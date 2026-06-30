Qué alerta de sismos puedes activar si tu celular es Android o iPhone

Configurar correctamente las notificaciones puede marcar la diferencia en una emergencia sísmica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sismos ocurren sin previo aviso, pero la tecnología actual puede darte esos valiosos segundos de ventaja que marcan la diferencia entre el pánico y la prevención. Si llevas un teléfono inteligente en el bolsillo, ya tienes una herramienta de supervivencia potencial.

Sin embargo, la forma en que tu celular detecta y te avisa de un temblor cambia por completo si su sistema operativo es Android o es iOS (iPhone). Mientras Google apuesta por una red global interconectada, Apple confía en la infraestructura gubernamental.

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A continuación, te explicamos cómo activar las alertas en cada sistema operativo para que tu teléfono no se quede callado cuando más lo necesitas.

Android usa una red global de teléfonos para detectar y avisar sobre sismos incluso segundos antes de que sientas el movimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Android

Google desarrolló el Android Earthquake Alerts System (Sistema de Alertas de Terremotos de Android), una de las redes de detección más grandes del mundo.

A diferencia de otros sistemas, Android no solo replica los avisos del gobierno, sino que crea su propia red de datos. Utiliza los acelerómetros internos de millones de teléfonos para detectar el inicio de un temblor. Si miles de dispositivos en una misma zona vibran al unísono, los servidores de Google calculan el epicentro y envían una alerta masiva segundos antes de que la onda sísmica llegue a tu ubicación. Mientras más lejos estés del epicentro, el aviso llegará con más tiempo de anticipación.

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Pasos para activarla en Android:

Abre la aplicación de Ajustes o Configuración. Desliza hacia abajo y selecciona Seguridad y emergencia. Toca en Alertas de terremotos (o Alertas de sismos). Activa el interruptor principal.

Para que este sistema funcione, tu teléfono debe tener la Ubicación (GPS) siempre encendida y estar conectado a internet (datos móviles o Wi-Fi). Evita usar el “Modo de ahorro de energía extremo”, ya que desactiva estas funciones en segundo plano.

El sistema de Google requiere activar ubicación, conexión a internet y mantener las alertas de sismos encendidas. (Captura Google)

iPhone

Apple maneja una filosofía distinta. Por estrictas políticas de privacidad y gestión de batería, iOS no permite que se utilicen los sensores de tu iPhone para crear una red comunitaria como la de Google. En su lugar, Apple confía en los sistemas de emergencia oficiales de cada país a través de dos vías:

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Alertas Gubernamentales

Es el método más efectivo en iPhone. Utiliza una tecnología de difusión que envía una señal directa desde las antenas de telefonía a tu pantalla, saltándose el tráfico de red normal, lo que permite que funcione incluso si no tienes una conexión a internet activa. Sonará con un ruido estridente y una vibración única, incluso si tienes el teléfono en silencio o en modo “No molestar”.

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Cómo activarla: Ve a Configuración > Notificaciones. Desliza hasta el fondo de la pantalla donde encontrarás la sección Alertas gubernamentales. Asegúrate de activar todas las casillas disponibles (Alertas de emergencia, Alertas extremas o Conciencia local, según tu país).

Notificaciones de la App Clima

En las actualizaciones de iOS, Apple integró avisos de fenómenos meteorológicos y geológicos graves directamente en su aplicación nativa de Clima.

La app Clima notifica sobre eventos meteorológicos graves en la ubicación del usuario o en cualquier lugar guardado. (Apple)

Cómo activarla: Abre la app Clima > Toca el icono de las tres líneas abajo a la derecha > Presiona los tres puntos arriba a la derecha > Selecciona Notificaciones y activa las alertas para tu ubicación actual.

El plan B: aplicaciones de terceros

Si consideras que las opciones nativas de tu sistema operativo se quedan cortas o vives en una zona de alta actividad sísmica, siempre puedes recurrir a aplicaciones especializadas disponibles en la Google Play Store y App Store:

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Sismo Detector: Es la alternativa perfecta para iPhone, ya que replica el modelo de Android usando los teléfonos de otros usuarios de la app para detectar sismos en tiempo real.

SkyAlert: Si resides en México, esta aplicación es indispensable debido a su enorme red de sensores privados distribuidos por las zonas de mayor riesgo del país.

My Earthquake Alerts: Ideal si lo que buscas es un mapa limpio, global y notificaciones rápidas de sismos en cualquier parte del mundo.