Honduras: Operación Jaguar golpea presunta red de narcotráfico: aseguran bienes por L420 millones y captura a dos sospechosos

La Operación Jaguar inmoviliza un patrimonio valorado en 420 millones de lempiras en Valle y Choluteca

El Ministerio Público aseguró 228 bienes valorados en unos 420 millones de lempiras - unos 15,719 USD- y capturó a dos presuntos integrantes de la estructura criminal “Los Domínguez” en un operativo realizado este martes en Valle y Choluteca. La investigación apunta a presuntos vínculos con narcotráfico y lavado de activos.

La Operación Jaguar fue desarrollada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en coordinación con la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas de la Policía Nacional y otras instituciones del Estado, mediante allanamientos simultáneos en esos departamentos.

Según informó el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, las acciones son resultado de una investigación que se prolongó durante varios meses y permitió documentar presuntas irregularidades en el crecimiento patrimonial de los investigados.

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Investigación patrimonial

Como parte del operativo, las autoridades aseguraron 228 bienes al considerar que no existe correspondencia entre ese patrimonio y la capacidad económica lícita de las personas investigadas.

La Operación Jaguar inmoviliza un patrimonio valorado en 420 millones de lempiras en Valle y Choluteca

Entre los activos intervenidos figuran 113 bienes muebles, 14 bienes inmuebles, 20 sociedades mercantiles y 81 productos financieros, incluidas cuentas bancarias, certificados de depósito y otros instrumentos financieros, que permanecerán bajo control de las autoridades mientras avanza el proceso judicial.

De acuerdo con el Ministerio Público, los análisis patrimoniales y financieros realizados por equipos especializados de la ATIC fueron determinantes para sustentar las medidas ejecutadas.

Las investigaciones se enfocaron en determinar el origen de los recursos administrados por la supuesta organización criminal, así como el posible uso de empresas y bienes para ocultar o legitimar dinero de procedencia ilícita.

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Primeras capturas

Durante la operación también fueron detenidas dos personas señaladas de integrar la estructura criminal. Serán presentadas en las próximas horas ante un juez con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada para responder por los delitos que les imputa la Fiscalía.

Las diligencias continúan en distintos puntos de Valle y Choluteca, donde fiscales e investigadores mantienen inspecciones y otras actuaciones para fortalecer el expediente investigativo.

La Operación Jaguar inmoviliza un patrimonio valorado en 420 millones de lempiras en Valle y Choluteca

El portavoz del Ministerio Público dijo que este tipo de operaciones buscan debilitar las estructuras financieras de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al lavado de activos, al privarlas de recursos económicos que presuntamente obtuvieron mediante actividades ilícitas.

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En ese sentido, los activos intervenidos permanecerán bajo administración del Estado mientras avanzan las investigaciones y los procesos judiciales correspondientes para determinar su destino final.

Pericia judicial

El Ministerio Público adelantó que las diligencias sobre el caso continuarán en los próximos días, ya que las investigaciones permanecen abiertas para establecer si existen más personas vinculadas a la presunta organización y determinar el alcance de sus operaciones.

Asimismo, no se descartan nuevas capturas o aseguramientos de bienes conforme se obtengan elementos probatorios que fortalezcan la causa presentada ante los tribunales especializados en criminalidad organizada.

Las autoridades indicaron que el aseguramiento de bienes constituye una de las principales herramientas para combatir las estructuras del crimen organizado, ya que busca impedir que los recursos obtenidos presuntamente de actividades ilícitas continúen siendo utilizados para financiar operaciones delictivas o ampliar las redes criminales.

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De acuerdo con las autoridades, este tipo de operaciones también busca enviar un mensaje de disuasión a otras estructuras criminales que operan en el país, al demostrar que el Estado mantiene capacidad de investigación, coordinación interinstitucional y persecución patrimonial.