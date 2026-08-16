Qué habilidades deben aprender los diseñadores para sobrevivir en plena era de la IA

La inteligencia artificial impulsa un giro estratégico en la formación de diseñadores. (Gob. Edomex)

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El auge de la inteligencia artificial está moldeando el perfil profesional de los diseñadores. La destreza técnica está quedando relegada ante la capacidad de la tecnología para generar conceptos e imágenes en segundos.

Las universidades, en respuesta, han reorientado su formación: ahora buscan preparar egresados capaces de liderar la integración de sistemas inteligentes en la creación visual, en lugar de formar únicamente ejecutores de tareas técnicas.

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El giro estratégico en la formación universitaria

La educación superior ya no centra la discusión en restringir el uso de IA, sino en identificar cuáles competencias humanas mantendrán vigencia frente a la automatización. De acuerdo con el más reciente Future of Jobs Report del Foro Económico Mundial (WEF), el pensamiento analítico permanece como la habilidad más demandada por las empresas, mientras que la creatividad muestra el mayor ritmo de crecimiento entre las competencias valoradas.

Las universidades priorizan la capacidad de curaduría y toma de decisiones conceptuales sobre la destreza técnica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por su parte, destaca en sus análisis que la automatización de procesos repetitivos no elimina la necesidad de talento humano, sino que desplaza el foco hacia la resiliencia, el liderazgo ético y la adaptación constante. Este cambio implica que las industrias creativas buscan profesionales capaces de asumir un rol de dirección estratégica, en lugar de limitarse a las tareas operativas.

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De ejecutores a estrategas: el nuevo perfil del diseñador

Eduardo Velarde, jefe académico de las carreras de Diseño de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), sostiene que la llegada de la inteligencia artificial no representa una amenaza directa para el diseñador, sino una oportunidad para elevar los estándares de la profesión. Según recoge Andina, el especialista explicó que “existe el temor de que la IA sustituirá al diseñador, cuando en realidad lo que se automatiza es únicamente la tarea técnica”.

Para Velarde, el profesional del diseño debe asumir un rol directivo, como un estratega capaz de liderar sistemas, experiencias y soluciones creativas apoyadas por tecnología.

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Adaptarse a entornos multidisciplinarios y cambiantes es clave para la vigencia profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La herramienta puede entregar decenas de iteraciones en un minuto, aunque carece de contexto cultural, criterio ético y sensibilidad. Velarde plantea que la universidad debe formar profesionales capaces de formular preguntas clave, auditar los resultados algorítmicos y tomar decisiones conceptuales con impacto real.

Cinco competencias clave para el futuro del diseño

El escenario actual exige una redefinición de las habilidades que las universidades deben priorizar. Velarde identifica cinco ejes estratégicos para la formación de diseñadores en la era de la IA:

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Pensamiento estratégico aplicado al diseño

Diagnosticar necesidades reales del mercado y de la sociedad, antes de proponer una solución visual, se vuelve esencial. Ningún algoritmo puede suplir la lectura de contexto que permite anticipar tendencias y detectar problemáticas emergentes.

El diseño responsable implica auditar el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial. (Cortesía Uniandes Colombia)

Criterio creativo y curaduría

El dominio del software deja de ser el principal diferencial. El profesional se define por su capacidad para curar, editar y dotar de sentido la narrativa visual, siempre alineada con el propósito de marca. La tecnología se interpreta como un asistente de producción, no como un reemplazo.

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Aprendizaje continuo y flexibilidad cognitiva

El contexto tecnológico obliga a los profesionales a desarrollar la aptitud para desaprender metodologías obsoletas y asimilar nuevas herramientas de manera autónoma. La curiosidad intelectual se convierte en la principal garantía de actualización permanente.

Pensamiento crítico y responsabilidad ética

La auditoría del uso de la inteligencia artificial requiere criterios sólidos en propiedad intelectual, sesgos culturales y veracidad de la información. El diseño responsable implica garantizar el respeto a la diversidad y evitar la reproducción de prejuicios automatizados.

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El diseñador del futuro debe liderar la integración ética de la tecnología en la creación visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Visión multidisciplinaria y capacidad de adaptación

La gestión de equipos heterogéneos y la habilidad para responder ante entornos de cambio acelerado se consolidan como competencias transversales. Las organizaciones valoran la capacidad para articular proyectos entre disciplinas diversas y adaptar los procesos de trabajo en función de la evolución tecnológica.

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