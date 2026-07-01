El Salvador

El equipo de El Salvador mantiene la búsqueda en Venezuela y rescata a siete sobrevivientes

A seis días de los sismos del 24 de junio, la misión USAR sigue trabajando entre estructuras colapsadas en La Guaira, aun después de superar las primeras 72 horas consideradas clave para hallazgos con vida

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A seis días de los terremotos del 24 de junio, el contingente de El Salvador desplegado en Venezuela mantiene la búsqueda entre edificios colapsados y ya rescató con vida a siete personas, una operación que continúa pese a que el plazo de las primeras 72 horas, considerado el más crítico para hallar sobrevivientes bajo escombros, ya fue superado.

La dimensión del desastre en La Guaira explica la continuidad del operativo. El Gobierno venezolano informó que 774 edificios colapsaron y que 189 quedaron completamente destruidos, mientras que, de acuerdo con cifras de la ONU, habría unos 50.000 desaparecidos.

Roberto Giovanni Cortez Campos, jefe de la misión humanitaria de El Salvador en Venezuela, reportó el balance de sobrevivientes localizados por el equipo salvadoreño. El grupo está integrado por 300 rescatistas, paramédicos y binomios caninos, y trabaja sin interrupciones con turnos de 12 horas.

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El contingente de El Salvador en Venezuela mantiene la búsqueda de sobrevivientes seis días después de los terremotos del 24 de junio y ya rescató con vida a siete personas. (Cortesía de Presidencia)
El contingente de El Salvador en Venezuela mantiene la búsqueda de sobrevivientes seis días después de los terremotos del 24 de junio y ya rescató con vida a siete personas. (Cortesía de Presidencia)

Antes de entrar en una estructura dañada, los equipos siguen un protocolo para detectar señales de vida. Hacen llamados, ordenan silencio total, usan caninos y verifican si desde los escombros llegan ruidos, golpes o respuestas.

El contingente salvadoreño opera en Caraballeda y Catia La Mar con tecnología de rescate

El grupo USAR El Salvador instaló su campamento principal y sus zonas de acción en municipios especialmente golpeados, como Caraballeda y Catia La Mar. Para reforzar la búsqueda, los rescatistas utilizan cámaras térmicas, sensores acústicos y tecnología de video.

Entre las extracciones reportadas figura la de Belkys Josefina Barreto, de 60 años, quien fue hallada tras pasar 86 horas soterrada. También fue rescatada Camila Sofía Medina Rivas, de 15 años.

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En La Guaira, la destrucción dejó edificios reducidos a polvo y otros todavía inclinados. Los servicios de emergencia siguen trabajando día y noche en medio de estructuras inestables y con familias que esperan noticias de sus allegados.

El equipo de El Salvador reportó rescates en Caraballeda y Catia La Mar con cámaras térmicas y sensores acústicos, seis días después del sismo. (Cortesía de presidencia)
El equipo de El Salvador reportó rescates en Caraballeda y Catia La Mar con cámaras térmicas y sensores acústicos, seis días después del sismo. (Cortesía de presidencia)

Una mujer venezolana agradeció la asistencia recibida y dijo: “Muy agradecida en verdad de la ayuda que estamos recibiendo del presidente de El Salvador y de todo su pueblo que están acá brindándonos el apoyo, brindándonos la atención médica que tanto requerimos todos nosotros y sobre todo la comprensión que tienen hacia nosotros por estas circunstancias. De verdad que mil gracias y que Dios lo bendiga”.

José Velásquez, otro de los afectados, describió el colapso de la capacidad de respuesta local y afirmó: “Quisiera agradecer mucho la ayuda que nos están dando, no nos damos abasto. Yo soy aquí de Venezuela y no nos damos abasto con toda la problemática. Así que querría agradecer realmente toda la ayuda, especialmente al presidente Salvador, que nos está brindando mucha ayuda realmente, entre maquinaria, equipo personal, todo. Realmente muchísimas gracias”.

Velásquez añadió: “La experiencia ha sido dura, traumática, no es algo que uno puede decir: estoy preparado para esto, me he estado preparando, porque nadie se prepara para una situación así. Así que muchas gracias”.

El Salvador también distribuye alimentos, agua e insumos médicos en hospitales venezolanos

Según un comunicado de la Presidencia de El Salvador, la delegación también sostiene una operación paralela de asistencia humanitaria con distribución de alimentos, medicamentos e insumos médicos hospitalarios. Esa respuesta se coordinó tras la emergencia sísmica que afectó principalmente al estado de La Guaira.

De las 50 toneladas de ayuda enviadas por la delegación salvadoreña, se priorizó el abastecimiento de recursos críticos para hospitales que atienden a los damnificados. El cargamento incluye material de curación, soluciones intravenosas, fármacos de soporte vital y analgésicos de alta complejidad para estabilizar a pacientes extraídos de zonas con colapso de infraestructuras.

Además del trabajo de búsqueda, la delegación entregó 50 toneladas de alimentos, agua, medicamentos e insumos médicos en centros de salud que atienden a personas afectadas por la emergencia sísmica. (Cortesía: Presidencia de la república)
Además del trabajo de búsqueda, la delegación entregó 50 toneladas de alimentos, agua, medicamentos e insumos médicos en centros de salud que atienden a personas afectadas por la emergencia sísmica. (Cortesía: Presidencia de la república)

La ayuda fue entregada directamente en el Hospital General Dr. José María Vargas, el Hospital Dr. Rafael Medina Giménez y la Clínica Padre Machado, en Montalbán. De forma simultánea, equipos civiles y militares salvadoreños habilitaron puntos de distribución de alimentos no perecederos y agua potable en sectores comerciales y residenciales vulnerables.

Entre los suministros de primera necesidad se incluyeron pañales para adultos y niños, leche en sobre, analgésicos en jarabe, antialérgicos en jarabe y vitaminas en jarabe. El comunicado de la Presidencia de El Salvador indicó que las entregas se realizan bajo protocolos técnicos de logística humanitaria y en coordinación con los cuerpos de socorro locales para sostener de manera ininterrumpida las operaciones de suministro y soporte médico.

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