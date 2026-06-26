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Estos videojuegos desaparecerán de la PlayStation Store por las nuevas reglas impuestas por Sony

La nueva estrategia de Sony es reducir la presencia de los llamados “juegos basura” y priorizar experiencias originales y con mayores estándares de calidad

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PlayStation Store tendrá grandes descuentos en muchos juegos de su catálogo.
Sony empezó a retirar juegos de la PlayStation Store. (Foto: Sony)

Sony comenzó a aplicar desde principios de 2026 una política más estricta para publicar videojuegos en la PlayStation Store, una decisión que ya está provocando la retirada de títulos y el cierre de la puerta a nuevos lanzamientos de varios estudios independientes.

La medida busca reducir la presencia de juegos considerados de baja calidad, copias de otros títulos o desarrollados únicamente para obtener ingresos rápidos, una práctica conocida entre la comunidad como asset flip.

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Uno de los estudios afectados es Afil Games, desarrolladora brasileña que confirmó públicamente que sus juegos dejarán de estar disponibles en la tienda digital de PlayStation y que no continuará publicando nuevos títulos en la plataforma. La empresa aseguró que las nuevas directrices de Sony hicieron que su modelo de negocio dejara de cumplir con los requisitos exigidos por la compañía japonesa.

Sony endurece sus políticas para publicar videojuegos en la PlayStation Store.
Sony endurece sus políticas para publicar videojuegos en la PlayStation Store.

Sony endurece las reglas para publicar videojuegos

Aunque Sony no ha realizado un anuncio oficial detallando los cambios en sus políticas, distintos desarrolladores afectados han confirmado que desde comienzos de este año la compañía revisa con mayor rigor los juegos que llegan a PlayStation Store.

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El objetivo es elevar la calidad del catálogo y eliminar títulos que aportan poco valor a los jugadores. Entre los videojuegos bajo la mira se encuentran aquellos que reutilizan recursos gráficos de otros proyectos, presentan un desarrollo incompleto, ofrecen una experiencia deficiente o fueron creados con herramientas de inteligencia artificial con fines comerciales sin un trabajo de desarrollo significativo.

Durante los últimos meses, numerosos usuarios habían criticado el crecimiento de este tipo de juegos dentro de la tienda digital, señalando que dificultaban encontrar propuestas originales entre miles de lanzamientos.

Ilustración: Logo de PlayStation Store con bolsa azul y texto. Cubo de basura gris con tapa, varios videojuegos genéricos cayendo en él sobre fondo azul.
Miles de videojuegos considerados de baja calidad han sido eliminados de la PlayStation Store. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Afil Games confirma que sus títulos serán retirados

La confirmación más clara sobre la nueva política llegó por parte de Afil Games, estudio brasileño que publicó un comunicado en la red social X.

La desarrolladora explicó que Sony modificó sus criterios de publicación desde principios de año y que, tras evaluar la situación, decidió no continuar lanzando videojuegos en PlayStation.

Como consecuencia, los títulos que actualmente vende en la PlayStation Store serán retirados en una fecha que todavía no ha sido anunciada oficialmente.

A pesar de abandonar el ecosistema de Sony, el estudio aseguró que continuará desarrollando nuevos proyectos para otras plataformas, entre ellas Xbox One, Xbox Series X|S, Microsoft Store y Nintendo Switch.

La empresa también agradeció el respaldo de los jugadores que adquirieron sus videojuegos durante los últimos años.

PlayStation
Diferentes estudios de videojuegos han confirmado que no publicarán más contenido en la PlayStation Store.

Otros estudios también fueron afectados

Afil Games no es el único caso. Diversos desarrolladores y editoras especializadas en videojuegos independientes también habrían visto rechazadas sus publicaciones o retirados algunos de sus productos.

Entre las compañías mencionadas se encuentran GoGame Console Publisher, Welding Byte, ThiGames y VRCForge Studios.

Muchos de estos estudios habían construido su negocio alrededor de pequeños juegos con mecánicas muy simples, reutilización de recursos gráficos o desarrollos de bajo presupuesto que podían publicarse rápidamente en las tiendas digitales.

La nueva estrategia de Sony apunta precisamente a limitar este tipo de contenido para mejorar la percepción de calidad de la plataforma.

PlayStation Store
Diferentes compañías de videojuegos independientes anunciaron su salida de la PlayStation Store.

Por qué Sony quiere reducir los llamados “juegos basura”

El fenómeno de los llamados shovelware o “juegos basura” ha crecido considerablemente durante los últimos años en las principales tiendas digitales.

Se trata de videojuegos desarrollados con escasa inversión, que frecuentemente reutilizan activos gráficos existentes o imitan propuestas exitosas con pocas modificaciones.

En algunos casos incluso se utilizan herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes, textos o elementos del juego con el objetivo de acelerar el desarrollo y reducir costos.

Aunque estos títulos cumplen formalmente con los requisitos técnicos para publicarse, muchos jugadores consideran que saturan las tiendas digitales y dificultan encontrar producciones originales.

Con las nuevas medidas, Sony busca ofrecer un catálogo más cuidado y reforzar la confianza de los usuarios en PlayStation Store.

Sony busca darle mayor calidad de videojuegos a sus usuarios tras críticas. REUTERS/Issei Kato//File Photo
Sony busca darle mayor calidad de videojuegos a sus usuarios tras críticas. REUTERS/Issei Kato//File Photo

PlayStation también refuerza el control parental

Mientras reorganiza el contenido disponible en su tienda digital, Sony continúa ampliando las herramientas de seguridad para las familias. La compañía mantiene disponible la aplicación PlayStation Family, diseñada para que los padres administren desde un teléfono móvil la experiencia de juego de los menores.

La aplicación permite establecer límites diarios de tiempo de juego, restringir el acceso a contenidos según la clasificación por edades y controlar las compras realizadas dentro de PlayStation Store. Estas funciones complementan las herramientas de control parental ya incorporadas en las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5, ofreciendo una gestión más completa desde dispositivos móviles.

Con estas iniciativas, Sony busca no solo mejorar la calidad del catálogo disponible en su tienda digital, sino también ofrecer un entorno más seguro y organizado para los millones de usuarios que utilizan el ecosistema PlayStation en todo el mundo.

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