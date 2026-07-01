Así superó la TIGGO 9 de Chery una prueba de choque múltiple: casi intacto y seguridad para pasajeros

La TIGGO 9 mantuvo la integridad de la cabina y la protección de los ocupantes tras la evaluación de seguridad. (Chery)

Chery puso a prueba la seguridad de su modelo TIGGO 9, con un examen de colisión múltiple que simula condiciones de escenarios reales en una carretera.

Está prueba se realizó en el Chery International Business Summit bajó la filosofía “Safety. For Family” para demostrar el alcance del sistema integral de protección que abarca todo el ciclo de vida del vehículo y diversos entornos de conducción.

PUBLICIDAD

Cómo fue la prueba de choque múltiple para la TIGGO 9

Durante el evento, Chery replicó un accidente de alta complejidad para evaluar el rendimiento de los sistemas de seguridad de la TIGGO 9. El procedimiento consistió en posicionar la SUV entre dos vehículos, sometiéndola a un impacto frontal a 50 km/h y, casi simultáneamente, a una colisión trasera a 40 km/h.

El objetivo fue simular un escenario de choque múltiple, una situación frecuente en vías urbanas y carreteras congestionadas.

El ensayo de Chery buscó reproducir un choque múltiple, una situación frecuente en vías urbanas y carreteras congestionadas. (Chery)

Este tipo de pruebas permite analizar el comportamiento estructural del vehículo y la eficacia de los sistemas de protección en situaciones donde las fuerzas de impacto provienen de diferentes direcciones. Tras la evaluación, la TIGGO 9 demostró su capacidad para mantener la integridad de la cabina y la protección de los ocupantes en condiciones extremas.

PUBLICIDAD

La realización de pruebas de choque en escenarios reales aporta elementos que las simulaciones de laboratorio no contemplan. Por este motivo, Chery prioriza estos ensayos para garantizar que sus vehículos respondan de manera efectiva a los riesgos cotidianos en la vía pública.

Más de 200 pruebas para validar la seguridad

La prueba de la TIGGO 9 forma parte de una estrategia más amplia. Chery ha desarrollado un sistema integral de protección que abarca todo el ciclo de vida del vehículo y diferentes entornos de conducción. Hasta la fecha, la compañía ha completado 83 evaluaciones de condiciones de carga y más de 200 pruebas rigurosas en diversos países y contextos.

PUBLICIDAD

Estos ensayos incluyen situaciones como choques en cadena, impactos múltiples e intersecciones con varios vehículos involucrados. Además, la marca somete sus modelos a pruebas de volcamiento en espiral en China, roce de chasis en México, inmersión de baterías en agua salada en Indonesia y conducción sobre hielo, entre otros escenarios extremos.

Chery puso a prueba la seguridad de la TIGGO 9 con una colisión múltiple que simuló condiciones reales de carretera. (Chery)

La variedad de pruebas busca reproducir riesgos reales y validar que los sistemas de seguridad actúan de manera eficaz bajo cualquier circunstancia. Así, la seguridad de los ocupantes no depende únicamente de condiciones ideales de laboratorio, sino que se comprueba en el terreno, allí donde ocurren los accidentes.

PUBLICIDAD

Cuál es la tecnología que permite este nivel de protección

El desempeño de la TIGGO 9 y otros modelos de Chery es resultado de una ingeniería basada en cinco principios de seguridad. La marca ha desarrollado siete sistemas integrales de protección, integrando requisitos estrictos en el diseño y la fabricación.

Entre los elementos destacados figuran las estructuras de carrocería de alta rigidez y sistemas eficientes de absorción y transmisión de energía. Estos componentes trabajan en conjunto con mecanismos de protección multidimensional para los ocupantes, garantizando un rendimiento uniforme frente a diferentes tipos de colisiones.

PUBLICIDAD

Las tecnologías aplicadas permiten que los vehículos de Chery obtengan certificaciones internacionales de cinco estrellas en pruebas como C-NCAP, E-NCAP, ANCAP y ASEAN NCAP. Estos reconocimientos avalan la calidad de los sistemas de seguridad y la capacidad de los modelos para proteger a conductores y pasajeros según los más altos estándares globales.

La estrategia de seguridad de Chery ya incluyó 83 evaluaciones de condiciones de carga y más de 200 pruebas en distintos países. (Chery)

La seguridad es un factor decisivo para quienes buscan un vehículo familiar. Chery lo asume como un compromiso permanente, asegurando que todos sus modelos, tanto nuevos como con años de uso, cumplan los mismos requisitos de desarrollo y validación. No se ajustan los niveles de exigencia según el mercado: la protección debe ser igual en cualquier país donde la marca opera.

PUBLICIDAD

La filosofía “Safety. For Family” esta enfocada en optimizar de manera constante sus tecnologías y protocolos. Las pruebas en escenarios reales y la unificación de estándares globales son elementos centrales de esta estrategia, reafirmando el objetivo de ofrecer soluciones de movilidad cada vez más seguras y confiables para las familias colombianas y del resto del mundo.