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CEO de Nubank aportó 32 millones de dólares para atender a los afectados por el terremoto en Colombia

Las contribuciones de David Vélez y otros empresarios refuerzan la atención de damnificados y la recuperación de hospitales, escuelas e infraestructura en las zonas más golpeadas del país

Un hombre en chaqueta morada habla frente al logo de Nubank; en la otra imagen, rescatistas buscan entre escombros de edificios con una grúa
David Velez se suma a otros líderes empresariales que coloaboran con la reconstrucción del país tras el terremoto. (Fotocomposición Infobae)
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El cofundador y director general de Nubank David Vélez aportará 32 millones de dólares (100.000 millones de pesos) para asistir a los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia, una tragedia que hasta el momento ha dejado cerca de 300 muertos, unos 4.200 heridos, 143 desaparecidos y daños en decenas de edificios e infraestructuras.

El anuncio sobre la donación de Vélez lo hizo este domingo el presidente Abelardo de la Espriella en su cuenta de X. “Hace un minuto hablé con David Vélez, quien me manifestó su decisión de aportar 100.000 millones de pesos para ayudar a los colombianos afectados por esta tragedia”, escribió el dirigente.

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Además, De la Espriella agradeció al empresario “por este inmenso gesto de solidaridad y amor por Colombia” y añadió que, cuando hay unión “alrededor de un mismo propósito, demostramos que somos capaces de levantarnos ante cualquier adversidad”.

El terremoto de magnitud 7,4 en Colombia ha dejado cerca de 300 muertos, unos 4.200 heridos, 143 desaparecidos y daños en edificios e infraestructuras. (Foto: REUTERS/Luisa González)
El terremoto de magnitud 7,4 en Colombia ha dejado cerca de 300 muertos, unos 4.200 heridos, 143 desaparecidos y daños en edificios e infraestructuras. (Foto: REUTERS/Luisa González)

Qué otros líderes empresariales se han sumado con ayudas tras el terremoto

La contribución de Vélez se suma a otros aportes anunciados en los últimos días para la atención de damnificados y la reconstrucción. Este mismo domingo, el presidente informó que la familia Gilinski donará 150.000 millones de pesos para reconstruir hospitales y escuelas de Cali, una de las ciudades más golpeadas junto con Pereira.

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Según explicó el mandatario en X, habló por teléfono con el empresario Jaime Gilinski, quien le comunicó la decisión de destinar esos recursos a la recuperación de infraestructura educativa y sanitaria en la capital del Valle del Cauca.

La familia Gilinski donará 150.000 millones de pesos para reconstruir hospitales y escuelas de Cali, una de las ciudades más golpeadas por el sismo. (Foto: REUTERS/Fredy Builes)
La familia Gilinski donará 150.000 millones de pesos para reconstruir hospitales y escuelas de Cali, una de las ciudades más golpeadas por el sismo. (Foto: REUTERS/Fredy Builes)

Gilinski, de 68 años y oriundo de Cali, es el hombre más rico de Colombia, de acuerdo con Forbes, que calcula su fortuna en 14.700 millones de dólares. Es propietario del banco GNB Sudameris y presidente del Grupo Nutresa, uno de los mayores conglomerados de alimentos de América Latina.

Por su parte, el viernes, la Asociación de Empresarios de Colombia (Andi) anunció la recaudación de más de 200.000 millones de pesos para atender las consecuencias del sismo. De ese monto, la mitad fue aportada por la Familia Santo Domingo.

Cómo la Ungrd usa imágenes satelitales, aeronaves y cooperación internacional

- credito -Ovidio González/Presidencia
La Ungrd activó el Chárter Internacional con apoyo de la Nasa, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y otros organismos para verificar la infraestructura afectada. (Foto: Ovidio González/Presidencia)

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informó que puso en marcha medidas técnicas para verificar el estado de la infraestructura en las zonas afectadas por el terremoto registrado el 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar, Chocó, y sentido en varios departamentos del país.

De acuerdo con la entidad, se activó el servicio del Chárter Internacional, un mecanismo de cooperación que facilita el acceso a imágenes satelitales. En ese proceso participan el sistema Disaster Response Coordination System de la Nasa, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo e Indra.

La ayuda privada tras el terremoto en Colombia supera los 450.000 millones de pesos entre asistencia y reconstrucción. (Foto: REUTERS/Raquel Cunha)
La ayuda privada tras el terremoto en Colombia supera los 450.000 millones de pesos entre asistencia y reconstrucción. (Foto: REUTERS/Raquel Cunha)

La estrategia se desarrolla a través de la Mesa Geomática, liderada por la Ungrd, que reúne información satelital, fotos aéreas y herramientas de análisis para establecer el nivel de afectación en los territorios”, dijo la entidad Colombiana en una comunicación oficial.

Asimismo, como resultado de esa articulación internacional, la autoridad dijo que ya fueron analizadas 166 imágenes satelitales de alta definición. La empresa Airbus entregó imágenes de ultra detalle de algunas de las zonas más afectadas: Cali y Cartago, en el Valle del Cauca, además de Manizales y Pereira.

La entidad colombiana de gestión de desastres agregó que se priorizó la toma de fotografías aéreas con aeronaves tripuladas y no tripuladas en 85 municipios. A esa tarea se suma la recolección de información en varios puntos del país, según dijo el director de la Ungrd David Santiago Tamayo Roldán en una rueda de medios.

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