GTA 6 requerirá un gran espacio en disco: estas son las cifras estimadas para PS5 y Xbox Series

GTA 6 podría ocupar entre 100 y 200 GB en PS5 y Xbox Series, según estimaciones de la industria - (Rockstar Games)

La llegada de Grand Theft Auto VI está a punto de convertirse en el mayor evento del año para la industria del videojuego. Más allá de su precio y de las ediciones especiales, uno de los temas que más inquieta a los jugadores es el espacio de almacenamiento que necesitarán en sus consolas PS5 y Xbox Series X|S. Las primeras estimaciones apuntan a cifras nunca vistas, en línea con la ambición y escala del nuevo título de Rockstar.

Aunque la compañía aún no ha revelado el tamaño oficial del juego, la tendencia de los últimos lanzamientos y la evolución técnica de la saga permiten hacerse una idea clara: GTA 6 podría ocupar entre 100 y 200 GB, dependiendo de la versión y los contenidos adicionales incluidos desde el primer día.

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¿Cuánto espacio necesitará GTA 6 en PS5 y Xbox Series?

Cuánto espacio necesitará GTA 6, el problema de almacenamiento que ya inquieta a usuarios de PS5 y Xbox

El tamaño de los videojuegos ha ido creciendo con cada nueva generación, y los títulos de mundo abierto como GTA son los principales responsables de esta tendencia. Para ponerlo en contexto, la versión optimizada de GTA V para PS5 ocupa unos 86,8 GB, gracias a tecnologías de compresión más avanzadas. En PS4, sumando GTA Online y todas las actualizaciones, el juego podía superar los 100 GB con facilidad.

Sin embargo, GTA 6 representa un salto técnico mucho mayor. Se espera un mapa más extenso, mayor densidad de detalles, texturas en ultra alta definición y, posiblemente, el multijugador integrado desde el lanzamiento. Analistas de la industria calculan que el juego podría requerir, en su versión base, entre 100 y 130 GB. En el escenario más exigente, donde se incluyan audio sin compresión y contenido extra, no sería extraño ver cifras cercanas o superiores a los 150-200 GB.

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Juegos recientes como Red Dead Redemption 2 y Starfield ya superan los 100 GB de instalación, lo que coloca a GTA 6 en la misma línea de crecimiento y confirma la tendencia hacia títulos cada vez más pesados en consolas de última generación.

¿Por qué GTA 6 será tan grande?

El tamaño de GTA 6 se debe tanto a la ambición de Rockstar como a las exigencias técnicas de las consolas actuales. El juego aprovechará un hardware mucho más potente, lo que implica gráficos más detallados, mejores animaciones, mayor realismo y una experiencia de mundo abierto más inmersiva. Además, la decisión de lanzar el juego en formato digital o en caja sin disco físico, con código de descarga, permite superar las limitaciones de los Blu-ray tradicionales y facilitar la precarga antes del estreno.

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Mundo abierto más denso, texturas 4K y posible multijugador desde el inicio, las razones del tamaño de GTA 6 - (Rockstar Games)

El modelo modular y la compresión avanzada podrían ayudar a reducir el tamaño, pero la tendencia de la industria apunta a que los grandes lanzamientos seguirán ocupando cada vez más espacio. Los jugadores deberán estar preparados para liberar almacenamiento y gestionar sus bibliotecas a medida que la fecha de lanzamiento se acerque.

Precios, ediciones y preventa de Grand Theft Auto 6

Además del tamaño, Rockstar ha confirmado los precios oficiales para las ediciones estándar y Ultimate. En Estados Unidos, la edición estándar costará 79,99 dólares y la Ultimate Edition, 99,99 dólares. En Europa, los precios serán equivalentes en euros. En Latinoamérica, los valores estimados varían según el país y pueden estar sujetos a impuestos y comisiones bancarias locales.

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La preventa estará disponible desde el 25 de junio, permitiendo a los jugadores asegurar su copia y acceder a recompensas como el Pack Vintage de Vice City, que incluye contenidos exclusivos para el juego. La edición física de GTA 6 no incluirá disco, sino un código de descarga, marcando un cambio definitivo hacia el formato digital.

GTA 6 promete ser uno de los juegos más impactantes de la generación, no solo por su contenido, también por los desafíos técnicos que plantea. Si bien la cifra exacta de almacenamiento aún no es oficial, todo indica que los usuarios de PS5 y Xbox Series deberán prepararse para una instalación que podría situarse entre los 100 y los 200 GB. El tamaño del juego será una muestra más de la ambición de Rockstar y del futuro que espera a los videojuegos de mundo abierto en los próximos años.

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