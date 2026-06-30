Rodrigo Tapari reveló que la pareja de su músico despertó y fue trasladada a sala intermedia

Rodrigo Tapari informó que Camila Martínez despertó y fue trasladada a sala intermedia tras el accidente en Panamericana

Rodrigo Tapari compartió este martes una noticia que su entorno esperaba con angustia desde hace días: Camila Martínez, la pareja de su trombonista Juan Manuel Toloza, despertó y fue trasladada a sala intermedia. La actualización llegó a través de las redes sociales del cantante, donde desde el primer momento eligió acompañar a la familia del músico con palabras de fe y pedidos de oración colectiva.

“Después de todo este tiempo de oración queremos comunicarles que Camila despertó y fue trasladada a sala intermedia. Aún debe someterse a un tratamiento intenso pero gracias a Dios pudimos ver su obrar en ella ante un panorama desalentador. A pesar del momento difícil sabemos que esta noticia es una esperanza para comenzar de nuevo”, escribió Tapari en su cuenta de Instagram.

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El texto cerró con una cita del Evangelio de San Marcos 9:23 —“Si puedes creer, al que cree todo le es posible”— y con un pedido para que la comunidad continúe acompañando: “Muchas gracias a todos por sus oraciones, sigamos orando para que Dios haga la obra completa”. En el mismo posteo, el cantante también habló del presente de la banda: “Vamos a tomarnos unos días de descanso, y volveremos al ruedo pronto para seguir compartiendo de nuestra música junto a ustedes. Los amamos”.

Rodrigo Tapari junto a Juan Manuel Toloza, el trombonista de su banda que protagonizó un accidente fatal en la Panamericana

El accidente que desencadenó todo ocurrió en la madrugada del viernes 19 de junio, pasadas las 06:00, en el kilómetro 31 de la Panamericana, mano a la Ciudad de Buenos Aires, antes del empalme con la ruta 197. Toloza, de 27 años, viajaba junto a Camila Martínez, también de 27, y la hija de ambos, Ainhoa, de dos años, cuando el Volkswagen Gol negro en el que circulaban sufrió un desperfecto mecánico y quedó detenido en el segundo carril rápido con las balizas encendidas. Minutos después, una Renault Captur conducida por Gustavo Ariel González Zapata, de 49 años, con domicilio en Escobar, embistió al Gol prácticamente sin reducir velocidad. Las imágenes de una cámara de seguridad captaron el momento del impacto.

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Ainhoa murió en el lugar. Camila fue trasladada al Hospital de Pablo Nogués con lesiones graves: fractura de pelvis y compromiso vascular, aunque ingresó consciente. Toloza y González Zapata fueron derivados al Hospital de Pacheco con lesiones leves.

La noticia del accidente sacudió al entorno de Tapari el sábado por la mañana. El cantante suspendió todos los shows que tenía programados para ese día y, días después, tomó sus redes para hablar por primera vez. “Queremos agradecer a cada uno de ustedes por sus oraciones y palabras de aliento. Fueron días difíciles. Nunca vamos a entender por qué tenemos que pasar momentos de tanto dolor“, escribió en aquel primer mensaje. En ese mismo posteo confirmó que Ainhoa ya había sido sepultada: “Ayer despedimos a Ainhoa con profundo dolor”, y pidió que el acompañamiento continuara: “Les pedimos que nos sigan acompañando en oración por Juan; por Camila, ella sigue luchando por su vida”.

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Rodrigo Tapari suspendió sus shows, confirmó la sepultura de Ainhoa y anunció unos días de descanso para la banda antes de retomar la actividad

Los posteos que siguieron fueron oraciones textuales dirigidas a la recuperación de Camila. “Te imploramos por la vida de Camila Martínez, que vos puedas reconstruir cada órgano, cada hueso, cada célula de su cuerpo que esté comprometida”, escribió Tapari en uno de ellos, en un tono que combinó la desesperación del entorno con la fe que el cantante profesa públicamente desde hace años. “Creemos en un Dios de imposibles, que puede cambiar cualquier diagnóstico médico, pero nos sometemos a la voluntad de Dios”, cerró en otro de los textos.

La actualización de este martes llega entonces como el primer parte médico alentador desde el accidente. Camila aún enfrenta un tratamiento intenso y su recuperación es un proceso que llevará tiempo, pero el traslado a sala intermedia representa un paso adelante respecto del cuadro grave con el que ingresó al hospital hace casi dos semanas. Tapari y su banda, según anunció el propio cantante, tomarán unos días de descanso antes de retomar la actividad.

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