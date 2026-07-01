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Los tres atributos que debes buscar en la batería de tu próximo celular, según HONOR

La tendencia combina baterías de mayor tamaño, optimización del sistema y cargas más eficientes, con foco en seguridad y vida útil

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Tres claves para elegir un celular con buena batería, autonomía real, carga rápida y certificaciones
Tres claves para elegir un celular con buena batería, autonomía real, carga rápida y certificaciones

La batería es uno de los elementos más críticos en la experiencia diaria de uso de un smartphone. Con el crecimiento sostenido del consumo digital y la dependencia de los dispositivos móviles para trabajar, estudiar y mantenerse conectado, elegir un celular con la batería adecuada se ha vuelto un asunto esencial para millones de personas.

Más allá de la capacidad nominal, existen tres atributos, reconocidos por la industria y laboratorios independientes, que realmente determinan la autonomía y el rendimiento de un teléfono en el mundo real.

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En Colombia, donde existen más de 92 millones de líneas móviles activas y el 97% de los usuarios entre 16 y 64 años accede a internet desde su teléfono, la autonomía dejó de ser solo una cifra técnica. El auge de las videollamadas, el streaming, las redes sociales y el uso de aplicaciones de inteligencia artificial exige baterías que duren más, se recarguen en menos tiempo y mantengan su rendimiento a lo largo de los años.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Batería como nuevo estándar de innovación móvil, durar más, recargar antes y mantener rendimiento con los años - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las 3 caracteristicas importantes para escoger una batería

De acuerdo con fabricantes como HONOR, estos tres elementos son claves para una batería optima que potencialice el dispositivo móvil:

1. Capacidad y autonomía real: más allá de los mAh

Durante mucho tiempo, la capacidad de la batería en miliamperios-hora (mAh) fue la referencia principal para comparar celulares. La lógica era simple: a mayor mAh, mayor duración. Sin embargo, la industria ya no habla solamente de capacidad, sino de autonomía real, que depende de la interacción entre el tamaño de la batería y la eficiencia energética del hardware y el software.

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La autonomía integral considera el procesador, la optimización del sistema operativo, la tecnología de pantalla y la gestión inteligente de energía. De acuerdo a frabricantes como HONOR un teléfono con una batería de 6.000 mAh puede rendir menos que otro con 5.000 mAh si el primero tiene un procesador menos eficiente o una pantalla que consume más energía.

Hoy, la mayoría de fabricantes apuesta por baterías de gran tamaño (más de 6.000 mAh en algunos modelos), pero lo determinante es cómo se utiliza esa energía. La optimización permite que la carga dure más, especialmente en jornadas de uso intensivo, como grabación de video, edición de fotos o navegación constante por internet.

Primer plano de un hombre mirando con confusión un cargador de celular y un smartphone, con un enchufe de pared al fondo.
Evaluaciones externas aportan transparencia sobre rendimiento y seguridad, con pruebas de laboratorio que pueden medir duración, resistencia al calor y vida útil, un respaldo útil para usuarios que dependen del teléfono todo el día en trabajo y estudio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al elegir un nuevo smartphone, conviene buscar información sobre la autonomía en pruebas de uso cotidiano y no solo fijarse en la capacidad teórica.

2. Carga rápida: velocidad y control

El segundo atributo esencial es la velocidad de carga. La demanda de usuarios que requieren soluciones rápidas para recuperar energía ha impulsado el desarrollo de tecnologías de carga rápida, capaces de brindar horas de autonomía en apenas minutos. Este atributo se mide en vatios (W): cuanto más alto, mayor capacidad para transferir energía en menos tiempo.

No obstante, la carga rápida plantea desafíos técnicos. Es fundamental que el sistema de gestión controle la temperatura y el flujo energético para evitar el sobrecalentamiento y el desgaste prematuro de la batería. Por eso, los fabricantes incorporan mecanismos de protección y algoritmos inteligentes que equilibran la velocidad de carga con la seguridad y la durabilidad del equipo.

Al momento de elegir un celular, verifica la potencia de carga soportada y si el cargador adecuado viene incluido en la caja.

3. Certificaciones independientes: garantía de confianza

Los celulares con pantalla curva incursionado en el mercado durante la última década.
La potencia de carga importa, pero también el sistema que gestiona temperatura y flujo energético, por lo que se recomienda verificar si el cargador viene incluido, qué protecciones incorpora el equipo y cómo se comporta tras muchos ciclos intensivos - (Honor)

El tercer atributo clave es la existencia de certificaciones independientes que avalen el rendimiento y la seguridad de la batería. Organismos como TÜV Rheinland, reconocidos por su experiencia en pruebas, inspección y certificación tecnológica, evalúan la calidad y el desempeño real de las baterías bajo condiciones controladas.

Una batería certificada por una entidad externa ofrece mayor transparencia y confianza, ya que los resultados se basan en pruebas de laboratorio y no solo en las especificaciones del fabricante. Este respaldo es crucial para el usuario, ya que valida la autonomía, la seguridad y la resistencia del dispositivo en diferentes escenarios de uso.

Antes de comprar un celular, consulta si la batería ha sido certificada por un laboratorio independiente y qué aspectos se han evaluado: duración, ciclos de vida, resistencia al calor y a la descarga rápida, entre otros. Las certificaciones pueden ser el factor decisivo entre dos modelos con características similares.

A medida que crecen las exigencias de uso, los usuarios buscan dispositivos capaces de durar todo el día, recargarse rápidamente y mantener su rendimiento con el paso del tiempo. El desarrollo de baterías de mayor tamaño, sistemas de carga eficiente y la validación por parte de organismos independientes responde a esta tendencia global.

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