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Prime Video revela el primer avance de ‘La Hipótesis del Amor’, una de las películas más buscadas en internet

El adelanto fue presentado en el Obsessed Fest y generó gran expectativa entre los usuarios

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La película está basada en la exitosa novela escrita por Ali Hazelwood, autora reconocida en la lista de bestsellers del New York Times. (Prime Video)

Prime Video presentó el primer avance de ‘La Hipótesis del Amor’, una de las producciones más esperadas de la temporada, durante el evento Obsessed Fest. La película, basada en la exitosa novela escrita por Ali Hazelwood, autora reconocida en la lista de bestsellers del New York Times, estará disponible a partir del 23 de septiembre en la plataforma de streaming, llegando a más de 240 países y territorios.

El relato de ‘La Hipótesis del Amor’ se centra en Olive (interpretada por Lili Reinhart), una candidata a doctorado que dedica su vida a la academia. El conflicto surge cuando Ahn (Rachel Marsh), su mejor amiga, se enamora de Jeremy (Nicholas Duvernay), quien fue el antiguo interés romántico de Olive.

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En un intento por convencer a Ahn de que su antiguo flechazo ha quedado atrás, Olive besa impulsivamente al profesor Adam Carlsen (Tom Bateman), conocido en la universidad por su carácter intimidante. A partir de ese momento, ambos establecen una relación ficticia con reglas y límites definidos, persiguiendo un acuerdo que beneficia a ambas partes.

La Hipótesis del Amor
Lili Reinhart protagoniza la historia como Olive, una estudiante de doctorado enfrentando dilemas amorosos. (Prime Video)

Con el paso del tiempo, la frontera entre lo real y lo imaginario se diluye, y Olive debe enfrentarse a una interrogante clave: si vale la pena asumir riesgos en nombre del amor. Esta premisa, que mezcla elementos románticos y reflexiones sobre la autenticidad, ha convertido a la novela en un fenómeno de ventas y ha generado grandes expectativas en torno a su adaptación cinematográfica.

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El reparto de ‘La Hipótesis del Amor’ reúne a Lili Reinhart, Tom Bateman, Rachel Marsh, Nicholas Duvernay, Jaboukie Young-White y Arty Froushan. La dirección está a cargo de Claire Scanlon, mientras que el guion fue adaptado por Sarah Rothschild y la producción estuvo en manos de Elizabeth Cantillon.

La unión de un equipo experimentado con una obra literaria de amplia popularidad ha incrementado el interés del público y la presencia de la película en búsquedas en internet.

La Hipótesis del Amor
El elenco incluye a Tom Bateman, Rachel Marsh, Nicholas Duvernay y otros actores destacados. (Prime Video)

Estreno global y catálogo internacional

Según la información oficial de Prime Video, ‘La Hipótesis del Amor’ formará parte de su catálogo internacional, que incluye tanto producciones originales como series y películas galardonadas.

Entre los títulos destacados se encuentran producciones originales de Colombia como “Betty la Fea: la Historia Continúa”, “Pimpinero: Sangre y Gasolina”, “Los Billis”, “LOL: Last One Laughing Colombia” y “Noticia de un Secuestro”, así como éxitos globales como “Fallout”, “Jefes de Estado”, “Reacher”, “The Boys” y “El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder”.

La plataforma ofrece la posibilidad de ver contenido en cualquier momento y lugar, ya sea en dispositivos móviles, Smart TVs o a través de proveedores como Claro, Tigo o Movistar. Las funciones de descarga para visualización sin conexión y la compatibilidad con múltiples dispositivos amplían el acceso a los usuarios.

El filme estará disponible globalmente en Prime Video desde el 23 de septiembre. (Europa Press)
El filme estará disponible globalmente en Prime Video desde el 23 de septiembre. (Europa Press)

Expectativa ante el estreno

El lanzamiento de ‘La Hipótesis del Amor’ se suma al interés creciente por las adaptaciones de novelas populares y refuerza la apuesta de Prime Video por ampliar su catálogo internacional. El avance presentado durante el Obsessed Fest ha consolidado a la película como una de las más buscadas en internet, a la espera de su estreno mundial el próximo 23 de septiembre.

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