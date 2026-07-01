Guido Sandleris advirtió sobre el riesgo electoral: “La política puede impactar mucho en la economía en 2027″

Guido Sandleris Ex Titular Del BCRA en Infobae en Vivo

El ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Guido Sandleris, analizó en Infobae al Regreso la situación económica actual bajo el gobierno de Javier Milei y anticipó posibles escenarios de cara a las presidenciales de 2027. Bajo su perspectiva, el país presenta fundamentos económicos más sólidos que en 2023, aunque persiste un contexto “ambiguo” sobre la percepción de bienestar de la población.

En su repaso, Sandleris remarcó que los gobiernos donde las variables clave de la economía y el bienestar van en direcciones opuestas resultan más difíciles de analizar. “Con Cristina Kirchner, los fundamentals se deterioraban, pero la gente no lo sentía. En el gobierno de Macri, mejoraban los fundamentals pero la gente no lo sentía en términos de bienestar porque la economía no creció y la inflación subía. El gobierno de Alberto Fernández fue más fácil de analizar: todo empeoraba”, sentenció.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista, distinguió entre la mejora de los indicadores macroeconómicos y la percepción social: “Tenemos una respuesta contundente en cuanto a los fundamentals y un poco más ambigua en términos de bienestar”. Señaló que, a diferencia de otros periodos, hoy la economía argentina muestra bases más firmes para avanzar hacia un crecimiento sostenido y una inflación de un dígito, pero el impacto en la vida cotidiana resulta desigual.

El economista explicó que, si bien los números de pobreza descendieron debido a la baja de la inflación y a una política social que calificó de “cuidadosa”, persiste un grupo de la población para el cual el salario no alcanza o la falta de empleo se mantiene como una preocupación central. “Si bien hay un grupo que está mejor, sobre todo en los grandes centros urbanos, sectores que emplean mucha mano de obra han caído hasta ahora: construcción, industria, comercio”, explicó. A su juicio, los rubros que más empujan la economía actualmente demandan menos trabajadores.

PUBLICIDAD

Guido Sandleris fue el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) entre septiembre de 2018 y diciembre de 2019. (Luciano González)

La relación entre expectativas y resultados económicos también fue parte del diagnóstico de Sandleris. Recordó el shock en los mercados luego de las elecciones primarias de 2019 y describió cómo la inminencia del regreso del kirchnerismo “fue devastadora para el precio de los activos financieros”.

Al mismo tiempo, alertó que el año próximo “la política puede impactar mucho en la economía”, sobre todo si se da una contienda pareja entre los candidatos del oficialismo y la oposición. A modo de ejemplo, ilustró: “una elección hipotética pareja entre Milei y Kicillof generaría ruido político y temor en inversores. Lo vimos el año pasado en una elección de medio término, mucho menos relevante”.

PUBLICIDAD

El ex titular del BCRA subrayó que la administración de Milei deberá construir las condiciones para evitar la volatilidad de 2025, cuando la dolarización de carteras resultó “brutal” tras los resultados electorales. “Todo eso debería ayudar a que el año que viene no pase lo que pasó el año pasado o en 2019 con Macri”, agregó en diálogo con Infobae En Vivo.

A la hora de analizar el desempeño económico del oficialismo, el analista económico subrayó que en materia fiscal “fueron recontra ortodoxos”. “No pensé que se podía hacer un ajuste de la magnitud y a la velocidad a la que lo hicieron. Es uno de los grandes logros y el legado del Gobierno va a estar basado en eso”, opinó.

PUBLICIDAD

Según su visión, en el frente cambiario las autoridades sorprendieron por su pragmatismo y heterodoxia, aprendiendo de errores previos y postergando la eliminación del cepo cambiario. “Esperaron para sacar el cepo, lo que fue una sorpresa y una medida acertada. Me gusta una economía sin cepo, pero pensar cómo va a ser la dinámica es muy valioso”, consideró.

Sobre la política monetaria, Sandleris explicó que el Banco Central adoptó una postura flexible: “Pusieron una referencia de tasa de interés, después agregados monetarios. Ahora no está del todo claro cuál es el objetivo del Banco Central. Eso trae beneficios y costos. El beneficio es que te permite reaccionar más rápido en un clima de mayor incertidumbre. ¿El costo? Menos previsibilidad”.

PUBLICIDAD

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.