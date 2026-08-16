Descargar más rápido los juegos de Steam, incluso los de regalo, sí es posible

Ajustar la región de descarga en Steam puede reducir el tiempo al instalar juegos. (Europa Press)

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La descarga de videojuegos en Steam puede acelerarse mediante una serie de ajustes en la plataforma y el sistema operativo, lo que permite reducir los tiempos de espera habituales.

El primer paso recomendado es conectar el ordenador directamente al router mediante un cable Ethernet. La conexión por cable suele ofrecer mayor estabilidad y velocidad en comparación con el Wi-Fi, que puede verse afectado por interferencias o la cantidad de dispositivos conectados.

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También se sugiere desactivar temporalmente la señal inalámbrica del router durante la descarga de juegos de Steam. Esta medida libera todo el ancho de banda para el ordenador, aunque implica dejar sin internet a otros dispositivos del hogar de forma temporal.

Conectar el PC por cable al router mejora la velocidad de descarga en la plataforma de Valve. (Europa Press)

Descargas secuenciales y priorización de recursos en Windows

La plataforma de Steam permite la descarga e instalación paralela de juegos y programas, lo que divide el ancho de banda disponible entre todas las tareas activas. Si el sistema operativo, como Windows, inicia una actualización al mismo tiempo, ambas acciones comparten la velocidad de internet, lo que puede ralentizar el proceso de descarga de videojuegos.

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Iniciar las descargas de los juegos uno por uno, en lugar de todas simultáneamente, suele arrojar mejores resultados. Aunque puede parecer un proceso largo, en la práctica permite que cada título aproveche todo el ancho de banda disponible.

Otra sugerencia consiste en modificar la prioridad de Steam en el sistema. Para ello, es necesario abrir el Administrador de tareas con el comando Control + Mayús + Esc, acceder a la pestaña Detalles, seleccionar la aplicación Steam y establecer su prioridad como alta.

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Modificar la prioridad de Steam en Windows destina más recursos a la descarga de videojuegos. (Europa Press)

Así, Windows destina más recursos a la descarga de juegos, facilitando una mayor velocidad. Este ajuste se guarda automáticamente, por lo que no requiere repetirse en cada inicio de la aplicación.

Ajustes de la configuración en Steam

Una parte fundamental del proceso consiste en revisar y modificar ciertos parámetros dentro del cliente de Steam. En el menú de preferencias, dentro de la sección Descargas, se recomienda seleccionar la región más cercana a la ubicación del usuario. La distancia entre el servidor de Steam y el ordenador puede influir considerablemente en la velocidad y la latencia del proceso.

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También se aconseja desactivar las opciones de limitar descargas mientras se retransmite o permitir descargas durante el juego. Estas funciones suelen restringir el ancho de banda o aumentar la latencia, lo que impacta negativamente en la experiencia de descarga. La opción Limitar ancho de banda debe estar configurada en “Sin límite” para que Steam pueda aprovechar toda la velocidad de internet disponible.

Borrar la caché de descarga en Steam soluciona problemas de lentitud y errores habituales. (Europa Press)

El menú de Descargas ofrece además la posibilidad de borrar la caché de descarga. Esta función ayuda a resolver problemas que afectan la velocidad. Adicionalmente, eliminar los archivos temporales y cookies del navegador integrado de Steam desde la pestaña Navegador Web puede agilizar la carga de la tienda y optimizar el rendimiento general durante el proceso.

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Considerar los horarios y los periodos de alta demanda en Steam

La saturación de los servidores de Steam es otro factor que puede afectar la velocidad de descarga. El propio cliente permite consultar las estadísticas de usuarios conectados y detectar los horarios de mayor tráfico. En España, la franja de mayor actividad suele ubicarse entre las 12:00 y las 23:00. Descargar juegos fuera de ese rango puede resultar más conveniente.

Durante los lanzamientos de títulos muy esperados, los servidores de Valve experimentan un aumento significativo de actividad. En esos casos, miles de usuarios intentan descargar el mismo contenido al mismo tiempo, lo que ralentiza la velocidad para todos. La recomendación es evitar iniciar descargas en esos periodos o, si es posible, optar por la descarga anticipada cuando esté disponible.

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Desactivar el Wi-Fi del router durante la descarga libera el ancho de banda para el ordenador principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitaciones propias de Steam

Aunque modificar configuraciones y aplicar los consejos anteriores puede acelerar la descarga de juegos, existen limitaciones propias de la plataforma. El proceso de descarga e instalación en paralelo, propio de Steam, almacena los datos en el disco duro de manera aleatoria.

Esto puede disminuir el rendimiento de las unidades de almacenamiento y generar un mayor desgaste, una situación que no puede modificarse desde el lado del usuario.

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A pesar de estas restricciones técnicas, la combinación de ajustes en el sistema operativo, la aplicación de Steam y el control sobre los dispositivos conectados puede traducirse en una notable mejora de la experiencia de descarga para los usuarios de la plataforma digital.