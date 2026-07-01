El homenaje de Los Twist a Daniel Melingo, la banda que fundó y marcó los ‘80

El homenaje de Los Twist a Melingo

Daniel Melingo, cofundador de Los Twist y una de las figuras más singulares del rock y el tango argentinos, murió este martes en su departamento de la calle Estomba, Villa Ortuzar. Tenía 68 años. Fue su hijo quien lo encontró sin vida. El músico atravesaba una enfermedad respiratoria que lo había llevado a recibir cuidados paliativos en su domicilio.

Bastó que se conociera la triste noticia, para que músicos, colegas, admiradores y amigos, lo homenajearan desde las redes. Así, Fito Páez, Fabiana Cantilo, Katja Alemann, Leo García y Richard coleman, hicieron saber su cariño y reconocimiento.

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En ese sentido, no podía faltar un tributo -al margen del de Fabi Cantilo- de Los Twist, banda clave en su trayectoria, quienes también hicieron público un emotivo posteo.

El homenaje de Los Twist a Melingo

“Porque se tienen que llevar a los buenos 🥲, Qepd maestro✨ me quedo con el recuerdo que una vez escuchaste una versión qe hice de en el bowling, y de verte con los Twist en los años dorados🙌🏼 no llegue a conocerte en persona pero si llegaste igual a ser parte de mi vida, gracias por la música, linyera del espacio quien puso el bomp", escribió uno de los tantos fans de la banda, despidiendo a Melingo.

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Los Twist nacieron en 1982 de la unión entre Pipo Cipolatti y Daniel Melingo y terminaron convertidos en una de las bandas que mejor representaron la música divertida del rock argentino de comienzos de los años 80, un movimiento que reactivó la escena local con humor, baile y una recuperación de sonidos de las décadas del 50 y 60. Ese recorrido quedó marcado por el éxito de La dicha en movimiento, por cambios de formación, por una ruptura en 1985 y por un regreso en 1988.

La portada de "La dicha en movimiento", N°15 en la lista de la revista Rolling Stone sobre los 100 mejores discos del rock nacional

El punto más alto de su discografía llegó con un álbum que vendió más de 120.000 copias pocos meses después de su lanzamiento. En 2007, según Rolling Stone Argentina, La dicha en movimiento quedó en el puesto 15º entre los 100 mejores discos del rock argentino.

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“La dicha... sigue siendo una pieza central del rock argentino porque unió humor, crítica y una estética renovadora en la transición entre la última dictadura militar y la recuperación democrática", explicaba Melingo sobre su valoración del debut de la banda.

Melingo también señaló que una de las diferencias de La dicha en movimiento frente a los discos posteriores de la banda fue la combinación de repertorio e intérpretes. Dijo que en ese álbum podían encontrarse entrelíneas sugerentes, mientras que en Cachetazo al vicio y La máquina del tiempo el lenguaje se volvió más directo y menos encriptado.

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25 Estrellas de Oro, de Los Twist, en vivo en el Marabú en 1983

La banda fue uno de los ejemplos más nítidos de ese nuevo rock local de inicios de los ’80 por una combinación precisa: letras humorísticas e irónicas, melodías bailables y un espíritu revivalista que rescató el rock and roll primitivo, el rockabilly, el twist y el ska. Por ese perfil también pasaron músicos que luego tendrían trayectorias propias, como Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu y Polo Corbella.

Los Twist: en un extremo, Fabi Cantilo, en el otro, Pipo Cipolatti y Daniel Melingo

Los comienzos

Los Twist se formaron el 30 de marzo de 1982 a partir de una propuesta de Melingo, que entonces era saxofonista de Los Abuelos de la Nada. Se sumó Cipolatti como cantante y guitarrista, y poco después Melingo convocó a Cantilo para ocupar la voz femenina del grupo.

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Durante ese año tocaron en distintos espacios de la Ciudad de Buenos Aires junto a otros nombres del nuevo rock local como Sumo, Virus y Soda Stereo. Esa inserción temprana en la escena los ubicó entre las bandas que empujaban la renovación del rock nacional.

En 1983, Charly García los convocó para producir su primer disco, La dicha en movimiento. El álbum incluyó canciones como “Cleopatra, la Reina del Twist”, “Ritmo colocado”, “S. O. S. sos una rica banana” y “Pensé que se trataba de cieguitos”.

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Charly García describió así el proceso de grabación: “En tres días hicimos todo. Les pedí que tocaran todo el repertorio de corrido, un tema atrás del otro. Una vez que terminaron, les dije ‘váyanse’. Ahí lo mezclé, llamé a los que hacían falta. Yo puse un tecladito, alguna viola. Fabi cantó divina. Les censuré un par de cosas: en el último tema metían algo de chilenos, judíos. Eran medio heavies, por eso lo saqué”.

La canción “Pensé que se trataba de cieguitos” terminó convertida en uno de los temas más reconocidos del rock en español. Fue ubicada en el puesto 56° del ranking de los 100 mejores temas del rock argentino elaborado por Rolling Stone Argentina y MTV en 2002, en el 44° de una lista similar de Rock.com.ar en 2007 y en el 140° de las 500 mejores canciones iberoamericanas de rock publicado por la revista estadounidense Al Borde en 2006.

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El segundo disco incorporó tango, tecnología y nuevos músicos

Durante 1985 la banda volvió a modificarse. Se retiraron El Gonzo Palacios y Cano, el bajo pasó a Camilo Iezzi, ingresó Pablo Guadalupe en batería y Hilda Lizarazu reemplazó a Cantilo, que dejó el grupo después del primer disco para iniciar su carrera solista.

Poco después se incorporó el teclista Alfie Martins y con esa formación grabaron a fin de año La Máquina del Tiempo en los estudios Moebio, en Buenos Aires. El trabajo sumó por primera vez máquinas de ritmo, secuenciadores, una orquesta de cámara y una variedad de efectos de audio.

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Ese álbum marcó un punto de inflexión en la historia de Los Twist por varios motivos. Incluyó el tango “Esta es mi presentación”, con letra de Orlando Silva escrita en la década de 1950, cuando Bill Haley visitó la Argentina, y fue la primera vez que un grupo de rock argentino incorporó una composición de ese género.

La grabación de ese tema contó con Fernando Suárez Paz en violín, Néstor Marconi en bandoneón y Carlos Villavicencio en tambor, guitarra y arreglos, además del dúo Melingo-Cipolatti. El disco también reunió colaboraciones de Andrés Calamaro, Gustavo Santaolalla, Miguel Zavaleta y otra vez Charly García.

Primavera alfonsinista, Los Twist tocando en La esquina del sol

Lanzado en 1985, La Máquina del Tiempo llevó a “El Twist de Luis” a los primeros puestos de los rankings en pocas semanas. También tuvieron difusión radial “La Cueva de Alí” y “La Balada de Tony & Douglas”, una canción que remite a la serie de los años 60 El Túnel del Tiempo.

El cierre del disco quedó en manos de “Himno óptico”, interpretado por la ficticia “Ray Milland Band”, en un homenaje sarcástico al actor galés. Cipolatti contó además que le enviaron el álbum a Frank Zappa para que lo escuchara.

Nuevos rumbos: a España

Aunque la banda siguió tocando durante ese año, la situación económica del país afectó a su compañía discográfica hasta llevarla a la quiebra. En medio de esa incertidumbre, Daniel Melingo decidió viajar a España para sumarse a Los Toreros Muertos y Los Twist se disolvieron por primera vez.

El regreso llegó después de un período de inactividad. En 1988 volvieron Cipolatti, Cantilo, Melingo, Tito Losavio y Camilo Iezzi.

La reunión se concretó el 24 de diciembre con un concierto en un teatro de la Ciudad de Buenos Aires. Después de esa presentación, los recitales se multiplicaron en discotecas de todo el país y en varios de ellos participó la cantante Mavi Díaz, integrante de Viuda e Hijas de Roque Enroll.