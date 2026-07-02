El Traductor de Google planea añadir una función al estilo Duolingo para que no dejes de aprender idiomas

El Traductor de Google apunta a convertirse en una herramienta clave para quienes desean practicar idiomas todos los días. (Imagen ilustrativa Infobae)

El Traductor de Google está en pleno proceso de transformación y Google está trabajando en una nueva función para su aplicación Translate, basada en prácticas de aprendizaje diario similares a las de aplicaciones como Duolingo.

La compañía busca que la herramienta de traducción se convierta en un espacio donde los usuarios no solo resuelvan dudas puntuales, sino que adquieran el hábito de practicar idiomas a diario.

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Esta iniciativa se suma al esfuerzo de Google por convertir su Traductor en un instrumento más completo y dinámico. Desde el año pasado, la aplicación incluye el Modo Práctica, una función que utiliza inteligencia artificial para simular conversaciones y ejercicios auditivos.

Ahora, la apuesta se refuerza con un widget especial que mantendría presente el objetivo de la práctica diaria desde la pantalla de inicio de Android. Así, la traducción deja de ser el final del proceso para convertirse en la puerta de entrada al aprendizaje continuo.

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En qué consiste la nueva función que Google planea para su traductor

El nuevo widget permitirá ver y gestionar la racha diaria de aprendizaje desde la pantalla de inicio de Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Android Authority, Google está desarrollando un “widget de racha de práctica” que permitirá visualizar cuántos días consecutivos se ha practicado un idioma directamente en la pantalla de inicio.

La dinámica recuerda al popular sistema de rachas de Duolingo, que motiva a los usuarios a mantener la constancia en el aprendizaje.

El widget, que aún se encuentra en fase de pruebas, muestra el número de días consecutivos en que se ha usado el Modo Práctica. Al tocar el widget, la aplicación lleva directamente a una nueva actividad de aprendizaje dentro de Translate.

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Cómo funciona el Modo Práctica en el Traductor de Google

Esta herramienta utiliza inteligencia artificial para ofrecer ejercicios de conversación y comprensión auditiva personalizados. (Foto: Android Authority)

El Modo Práctica fue presentado por Google en 2025 como una herramienta gratuita de aprendizaje de idiomas sustentada en inteligencia artificial. Esta función ayuda a mejorar la expresión oral y la comprensión auditiva mediante conversaciones realistas, diseñadas para simular la interacción con un tutor personal.

Entre las características más valoradas del Modo Práctica se encuentra el seguimiento de rachas, que registra los días consecutivos en los que el usuario realiza ejercicios. Esta estrategia incentiva el hábito y busca que la práctica del idioma se integre en la rutina diaria de los usuarios.

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En qué se diferencia esta propuesta de otras apps para aprender idiomas

La propuesta del traductor de Google se aproxima a la estrategia utilizada por Duolingo, que ofrece un widget de rachas y notificaciones para motivar la constancia.

Duolingo es una de las aplicaciones útiles para aprender idiomas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Según Android Authority, la principal diferencia radica en que Google aprovecha la enorme base instalada de su aplicación, presente en millones de dispositivos Android en todo el mundo.

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Otra distinción clave es que el widget de Google permite acceder de inmediato a la función de práctica, sin necesidad de abrir la aplicación y buscar la lección correspondiente.

Aunque la cantidad de información visible en el widget es limitada, su presencia permanente en la pantalla de inicio actúa como recordatorio constante.

Cuándo estaría disponible el nuevo widget y en qué mercados

Todavía no hay anuncio oficial de Google sobre el lanzamiento de esta opción. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Por el momento, el widget de racha de práctica se encuentra en fase de pruebas en la versión 10.23.29.934758792.2-release de Google Translate para Android. Aún no se ha confirmado una fecha oficial de lanzamiento ni los mercados específicos donde estará disponible primero.

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Asimismo, las capturas filtradas recientemente muestran la dirección clara del proyecto, aunque el calendario y el aspecto final del widget todavía pueden cambiar antes de su despliegue a nivel global.

La atención se centra en si esta función logrará que el Traductor de Google pase a ser una herramienta de consulta ocasional a una plataforma que acompaña al usuario en su aprendizaje diario.

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Sumado al seguimiento de rachas y el nuevo widget, Google ha introducido diversas mejoras en Translate. Destaca la posibilidad de utilizar la traducción en directo incluso sin conexión a internet.