Sismo en México de magnitud 6.1: cómo activar el celular Android para la alerta de Google

Un sismo de magnitud 6.1 en México se reportó este martes 30 de junio de 2026. (Composición Infobae: Google)

Un sismo de magnitud 6.1 se registró el 30 de junio de 2026 en el Golfo de California, a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa, con epicentro en las coordenadas 24.71° latitud norte y 109.13° longitud oeste, y una profundidad de 5 kilómetros, según el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de México.

Frente a este tipo de eventos, la tecnología y los sistemas de alerta temprana se vuelven herramientas clave. En particular, los usuarios de teléfonos Android cuentan con una función desarrollada por Google que permite recibir avisos automáticos segundos antes o durante un temblor, sumando una capa de prevención que puede ayudar a reducir riesgos.

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Cómo funciona la alerta sísmica de Google en Android

El sistema de alertas sísmicas que implementa Google se basa en el aprovechamiento de los sensores integrados en los celulares Android. A través del Android Earthquake Alerts System, millones de teléfonos se transforman en una red global de detección de terremotos.

Es esencial tener activada la ubicación, permitir las notificaciones de emergencia y mantener una conexión a internet o red móvil. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / Google)

Este sistema utiliza los acelerómetros de los dispositivos para captar vibraciones asociadas a movimientos telúricos. Cada teléfono actúa como un pequeño sismógrafo, detectando vibraciones que normalmente sirven para identificar el giro de pantalla o movimientos bruscos del aparato.

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Cuando varios celulares en una misma zona perciben vibraciones similares, el sistema central de Google recopila y analiza la información. Si confirma que se trata de un sismo real, envía notificaciones automáticas a los usuarios que se encuentran en las cercanías del epicentro.

Estas alertas pueden variar según la magnitud y la distancia del usuario respecto al foco del temblor, desde simples avisos hasta advertencias críticas a pantalla completa en casos de mayor intensidad.

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Las alertas pueden ser informativas o críticas según la magnitud del terremoto. (Captura Google)

El sistema no tiene la capacidad de predecir terremotos, pero puede ofrecer una ventana de tiempo de algunos segundos antes de que las ondas más fuertes lleguen a la superficie. Este margen es aprovechado para buscar refugio o realizar acciones básicas de protección, haciendo del aviso una herramienta adicional de seguridad en zonas sísmicas.

Pasos para activar la alerta de terremotos en teléfonos Android

Para recibir estas notificaciones, es necesario activar la función de alertas de terremotos en el menú de configuración del dispositivo Android. El proceso es rápido y sencillo, y puede completarse en menos de un minuto siempre que el teléfono esté actualizado y cuente con los servicios de Google habilitados.

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Primero, se debe ingresar a la aplicación de configuración del teléfono. Luego, se localiza la opción “Seguridad y emergencia”, donde se agrupan las herramientas de alertas y emergencias. Dentro de este menú, se encuentra la función específica de “Alertas de terremotos”, la cual debe activarse para comenzar a recibir notificaciones automáticas en caso de actividad sísmica relevante.

Un sismo de magnitud 6.1 se registró el 30 de junio de 2026 en el Golfo de California, a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ciertos modelos de Android, la ruta dentro del menú puede variar. Si la opción no aparece directamente, se puede acceder a través de “Ubicación”, luego seleccionar “Avanzada” y activar la función correspondiente. Una vez realizado este ajuste, el teléfono se integra de inmediato a la red de detección y alerta administrada por Google.

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Este sistema se revela especialmente útil en áreas donde las redes sísmicas convencionales son limitadas o inexistentes. Tras recientes eventos sísmicos en América Latina, muchos usuarios reportaron haber recibido avisos automáticos en sus teléfonos antes de sentir el movimiento, lo que demuestra la utilidad práctica de la función.

Qué hacer si no tienes un teléfono Android

Las personas que no cuentan con un dispositivo Android también pueden acceder a información sobre sismos en tiempo real. Google ofrece la posibilidad de consultar detalles recientes sobre actividad sísmica mediante su buscador, ingresando términos como “temblor” o “terremoto”.

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Cuando un grupo de teléfonos detecta un sismo, envían la señal a los servidores de Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al hacerlo, se muestran datos actualizados sobre la magnitud, localización y hora del evento, además de mapas y recomendaciones de seguridad en algunos casos.

Esta alternativa resulta práctica para usuarios de otras plataformas o para quienes buscan información adicional luego de un evento sísmico. Las recomendaciones básicas de seguridad, como alejarse de ventanas, buscar refugio bajo estructuras resistentes y mantenerse informado hasta que pase el peligro, siguen siendo válidas para cualquier usuario, independientemente del sistema operativo de su teléfono.

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Requisitos y recomendaciones para recibir alertas sísmicas en Android

Para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de alertas, Google recomienda mantener actualizado el sistema operativo Android y los servicios asociados al dispositivo.

Google ofrece la posibilidad de consultar detalles recientes sobre actividad sísmica mediante su buscador, ingresando términos como “temblor” o “terremoto”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es fundamental que la ubicación y las notificaciones de emergencia estén activadas, así como contar con acceso a internet o a una red móvil. Si el teléfono tiene activado un modo agresivo de ahorro de energía, algunas alertas podrían llegar con demora o no emitirse.

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La participación de cada usuario de Android en esta red global de detección convierte a los dispositivos en una herramienta colectiva de protección. Recibir una alerta a tiempo puede permitir tomar medidas que reduzcan el riesgo personal durante un sismo.

Este modelo de alerta, que se basa en la cooperación de millones de celulares, representa una nueva vía de prevención en regiones sísmicas, donde la inmediatez de la información puede marcar la diferencia ante la llegada de un temblor fuerte.