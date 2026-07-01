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Graciela Alfano sorprendió al revelar que se siente atraída por un streamer 43 años más joven: “Me gustó”

Durante un juego en un programa de streaming, la exvedette reaccionó al ver la foto de un influencer y explicó, entre risas, por qué prefiere parejas con otra energía

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Graciela Alfano reveló que se siente atraída por un joven influencer

Graciela Alfano sorprendió con una confesión sobre sus gustos personales durante su participación en un programa de streraming. Todo sucedió cuando la exvedette se sometió a una dinámica en la que debía opinar sobre distintos influencers y creadores de contenido jóvenes, a partir de una serie de fotografías que le mostraron en el estudio.

Al ver la imagen de Mathias Vasile, más conocido como C0ker, Alfano expresó abiertamente su interés: “Sí, sí, sí, me gusta. Además, está en edad. Es la edad mía”, comentó entre risas, generando un ambiente distendido y divertido entre quienes la acompañaban en De acá (Aura Stream). Su reacción llamó la atención, tanto por la espontaneidad como por la diferencia generacional: Alfano tiene 71 años, mientras que C0ker tiene 28.

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La artista explicó los motivos por los que prefiere vincularse con hombres más jóvenes. “Yo he tratado de salir con gente de mi edad, pero mi primer marido ya parece mi abuelo, mi segundo mi padre, Matías Alé te adoro, pero pareces mi tío... entonces a mí no me quedan bien”, relató. Para Alfano, la energía y la actitud son claves en una pareja: “No me quedan bien al lado y no me quedan bien en la vida porque soy intensa. Imaginate alguien que no puede aguantar esto. Yo tengo que tener un sub algo. Me gustó”, añadió. Cerró el tema con una frase que definió sus preferencias: “Mi edad es sub-50 seguro”.

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COker, el streamer que atrajo la mirada de Graciela Alfano (Fuente)

Mathias Vasile, alias C0ker, es uno de los streamers más destacados de la escena argentina. Comenzó su carrera transmitiendo en Twitch bajo el nombre “C0ker”, y se caracteriza por una propuesta que combina humor, arte y estilo. En sus propias palabras, “cualquier cosa puede llegar a ser contenido”, lo que refleja su enfoque creativo y versátil en las plataformas digitales.

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C0ker integra la comunidad de creadores La Planta Baja, junto a otros streamers como Capi y Zur Juan. Este grupo se formó bajo la influencia de Coscu, uno de los grandes referentes del streaming argentino, quien impulsó valores y dinámicas que hoy identifican a buena parte de la comunidad local.

Además de su actividad en el ámbito digital, C0ker tiene una fuerte vinculación con el deporte. Es apasionado del fútbol y del boxeo, y eso le permitió formar parte de la Selección Argentina de Streamers. Este equipo participó en el Mundial de Streamers 2025, que se llevó a cabo en Johor Bahru, Malasia. Durante el torneo, el canal de Kick de C0ker fue elegido como la transmisión oficial para seguir los partidos de la selección argentina, consolidando su prestigio en el ambiente.

graciela alfano
Graciela Alfano habló sobre los aspectos que busca en sus parejas

En lo personal, C0ker suele compartir detalles de su vida diaria con sus seguidores. Está en pareja con Juli Manzotti, una relación que comenzó después de que ambos terminaran sus anteriores vínculos amorosos. Desde entonces, comparten su interés por el deporte y los juegos de casino, y suelen aparecer juntos en las transmisiones, mostrando una faceta más íntima y cotidiana que refuerza el vínculo con su comunidad.

La declaración de Graciela Alfano sobre su atracción por C0ker generó repercusión en redes sociales y amplificó el interés tanto por la figura de la artista como por la del streamer, que continúa creciendo en popularidad dentro y fuera de las plataformas digitales.

Semanas atrás, Alfano habló de los rumores de romance con Benjamín Vicuña. “Hola, gente adorada. Bueno, les quiero decir que yo con el señor Benjamín Vicuña no tengo nada, nada de nada, ni pasó ni pasará. Y el chiste del secreto de la montaña... Señores, van a tener que ir a verla de nuevo, porque Secreto en la Montaña es entre dos personas del mismo sexo. Y Benjamín y yo tenemos el mismo sexo”, explicó, con una sonrisa y tono relajado.

“Tendrían que estar buscando una pareja del mismo sexo mío. No, con Benjamín nada”, insistió, dejando en claro que no existe ni existió ningún sentimiento romántico entre ambos.

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