejorar el reconocimiento. Requiere una configuración inicial y permite limitar el filtrado a sonidos como el tecleo, los portazos o desactivar cualquier procesamiento adicional.

PUBLICIDAD

Windows 11 sumó Aislamiento de voz para reducir ruido de fondo y amplió Windows Hello a lectores de huellas dactilares externos en más dispositivos compatibles. (Foto: Europa Press)

Asimismo, la actualización amplía el soporte para lectores de huellas dactilares externos con Windows Hello. Hasta ahora, esa posibilidad estaba limitada a los portátiles Copilot+, pero pasa a estar disponible en ordenadores de escritorio y otros equipos con Windows 11 compatibles.

Cómo la actualización de Windows 11 en agosto corrige 42 fallos críticos

En seguridad, el parche de agosto soluciona 42 vulnerabilidades clasificadas como críticas. De ese total, 37 podían derivar en ejecución remota de código y cinco permitían a un atacante escalar privilegios dentro del sistema comprometido.

PUBLICIDAD

Entre los tres fallos de día cero, el más destacado afecta a WinSock y permite que un atacante obtenga una cuenta de administrador para tomar el control del ordenador. Según Check Point, el grupo norcoreano Lazarus explotó esa vulnerabilidad para distribuir un rootkit mediante ofertas de empleo fraudulentas.

La cifra total de errores corregidos no alcanza el volumen de julio, cuando Microsoft resolvió más de 600 fallos de seguridad con ayuda de inteligencia artificial. Aun así, la tanda de agosto figura entre las más amplias de lo que va de 2026.

PUBLICIDAD