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Tener varias apps abiertas al mismo tiempo si agota la batería de iPhone y Android

En Android y en iOS (iPhone) puedes evitar que las apps en segundo plano se actualicen y, así, reducir el consumo de batería y datos

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Primer plano de un teléfono Android negro con el icono de batería roja y '10% Battery Remaining'. Detrás, una mujer con expresión preocupada y desenfocada.
Abrir muchas apps a la vez es una de las causas más comunes del gasto rápido de batería en Android e iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener múltiples aplicaciones abiertas al mismo tiempo es la causa más frecuente y menos atendida del agotamiento acelerado de la batería en Android e iPhone.

El problema no está en lo que el usuario ve en pantalla, sino en lo que ocurre detrás: cada app activa en segundo plano consume procesador, datos y energía de forma continua, aunque nadie la esté usando, explica Norton.

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Qué hacen las apps cuando nadie las usa

Cuando una aplicación pasa al segundo plano, no se detiene. En la mayoría de los casos, sigue ejecutando procesos: actualiza contenido, sincroniza datos con servidores, solicita la ubicación del dispositivo y mantiene conexiones activas para enviar notificaciones.

Pantalla de un iPhone, con la aplicación Calendario abierta en el 30 de junio de 2026. Aplicaciones Uber e Instagram son visibles en el fondo
Cuando una app queda en segundo plano, suele seguir funcionando. (Apple)

Las redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, combinan varias de estas funciones al mismo tiempo, lo que las convierte en algunas de las mayores consumidoras de batería incluso cuando el usuario no las abrió en horas.

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Las apps de correo electrónico con notificaciones push configuradas para varias cuentas mantienen conexiones permanentes con servidores de correo y despiertan el dispositivo con cada mensaje entrante.

Las de mapas y navegación, si conservan acceso a la ubicación tras cerrar la sesión, siguen consultando el GPS a intervalos regulares.

Las apps de correo con push en varias cuentas mantienen actividad constante y “despiertan” el teléfono con cada mensaje. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo
Las apps de correo con push en varias cuentas mantienen actividad constante y “despiertan” el teléfono con cada mensaje. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

Cada proceso activo consume una cantidad modesta de energía, pero cinco procesos moderados juntos equivalen a uno de alto consumo.

Una app de redes sociales puede gastar tanta batería en segundo plano como varias apps de utilidad combinadas.

A esto se suma que cada notificación push genera un pequeño evento de activación en el dispositivo. Con decenas de apps enviando alertas a lo largo del día, el celular nunca llega a los estados de reposo profundo que permiten conservar energía de manera eficiente.

Con muchas alertas diarias, el celular casi no entra en reposo profundo y consume más energía. REUTERS/Kim Hong-Ji
Con muchas alertas diarias, el celular casi no entra en reposo profundo y consume más energía. REUTERS/Kim Hong-Ji

Cómo reducir este gasto de energía

Ambos sistemas operativos permiten identificar qué apps consumen más batería. En iPhone, la ruta es Ajustes > Batería; en Android, Ajustes > Batería > Uso de batería.

Si una app aparece con alto consumo en segundo plano, la solución más directa es desactivar la actualización en segundo plano: en iOS, desde Ajustes > General > Actualización en segundo plano; en Android, desde Ajustes > Apps > [nombre de la app] > Datos móviles y WiFi.

Restringir los permisos de ubicación a “solo mientras se usa la app” y desactivar las notificaciones de apps no esenciales reduce de forma inmediata la carga de trabajo del procesador y, con ello, el consumo de energía.

Capturas de pantalla de un menú de ajustes de iPhone en modo oscuro. La primera muestra la sección General, la segunda la sección Actualización en 2o. plano
Android e iOS permiten ver qué apps gastan más batería. (Apple)

Qué acciones seguir para cuidar la batería del celular

Cuidar la batería de un celular Android requiere ajustes de configuración y hábitos de uso concretos. Google detalla en su página de soporte oficial las acciones más efectivas para extender la duración de la carga y evitar el deterioro prematuro del componente.

El primer paso es reducir el consumo desde los ajustes del dispositivo. Configurar la pantalla para que se apague rápido, bajar el brillo o activar el ajuste automático de luminosidad son cambios inmediatos.

También ayuda activar el tema oscuro, restringir las apps que más batería consumen y habilitar la opción Batería adaptable, que aprende los patrones de uso del teléfono para optimizar el gasto energético. Eliminar cuentas que ya no se usan reduce la sincronización en segundo plano.

Google explica en su soporte oficial cómo extender la carga y reducir el desgaste de la batería. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo/File Photo
Google explica en su soporte oficial cómo extender la carga y reducir el desgaste de la batería. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo/File Photo

Google recomienda usar siempre el adaptador de alimentación incluido con el dispositivo: los cargadores de terceros pueden cargar lento o dañar la batería. La temperatura es otro factor determinante.

El calor agota la batería con mayor rapidez, incluso cuando el teléfono está inactivo, y puede deteriorarla de forma permanente.

En cuanto a los ciclos de carga, no es necesario pasar de cero a 100% de manera sistemática: la recomendación es dejar que la batería baje ocasionalmente por debajo del 10% y luego cargarla completa.

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