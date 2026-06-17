Liderazgo de ChatGPT cae por debajo del 50%: Gemini y Claude cada vez son más usados

ChatGPT perdió terreno en el mercado de asistentes de inteligencia artificial y su cuota cayó al 46,4%, según Sensor Tower.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

ChatGPT pierde terreno en el liderazgo de los asistentes de inteligencia artificial. Por primera vez desde su lanzamiento, la cuota de mercado de la plataforma ha descendido por debajo del 50%, lo que representa una fragmentación entre el interés de los usuarios y Por primera vez desde su lanzamiento, la cuota de mercado de la plataforma ha descendido por debajo del 50%, lo que representa una fragmentación entre el interés de los usuarios y el crecimiento de otras alternativas.

Los últimos datos publicados por la firma de análisis Sensor Tower, en su informe State of AI Report 2026, confirman que el bot de OpenAI cerró mayo con una participación de mercado del 46,4%.

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Las cifras que explican lo que está pasando con ChatGPT

El descenso en la cuota de mercado de ChatGPT no implica una pérdida de usuarios en términos absolutos. Por el contrario, la base de personas que utilizan el chatbot sigue creciendo y ha marcado un hito histórico: más de 1.100 millones de usuarios activos mensuales a nivel mundial, según Sensor Tower.

Este crecimiento le permitió a ChatGPT convertirse en la aplicación que más rápido alcanzó los 1.000 millones de usuarios mensuales, superando el ritmo de plataformas como Google Maps, TikTok, Instagram y YouTube.

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La plataforma de OpenAI superó los 1.100 millones de usuarios activos mensuales y fue la aplicación que más rápido alcanzó los 1.000 millones. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

No obstante, la competencia se ha intensificado. Gemini, el asistente de Google, ocupa el segundo puesto con 662 millones de usuarios mensuales, mientras que Claude, desarrollado por Anthropic, suma 245 millones. En cuanto a cuota de mercado, Gemini alcanza el 27,7% y Claude el 10,3%, cifras que reflejan un avance sostenido frente al liderazgo de ChatGPT.

Por debajo del 5% de cuota se sitúan otros asistentes como Grok, Perplexity, DeepSeek y Meta AI, lo que muestra que el mercado aún está repartido entre varios actores secundarios, aunque con tendencia a la diversificación.

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Motivos detrás del descenso de ChatGPT

El descenso de la cuota de mercado de ChatGPT responde a varios factores que inciden en la dinámica del sector. Un elemento central es la disposición creciente de los usuarios a alternar entre diferentes asistentes, motivados por la búsqueda de nuevas funciones, integraciones con otros servicios y alineación con valores o políticas de las empresas proveedoras.

Un ejemplo es el acuerdo de OpenAI con el Departamento de Defensa de Estados Unidos en febrero, que desencadenó un aumento en las desinstalaciones de la aplicación, lo que sugiere que la confianza en la marca y la percepción pública influyen tanto como las características técnicas.

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Sensor Tower atribuyó la caída de ChatGPT a usuarios que alternan entre asistentes de IA por funciones, integraciones y políticas empresariales. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo)

Al mismo tiempo, el ecosistema de Google ha impulsado el crecimiento de Gemini, al estar integrado con un amplio abanico de herramientas y servicios digitales. Por su parte, Claude ha ganado prestigio entre usuarios que buscan productividad, logrando acercarse al nivel de fidelización de ChatGPT.

Sensor Tower identifica que los usuarios ya no muestran una fidelidad exclusiva a una sola plataforma, sino que analizan y prueban las alternativas disponibles en función de sus necesidades concretas o de acontecimientos de actualidad.

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En Estados Unidos, el impacto de la competencia se refleja en el tiempo de uso de las aplicaciones. Un dato relevante es que los usuarios estadounidenses de ChatGPT que instalaron la app de Claude en el primer trimestre de 2026 redujeron en un 5% el tiempo dedicado a ChatGPT al mes siguiente, en comparación con el promedio de los ocho meses anteriores.

Cómo los asistentes de IA están generando dinero

La industria de aplicaciones de IA muestra señales de maduración. Sensor Tower estima que en la primera mitad de 2026 se descargarán casi 2.300 millones de apps de inteligencia artificial y que el gasto superará los $4.200 millones, frente a los $1.830 millones del mismo periodo de 2025.

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La industria de aplicaciones de IA avanzó hacia la monetización con publicidad en ChatGPT y una mayor conversión de suscriptores de pago en Claude.

Este salto viene acompañado de una desaceleración en los ritmos de descarga y gasto, lo que indica que el sector está alcanzando una nueva fase, centrada en la rentabilidad más que en el crecimiento a cualquier costo.

La monetización se consolida como un objetivo prioritario. OpenAI comenzó a experimentar con publicidad dentro de ChatGPT en febrero, y para mayo, el 17% de los usuarios diarios ya recibía anuncios. Las categorías que más invierten en publicidad dentro de ChatGPT son software y compras, seguidas por medios y gastronomía.

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Además, el asistente de OpenAI ha reforzado sus integraciones con comercios, derivando tráfico hacia tiendas como Target, Walmart y Costco, mientras que Amazon, que restringe los rastreadores de ChatGPT, presenta cifras estables en este tipo de referencias.

Entre los competidores, destaca el rendimiento de Claude en la conversión de usuarios a suscriptores de pago: el 13% de quienes usan Anthropic pagan por un plan, el índice más alto del sector y un dato relevante para los inversores que buscan modelos de negocio sostenibles.

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