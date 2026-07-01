América Latina

Cumbre Mercosur: Daniel Noboa propuso eliminar barreras comerciales para impulsar la integración regional

El presidente ecuatoriano planteó la actualización del acuerdo comercial para facilitar el intercambio de bienes y atraer inversiones

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llega a la cumbre del Mercosur en el Centro de Convenciones CONMEBOL, en Luque, Paraguay, el 30 de junio de 2026. REUTERS/Cesar Olmedo
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llega a la cumbre del Mercosur en el Centro de Convenciones CONMEBOL, en Luque, Paraguay, el 30 de junio de 2026. REUTERS/Cesar Olmedo

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, propuso avanzar hacia una mayor integración económica entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Comunidad Andina (CAN) mediante la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias que, según sostuvo, limitan el comercio entre los países de ambos bloques. El planteamiento fue presentado durante la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, celebrada en Asunción, Paraguay, donde el mandatario ecuatoriano llamó a modernizar los mecanismos de integración comercial vigentes y a facilitar el intercambio de bienes e inversiones en la región.

Durante su intervención ante los presidentes y representantes de los países miembros y asociados del Mercosur, Noboa afirmó que América del Sur enfrenta el desafío de fortalecer su integración económica en un contexto internacional marcado por transformaciones en el comercio global. En ese escenario, señaló que la región debe avanzar hacia un mercado más dinámico y competitivo que permita aprovechar las capacidades productivas de cada país y aumentar el intercambio intrarregional.

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Como parte de esa propuesta, el presidente ecuatoriano planteó la actualización del Acuerdo de Complementación Económica N.º 59 (ACE 59), instrumento que regula las relaciones comerciales entre la Comunidad Andina y el Mercosur. Según explicó, la modernización de ese acuerdo permitiría ampliar las oportunidades comerciales, simplificar procedimientos y reducir restricciones que actualmente afectan el flujo de mercancías entre los países participantes.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa y el presidente de Paraguay, Santiago Peña.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa y el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

Noboa sostuvo que es necesario derribar las barreras arancelarias y resolver también los obstáculos no arancelarios que continúan dificultando el comercio entre ambas organizaciones regionales. Entre esos factores mencionó los altos costos logísticos, las diferencias regulatorias y los requisitos sanitarios y aduaneros que, a su juicio, incrementan los costos para exportadores e importadores y reducen la competitividad de las economías sudamericanas.

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El mandatario manifestó que Ecuador busca impulsar un espacio económico común que favorezca el comercio y la inversión entre los países sudamericanos. Añadió que su Gobierno considera que una mayor integración regional permitirá fortalecer las cadenas de valor, incrementar las oportunidades para los sectores productivos y generar un entorno más favorable para el crecimiento económico.

En su discurso también señaló que Ecuador está preparado para ampliar su intercambio comercial con los países del Mercosur y destacó el potencial de productos ecuatorianos como el banano, el cacao, el atún y diversas manufacturas, que actualmente forman parte de la oferta exportable del país hacia los mercados de la región. De acuerdo con el Gobierno ecuatoriano, las exportaciones nacionales superan los USD 8.400 millones, aunque parte de ese comercio enfrenta limitaciones derivadas de requisitos técnicos, regulatorios y logísticos.

Ecuador es el primer exportador mundial de banano, con más de 6,5 millones de toneladas en 2023, según las estadísticas de la Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador (AEBE). En la imagen un registro de archivo de una trabajadora durante el proceso de recolección y limpieza de bananos para exportación. EFE/Luis Noriega
Ecuador es el primer exportador mundial de banano, con más de 6,5 millones de toneladas en 2023, según las estadísticas de la Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador (AEBE). En la imagen un registro de archivo de una trabajadora durante el proceso de recolección y limpieza de bananos para exportación. EFE/Luis Noriega

La propuesta fue presentada durante una cumbre regional en la que también se abordaron estrategias para ampliar la apertura comercial del Mercosur hacia otros mercados internacionales. En el encuentro, los países miembros analizaron mecanismos para fortalecer la integración económica y avanzar en nuevas negociaciones comerciales con socios extrarregionales, dentro de una agenda orientada a diversificar las relaciones económicas del bloque.

Además del componente económico, Noboa reiteró la necesidad de fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad. El presidente señaló que el crimen organizado transnacional representa un desafío común para los países sudamericanos y sostuvo que la integración también debe incluir mecanismos de coordinación para enfrentar las amenazas vinculadas al narcotráfico, el tráfico ilícito de armas y otras actividades delictivas que operan a través de las fronteras.

Fotografía que muestra de izquierda a derecha, en primera fila, al presidente de Chile, José Antonio Kast, junto a sus homólogos de Uruguay, Yamandú Orsi; de Paraguay, Santiago Peña; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Ecuador, Daniel Noboa, durante la LXVIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado del Mercosur este martes, en Luque (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
Fotografía que muestra de izquierda a derecha, en primera fila, al presidente de Chile, José Antonio Kast, junto a sus homólogos de Uruguay, Yamandú Orsi; de Paraguay, Santiago Peña; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Ecuador, Daniel Noboa, durante la LXVIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado del Mercosur este martes, en Luque (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino

La participación del mandatario ecuatoriano en la cumbre formó pare de una agenda oficial desarrollada en Paraguay, donde mantuvo reuniones con otros jefes de Estado y autoridades regionales. Durante su visita, el Gobierno ecuatoriano indicó que uno de los principales objetivos era impulsar iniciativas destinadas a fortalecer la cooperación económica y la seguridad regional.

Ecuador participa en el Mercosur en calidad de Estado Asociado y mantiene sus relaciones comerciales con el bloque a través del Acuerdo de Complementación Económica N.º 59, suscrito entre el Mercosur y la Comunidad Andina. La propuesta presentada por Noboa busca actualizar ese instrumento para ampliar el acceso a mercados, facilitar el comercio y adaptar el acuerdo a las condiciones actuales del intercambio regional.

La iniciativa deberá ser discutida por los países integrantes de ambos bloques en el marco de los mecanismos establecidos para la negociación de acuerdos comerciales.

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