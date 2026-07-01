Honduras: Alcaldía capitalina apoyará el envío de ayuda humanitaria recolectada para Venezuela

La Alcaldía apoyará el traslado de ayuda hacia Venezuela. (FOTO: Infobae)

La Alcaldía del Distrito Central confirmó que colaborará con el traslado de las donaciones recolectadas en Honduras para los damnificados por los recientes terremotos registrados en Venezuela, como parte de una iniciativa impulsada por la comunidad venezolana residente en el país.

El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, informó que la municipalidad pondrá a disposición recursos logísticos para facilitar el transporte de la ayuda humanitaria hacia territorio venezolano.

Según explicó el edil, durante el fin de semana sostuvo conversaciones con representantes de la comunidad venezolana para coordinar el apoyo que brindará la comuna capitalina.

“Ha ofrecido el apoyo para los hermanos venezolanos. Me comuniqué con la comunidad venezolana el fin de semana y nos ofrecimos a nosotros transportar lo que se recoja”, manifestó Zelaya.

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La iniciativa surge en medio de una amplia campaña de recolección de alimentos, medicinas, ropa y otros insumos destinados a las familias afectadas por los terremotos que recientemente golpearon varias regiones venezolanas.

<b>Apoyo logístico para el traslado</b>

El alcalde indicó que la municipalidad se encuentra preparada para colaborar con el traslado de la ayuda hacia el punto que determinen los organizadores de la campaña.

“Nos pusimos a la orden de ellos para transportar lo que necesiten, a donde nos digan, si es a Miami, a Miami; si es a El Salvador, a El Salvador; y si es a Puerto Cabello, en Venezuela”, señaló.

Juan Diego Zelaya anunció apoyo logístico para las donaciones. (FOTO: El Heraldo)

Asimismo, reveló que ya existe un contenedor disponible para realizar el envío una vez que se completen las coordinaciones necesarias.

La Alcaldía del Distrito Central trabaja junto con los organizadores de la jornada para definir la logística y el destino final de la ayuda recolectada.

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<b>Solidaridad de los hondureños</b>

Zelaya destacó la respuesta de los capitalinos, quienes han contribuido con donaciones durante los últimos días.

“Están recogiendo mucho y hay que agradecerle a todos los hondureños capitalinos que han estado en contacto poniendo de su parte”, expresó.

El edil señaló que la solidaridad demostrada por la población refleja el compromiso humanitario de los hondureños ante situaciones de emergencia que afectan a otros países.

Las autoridades municipales consideran que este tipo de iniciativas fortalecen los lazos de hermandad entre ambas naciones.

Los recientes terremotos en Venezuela han dejado cientos de fallecidos, miles de heridos y severos daños en varias ciudades del país. (FOTO: Proceso Digital)

<b>Llamado a la prevención</b>

Durante sus declaraciones, el alcalde también se refirió a la capacidad de las ciudades para enfrentar desastres naturales.

A su criterio, ninguna ciudad se encuentra completamente preparada para enfrentar una emergencia de gran magnitud como la ocurrida en Venezuela.

“Yo creo que ninguna ciudad está lista para enfrentar eso que ocurrió en Venezuela”, manifestó.

El funcionario agregó que Tegucigalpa también presenta condiciones de vulnerabilidad ante fenómenos naturales, por lo que insistió en la importancia de la prevención y la preparación.

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“Lo importante es estar atentos para prevenir y salvaguardar la vida humana. La solidaridad está por encima de cualquier ideología”, afirmó.

Hondureños y venezolanos participan en la recolección. (FOTO: HRN)

<b>Campaña continúa activa</b>

La jornada de recolección de ayuda continúa desarrollándose en la capital hondureña bajo la coordinación de la comunidad venezolana.

La coordinadora de la iniciativa, Aileen Gómez, destacó el respaldo recibido tanto por venezolanos como por hondureños que se han sumado a la campaña.

“Represento no solamente a todas las comunidades de venezolanos en Honduras, sino también a la comunidad hondureña que está desesperada por ayudar a mis hermanos venezolanos”, expresó.

Los organizadores esperan continuar recibiendo donaciones durante los próximos días mientras avanzan las coordinaciones para concretar el envío de la ayuda humanitaria.

La campaña se desarrolla en medio de las labores de recuperación que continúan en Venezuela tras los terremotos que dejaron cientos de víctimas y miles de afectados.

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